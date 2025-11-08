Мои заказы

В Кисловодск из Иноземцево – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «В Кисловодск из Иноземцево» в Кисловодске, цены от 2000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
Пешая
1.5 часа
207 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Лермонтовский Пятигорск
На автобусе
5 часов
25 отзывов
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Познакомьтесь с Пятигорском через призму жизни Лермонтова. Узнайте о его последних днях и посетите знаковые места, связанные с поэтом
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
2000 ₽ за человека
Последний день Лермонтова
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
На машине
10 часов
-
20%
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ
Познакомьтесь с уникальной атмосферой городов Кавказских Минеральных Вод. Прогулки по паркам, дегустация нарзанов и исторические достопримечательности ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 200 ₽19 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рената
    8 ноября 2025
    Последний день Лермонтова
    Отличный маршрут. Мы первый раз в этих местах. За один день столько много посмотрели, услышали. Получили впечатление о всех городах
    читать дальше

    КМВ. Побывали в самых знаковых местах. Узнали ранее неизвестные нам факты из жизни Лермонтова. Огромное спасибо Дмитрию! Приятно слушать, приятно общаться!

  • М
    Мансуров
    26 августа 2025
    Последний день Лермонтова
    Экскурсия отличная.
  • М
    Мария
    21 июля 2025
    Последний день Лермонтова
    Очень насыщенная и разносторонняя экскурсия. В один день мы смогли познакомиться с Ессентуками, Железноводском и Пятигорском, увидеть характерные особенности каждого
    читать дальше

    города. И конечно совершенно ошеломляет возможность пройти тот путь, который проделал Лермонтов в свой последний день. Наш гид Дмитрий - дружелюбный, тактичный и приятный собеседник и очень аккуратный водитель! Большое спасибо!

  • И
    Ирина
    30 апреля 2025
    Последний день Лермонтова
    Экскурсия была очень насыщенная, посетили много мест, но хотелось чтобы Лермонтову (теме экскурсии) было уделено больше внимания
  • Е
    Елена
    24 марта 2025
    Последний день Лермонтова
    Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
  • М
    Марина
    16 марта 2025
    Последний день Лермонтова
    Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень здорово провели время, узнали много нового. Дмитрий прекрасно знает свой край, и с
    читать дальше

    любовью рассказывает обо всем, о чем только ни спроси. Рассказывает живо, интересно, слушать не скучно)) Все маршруты продуманы, везде подвезет, даст время все рассмотреть. Спасибо большое, обязательно обратимся еще и порекомендуем всем друзьям!

  • С
    Светлана
    11 сентября 2024
    Последний день Лермонтова
    Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел все наши пожелания, корректировал программу под нас. Благодарим и рекомендуем👍🌞
  • A
    Andrey
    2 апреля 2024
    Последний день Лермонтова
    Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
    читать дальше

    на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу. Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом!
    Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!

  • Г
    Галина
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
    читать дальше

    поэтом, в Железноводске, Есентуках, Пятигорске и Кисловодске, и в т. ч. храмовый комплекс Петра и Павла в Есентуках. Нам все понравилось: тема, изложение предмета и построение маршрута. Дмитрий - хороший экскурсовод, очень любящий свой край.

  • Е
    Елена
    13 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно было чуть глубже погрузиться в тему, но это уже наши пожелания 😊
  • О
    Олег
    11 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Насыщенный день и море новых впечатлений. Кавказские минеральные воды очень приятно удивили.
  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Спасибо Дмитрию за прекрасно организованную экскурсию. Познакомились с основными достопримечательностями КМВ и неизвестными страницами жизни Лермонтова. Получили интересную информацию и эмоции. Оекомендация 100%.
  • В
    Валентина
    25 ноября 2023
    Последний день Лермонтова
    Провели очень насыщенный и интересный день в незабываемой поездке по очень красивым местам кавказских Минеральных Вод. Гид Дмитрий интересный рассказчик,
    читать дальше

    очень внимательный человек. Время экскурсии пролетело незаметно в непринужденном и познавательном диалоге о Лермонтове, об интересных местах курортов. Посетили знаковые места, красиво погуляли. Понравилось все, спасибо организатору.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кисловодск из Иноземцево»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
  2. Лермонтовский Пятигорск
  3. Последний день Лермонтова
  4. Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Медовые водопады
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Джилы-су
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Плато Бермамыт
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "В Кисловодск из Иноземцево" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 16 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «В Кисловодск из Иноземцево», 270 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль