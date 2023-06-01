Отправляйтесь с нами в путешествие по одним из самых впечатляющих мест республики! Вы оцените фотогеничные ландшафты края, надышитесь горным воздухом и пополните копилку знаний интересными историями. Посетите изумрудные озёра и услышите их легенды. А с высокогорного плато увидите Эльбрус «лицом к лицу». Мы предлагаем два варианта поездки: дневную и со встречей заката на плато. Продолжительность и цена одинаковые, отличие только во времени выезда.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красота и легенды озёр Шандхурей

Из Кисловодска мы направимся к загадочным водоёмам карстового происхождения с кристально чистой водой. Их глубина достигает 200-300 метров. Вы полюбуетесь природными ландшафтами, посмотрите на Малое и Большое озеро с высоты. Мы расскажем о местной топонимике и третьем озере, которое входило в комплекс Шадхурей. Вы также услышите легенды озёр и прогуляетесь к локации, где снимался эпизод с танцем шамана из фильма «Земля Санникова».

Плато Канжол — вдохновляющие пейзажи и виды на Эльбрус

Высокогорное плато (2950 м над уровнем моря) можно назвать «старшим братом» плато Бермамыт. Вы посетите «Амфитеатр», где насладитесь живописными горными пейзажами. И подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается самый удачный вид на Эльбрус. Там мы предложим вам ароматный чай с национальными сладостями. А если пожелаете, приготовим барбекю с мясом и овощами, сырными закусками и напитками.

По пути вы узнаете версии происхождения плато, услышите местные легенды о природных явлениях, которые здесь наблюдаются, и выясните, что об этом думают учёные.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot

Есть два варианта поездки: стандартная дневная экскурсия (с утренним выездом) и со встречей заката на плато Канжол (выезд в 14:00-15:00). Цена и продолжительность не меняются.

Мы также можем забрать вас из Ессентуков и Нальчика (из Пятигорска и Железноводска — за дополнительную плату — 2000 руб.)

Если пожелаете, мы организуем барбекю на плато Канжол (доплата с человека 1000 руб., дети до 12 лет бесплатно)

Программа подходит для любого уровня физической подготовки

Маршрут стабильно доступен для посещения с апреля по октябрь, в зимнее время из-за погодных условий маршрут может быть закрыт

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.