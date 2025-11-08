читать дальше

на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу. Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом!

Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!