Индивидуальная
до 10 чел.
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Познакомьтесь с Пятигорском через призму жизни Лермонтова. Узнайте о его последних днях и посетите знаковые места, связанные с поэтом
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ
Познакомьтесь с уникальной атмосферой городов Кавказских Минеральных Вод. Прогулки по паркам, дегустация нарзанов и исторические достопримечательности ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 200 ₽
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРената8 ноября 2025Отличный маршрут. Мы первый раз в этих местах. За один день столько много посмотрели, услышали. Получили впечатление о всех городах
- ММансуров26 августа 2025Экскурсия отличная.
- ММария21 июля 2025Очень насыщенная и разносторонняя экскурсия. В один день мы смогли познакомиться с Ессентуками, Железноводском и Пятигорском, увидеть характерные особенности каждого
- ИИрина30 апреля 2025Экскурсия была очень насыщенная, посетили много мест, но хотелось чтобы Лермонтову (теме экскурсии) было уделено больше внимания
- ЕЕлена24 марта 2025Дмитрий, спасибо большое за увлекательное путешествие! Очень насыщенно, интересно, ребятам подросткам понравиось не меньше взрослых.
- ММарина16 марта 2025Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень здорово провели время, узнали много нового. Дмитрий прекрасно знает свой край, и с
- ССветлана11 сентября 2024Большое спасибо Дмитрию за чудесный день, за терпение и доброту! Мы туристы с особенностями, Дмитрий учел все наши пожелания, корректировал программу под нас. Благодарим и рекомендуем👍🌞
- AAndrey2 апреля 2024Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
- ЕЕлена17 января 2024Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
- ГГалина17 января 2024Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
- ЕЕлена13 января 2024Экскурсия понравилась. Маршрут отличный. Дмитрий прислушивается к пожеланиям по корректировке маршрута. Прекрасная организация передвижений. Наверное, можно было чуть глубже погрузиться в тему, но это уже наши пожелания 😊
- ООлег11 января 2024Насыщенный день и море новых впечатлений. Кавказские минеральные воды очень приятно удивили.
- ААндрей7 января 2024Спасибо Дмитрию за прекрасно организованную экскурсию. Познакомились с основными достопримечательностями КМВ и неизвестными страницами жизни Лермонтова. Получили интересную информацию и эмоции. Оекомендация 100%.
- ВВалентина25 ноября 2023Провели очень насыщенный и интересный день в незабываемой поездке по очень красивым местам кавказских Минеральных Вод. Гид Дмитрий интересный рассказчик,
