Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами

Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое...

4.8
6 отзывов
Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое позволит вам увидеть необыкновенно красивые и величественные памятники природы всего за один день!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемские водопады
Об экскурсии
Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое позволит вам увидеть необыкновенно красивые и величественные памятники природы всего за один день!
Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии. Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь. А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит.
Важные детали
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты. При желании термальные источники
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
Завершение: Проспект Мира 1, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день в 7:00

Константин Я.
Константин Я.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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