Об экскурсии

Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое позволит вам увидеть необыкновенно красивые и величественные памятники природы всего за один день!

Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии. Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь. А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит.

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