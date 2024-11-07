Озеро Туманлы-Кёль – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Туманлы-Кёль» в Кисловодске, цены от 4 050 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По Тебердинскому заповеднику к горному Домбаю
Джиппинг
На машине
скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
По Тебердинскому заповеднику к горному Домбаю
На весь день отправиться в живописные места Карачаево-Черкесии с маленькой уютной компанией
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
7 ноя в 06:00
8 ноя в 06:00
45004 050 за человека
На фотосессию в Домбай - из Кисловодска
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
На фотосессию в Домбай - из Кисловодска
Получить профессиональные фотографии на фоне альпийских лугов и заснеженных пиков Кавказского хребта
7 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие из Кисловодска - в Тебердинский заповедник
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие из Кисловодска - в Тебердинский заповедник
Комфортная поездка с профессиональным фотографом в горный край, как Швейцария, только лучше
7 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
28 000 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озеро Туманлы-Кёль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Тебердинскому заповеднику к горному Домбаю
  2. На фотосессию в Домбай - из Кисловодска
  3. Фотопутешествие из Кисловодска - в Тебердинский заповедник
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Джилы-су
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в ноябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Озеро Туманлы-Кёль" можно забронировать 3 экскурсии от 4 050 до 28 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год по теме «Озеро Туманлы-Кёль», цены от 4050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам