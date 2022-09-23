Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Шаджатмаз и оцените могучие скалы Аватары. Подниметесь на священную гору Тузлук, где когда-то стоял храм Солнца, и принесете дары древним богам. А также посетите долину Нарзанов: примете ванны с водой из серебряного источника, прогуляетесь по парковой зоне вдоль реки Хасаут и увидите заброшенный замок.
Джилы-Су встретит вас долиной Замков с причудливыми каменными изваяниями, водопадами и нарзанными источниками, бьющими из недр земли. Насладившись этим невероятным зрелищем, мы отправимся на прогулку к поляне Эммануэля, расположенной на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь желтым ковром из полевых цветов и узнаете о генерале, в честь которого названо это сказочное место.