Окружить себя красотой природы Кабардино-Балкарии и навестить «старшего брата» Бермамыта
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Описание
Что вас ожидает
Красота и легенды озёр Шандхурей
Из Кисловодска мы направимся к загадочным водоёмам карстового происхождения с кристально чистой водой. Их глубина достигает 200-300 метров. Вы полюбуетесь природными ландшафтами, посмотрите на Малое и Большое озеро с высоты. Мы расскажем о местной топонимике и третьем озере, которое входило в комплекс Шадхурей. Вы также услышите легенды озёр и прогуляетесь к локации, где снимался эпизод с танцем шамана из фильма «Земля Санникова».
Плато Канжол — вдохновляющие пейзажи и виды на Эльбрус
Высокогорное плато (2950 м над уровнем моря) можно назвать «старшим братом» плато Бермамыт. Вы посетите «Амфитеатр», где насладитесь живописными горными пейзажами. И подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается самый удачный вид на Эльбрус. Там мы предложим вам ароматный чай с национальными сладостями. А если пожелаете, приготовим барбекю с мясом и овощами, сырными закусками и напитками.
По пути вы узнаете версии происхождения плато, услышите местные легенды о природных явлениях, которые здесь наблюдаются, и выясните, что об этом думают учёные.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
- Есть два варианта поездки: стандартная дневная экскурсия (с утренним выездом) и со встречей заката на плато Канжол (выезд в 14:00-15:00). Цена и продолжительность не меняются.
- Мы также можем забрать вас из Ессентуков и Нальчика (из Пятигорска и Железноводска — за дополнительную плату — 2000 руб.)
- Если пожелаете, мы организуем барбекю на плато Канжол (доплата с человека 1000 руб., дети до 12 лет бесплатно)
- Программа подходит для любого уровня физической подготовки
- Маршрут стабильно доступен для посещения с апреля по октябрь, в зимнее время из-за погодных условий маршрут может быть закрыт
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.