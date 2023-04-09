Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм
Медовые водопады, которые зимой превращаются в голубые ледяные глыбы; гора Кольцо — натуральная фотозона с прекрасной панорамой Кисловодска; Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус. А ещё побываем в Шоанинском храме 10 века.
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Описание
Что вас ожидает
Медовые водопады. Комплекс небольших и средних (макс. высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка. Вы пройдёте через мостики и лестницы, чтобы полюбоваться каждым. А гид расскажет, с чем связано такое «сладкое» название.
Гора Кольцо. Поднимемся на эту природную достопримечательность, чтобы полюбоваться видами и сделать эффектные фото. Вы услышите красивую легенду о возникновении этого каменного чуда.
Гумбаши. Побываем на самом высокогорном перевале с автодорогой в России (2200 м). С его вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнитесь красотой гор.
Шоанинский храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств раннего христианства. Он датируется второй половиной 10 века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно.
Во время путешествия вы узнаете легенды и обычаи местных народов. И конечно же, мы заедем на обед — вы отведаете блюда национальной кухни, горный чай и мёд.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле: кроссовере, если группа до 4 человек, или внедорожнике, если группа 4 человека и больше
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Минводах и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы
- Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 100 руб. с человека
- Обед
- Сверхурочные часы экскурсии: 1000 руб. /час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.