Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус

Окружить себя красотой природы Кабардино-Балкарии и навестить «старшего брата» Бермамыта

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Отправляйтесь с нами в путешествие по одним из самых впечатляющих мест республики! Вы оцените фотогеничные ландшафты края, надышитесь горным воздухом и пополните копилку знаний интересными историями. Посетите изумрудные озёра и услышите их легенды. А с высокогорного плато увидите Эльбрус «лицом к лицу». Мы предлагаем два варианта поездки: дневную и со встречей заката на плато. Продолжительность и цена одинаковые, отличие только во времени выезда.
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
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Описание

Что вас ожидает

Красота и легенды озёр Шандхурей

Из Кисловодска мы направимся к загадочным водоёмам карстового происхождения с кристально чистой водой. Их глубина достигает 200-300 метров. Вы полюбуетесь природными ландшафтами, посмотрите на Малое и Большое озеро с высоты. Мы расскажем о местной топонимике и третьем озере, которое входило в комплекс Шадхурей. Вы также услышите легенды озёр и прогуляетесь к локации, где снимался эпизод с танцем шамана из фильма «Земля Санникова».

Плато Канжол — вдохновляющие пейзажи и виды на Эльбрус

Высокогорное плато (2950 м над уровнем моря) можно назвать «старшим братом» плато Бермамыт. Вы посетите «Амфитеатр», где насладитесь живописными горными пейзажами. И подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается самый удачный вид на Эльбрус. Там мы предложим вам ароматный чай с национальными сладостями. А если пожелаете, приготовим барбекю с мясом и овощами, сырными закусками и напитками.

По пути вы узнаете версии происхождения плато, услышите местные легенды о природных явлениях, которые здесь наблюдаются, и выясните, что об этом думают учёные.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
  • Есть два варианта поездки: стандартная дневная экскурсия (с утренним выездом) и со встречей заката на плато Канжол (выезд в 14:00-15:00). Цена и продолжительность не меняются.
  • Мы также можем забрать вас из Ессентуков и Нальчика (из Пятигорска и Железноводска — за дополнительную плату — 2000 руб.)
  • Если пожелаете, мы организуем барбекю на плато Канжол (доплата с человека 1000 руб., дети до 12 лет бесплатно)
  • Программа подходит для любого уровня физической подготовки
  • Маршрут стабильно доступен для посещения с апреля по октябрь, в зимнее время из-за погодных условий маршрут может быть закрыт

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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