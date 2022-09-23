Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день

Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса

Урочище Джилы-Су — это райские поляны, шум водопадов, теплые минеральные источники и виды на красавец Эльбрус.

Отдельным приключением станет путь к нему! Вы покорите на подготовленном пикапе перевал Шаджатмаз, подниметесь на священную гору Тузлук и передохнете в долине Нарзанов. Мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло комфортно и запомнилось вам на всю жизнь!
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Гора Тузлук и прогулка по долине Нарзанов

Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Шаджатмаз и оцените могучие скалы Аватары. Подниметесь на священную гору Тузлук, где когда-то стоял храм Солнца, и принесете дары древним богам. А также посетите долину Нарзанов: примете ванны с водой из серебряного источника, прогуляетесь по парковой зоне вдоль реки Хасаут и увидите заброшенный замок.

Джилы-Су и поляна Эммануэля

Джилы-Су встретит вас долиной Замков с причудливыми каменными изваяниями, водопадами и нарзанными источниками, бьющими из недр земли. Насладившись этим невероятным зрелищем, мы отправимся на прогулку к поляне Эммануэля, расположенной на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь желтым ковром из полевых цветов и узнаете о генерале, в честь которого названо это сказочное место.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на пикапе Volkswagen Amarok, оснащенном холодильником
  • Можно взять с собой еду для пикника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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