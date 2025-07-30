Урочище Джилы-Су — это райские поляны, шум водопадов, теплые минеральные источники и виды на красавец Эльбрус. Отдельным приключением станет путь к нему! Вы покорите на подготовленном пикапе перевал Шаджатмаз, подниметесь на священную гору Тузлук и передохнете в Долине нарзанов. Мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло комфортно и запомнилось вам на всю жизнь!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Тузлук и прогулка по Долине нарзанов

Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Шаджатмаз и оцените могучие скалы Аватары. Подниметесь на священную гору Тузлук, где когда-то стоял храм Солнца, и принесете дары древним богам. А также посетите Долину нарзанов: примете ванны с водой из серебряного источника, прогуляетесь по парковой зоне вдоль реки Хасаут и увидите заброшенный замок.

Джилы-Су и поляна Эммануэля

Джилы-Су встретит вас долиной Замков с причудливыми каменными изваяниями, водопадами и нарзанными источниками, бьющими из недр земли. Насладившись этим невероятным зрелищем, мы отправимся на прогулку к поляне Эммануэля, расположенной на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь желтым ковром из полевых цветов и узнаете о генерале, в честь которого названо это сказочное место.

Организационные детали