Об экскурсии

Мы выезжаем из Кисловодска к горному озеру Гижгит. Небесно-бирюзовый цвет воды озера не оставит Вас равнодушными. У Вас будет возможность побывать там, куда добраться своим ходом очень непросто. Мы проедем на внедорожнике через перевал Актопрак с незабываемыми видами на Скалистый хребет. Затем посетим древнее село Эльтюбю, о котором Вы узнаете много интересных фактов.

Далее мы выезжаем в сторону Чегемского ущелья, где у Вас будет возможность увидеть Чегемские водопады, отведать блюда местной кухни и насладиться видами.

По хороших погодных условиях мы можем заехать на парадром «Flychegem»— уникальный горный парадром, расположенный в Кабардино-Балкарской республике. Полет на параплане — еще одно незабываемое приключение, которое навсегда останется у Вас в памяти.