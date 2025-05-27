Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Погрузитесь в мир Кавказа: Медовые водопады, гора Кольцо и древний Шоанинский храм ждут вас в увлекательной поездке по живописным местам
Путешествие по Карачаево-Черкесии подарит вам незабываемые впечатления.
Вы увидите Медовые водопады, которые зимой превращаются в ледяные глыбы, и подниметесь на гору Кольцо для эффектных фото. Перевал Гумбаши с высотой 2200 м откроет виды на Эльбрус. Шоанинский храм 10 века удивит своей архитектурой. В поездке вас ждут легенды и обычаи местных народов, а также обед с блюдами национальной кухни
Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а природа раскрывает всю свою красоту. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие тоже возможно, но некоторые объекты могут быть труднодоступны из-за снега. Весной, в марте и апреле, природа оживает, но стоит учитывать прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Медовые водопады
Гора Кольцо
Гумбаши
Шоанинский храм
Описание экскурсии
Медовые водопады. Комплекс небольших и средних (макс. высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка. Вы пройдёте через мостики и лестницы, чтобы полюбоваться каждым. А гид расскажет, с чем связано такое «сладкое» название.
Гора Кольцо. Поднимемся на эту природную достопримечательность, чтобы полюбоваться видами и сделать эффектные фото. Вы услышите красивую легенду о возникновении этого каменного чуда.
Гумбаши. Побываем на самом высокогорном перевале с автодорогой в России (2200 м). С его вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнетесь красотой гор.
Шоанинский храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств раннего христианства. Он датируется второй половиной 10 века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно.
Во время путешествия вы узнаете легенды и обычаи местных народов. И конечно же, мы заедем на обед — вы отведаете блюда национальной кухни, горный чай и мёд.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле: кроссовере, если группа до 4 человек, или внедорожнике, если группа 4 человека и больше
Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Минводах и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы
Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 100 руб. с человека
Обед
Если у вас есть пожелания по изменению маршрута, включению в него дополнительных локаций, то стоимость экскурсии увеличится на 1000 руб. /час. Например, мы можем заехать в Сырные пещеры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и читать дальшеуменьшить
моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Впервые собираясь в КавМинВоды, долго выбирали среди многочисленных экскурсий. Поездка у нас была всего на несколько дней, поэтому хотелось за 1 день "объять необъятное". И ведь получилось! За что огромное читать дальшеуменьшить
спасибо Олегу. За 1 день поездки на комфортабельном кроссовере мы увидели не только гору Кольцо, Аликоновское ущелье, Медовые водопады, которые расположены не очень далеко от Кисловодска. После остановки на перевале Гумбаши мы проехали через Верхнюю Мару и Нижнюю Мару, которым больше 700 лет. Чтобы добраться до древнего Шоанинского храма над селом имени Коста Хетагурова, нам не пришлось пешком подниматься на высоту более 1000 метров, потому что нас ждало ещё одно приключение - поездка в гору на УАЗике, который внутри переделан практически в лимузин. Олег подсказывал красивые локации для фото и сам делал красивые фото для нас. Он много рассказывал о том, что мы видим в пути, о живущих здесь людях, и время в дороге пролетело незаметно. Отдельное спасибо Олегу за отношение к людям. В процессе выбора экскурсии у нас возникали вопросы, на которые Олег быстро отвечал, помогая сориентироваться. А когда наш вылет в КМВ очень сильно задержали, Олег предложил на выбор более позднее начало экскурсии или перенос её на следующий день. Надеюсь, мы ещё не раз прилетим в КМВ, и Олег снова проведёт для нас замечательную экскурсию по тем местам, где мы ещё не были.
+2
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