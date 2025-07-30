Урочище Джилы-Су — это райские поляны, шум водопадов, теплые минеральные источники и виды на красавец Эльбрус.
Отдельным приключением станет путь к нему! Вы покорите на подготовленном пикапе перевал Шаджатмаз, подниметесь на священную гору Тузлук и передохнете в Долине нарзанов. Мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло комфортно и запомнилось вам на всю жизнь!
Отдельным приключением станет путь к нему! Вы покорите на подготовленном пикапе перевал Шаджатмаз, подниметесь на священную гору Тузлук и передохнете в Долине нарзанов. Мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло комфортно и запомнилось вам на всю жизнь!
Описание экскурсии
Гора Тузлук и прогулка по Долине нарзанов
Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Шаджатмаз и оцените могучие скалы Аватары. Подниметесь на священную гору Тузлук, где когда-то стоял храм Солнца, и принесете дары древним богам. А также посетите Долину нарзанов: примете ванны с водой из серебряного источника, прогуляетесь по парковой зоне вдоль реки Хасаут и увидите заброшенный замок.
Джилы-Су и поляна Эммануэля
Джилы-Су встретит вас долиной Замков с причудливыми каменными изваяниями, водопадами и нарзанными источниками, бьющими из недр земли. Насладившись этим невероятным зрелищем, мы отправимся на прогулку к поляне Эммануэля, расположенной на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь желтым ковром из полевых цветов и узнаете о генерале, в честь которого названо это сказочное место.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на пикапе Volkswagen Amarok, оснащенном холодильником
- Можно взять с собой еду для пикника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Потрясающее путешествие! Горы завораживают, воздух чистейший, а поляна Эммануэля – место с особой энергетикой. Но главные звезды тут – суслики! Эти наглые милахи смешно выпрашивают еду, встают на задние лапки и совсем не боятся людей. От их умилительных продежек невозможно оторваться. Отличная экскурсия – сочетание природы, легенд и забавных моментов. Рекомендую!
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А
Путешествие очень понравилось! Алексей быстро адаптировал маршрут под наши пожелания и объективные погодные условия. Было очень красиво и интересно.
На фото перевал Авктопрак.
На фото перевал Авктопрак.
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Огромное спасибо за поездку))) За внимательное отношение к детям, за прекрасный путь к красоте! До новых встреч!!!!
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Волшебное путешествие
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