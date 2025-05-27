Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а природа раскрывает всю свою красоту. В октябре и ноябре можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие тоже возможно, но некоторые объекты могут быть труднодоступны из-за снега. Весной, в марте и апреле, природа оживает, но стоит учитывать прохладную погоду.

Путешествие по Карачаево-Черкесии подарит вам незабываемые впечатления. Вы увидите Медовые водопады, которые зимой превращаются в ледяные глыбы, и подниметесь на гору Кольцо для эффектных фото. Перевал Гумбаши с высотой 2200 м откроет виды на Эльбрус. Шоанинский храм 10 века удивит своей архитектурой. В поездке вас ждут легенды и обычаи местных народов, а также обед с блюдами национальной кухни

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Медовые водопады. Комплекс небольших и средних (макс. высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка. Вы пройдёте через мостики и лестницы, чтобы полюбоваться каждым. А гид расскажет, с чем связано такое «сладкое» название.

Гора Кольцо. Поднимемся на эту природную достопримечательность, чтобы полюбоваться видами и сделать эффектные фото. Вы услышите красивую легенду о возникновении этого каменного чуда.

Гумбаши. Побываем на самом высокогорном перевале с автодорогой в России (2200 м). С его вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнетесь красотой гор.

Шоанинский храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств раннего христианства. Он датируется второй половиной 10 века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно.

Во время путешествия вы узнаете легенды и обычаи местных народов. И конечно же, мы заедем на обед — вы отведаете блюда национальной кухни, горный чай и мёд.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле: кроссовере, если группа до 4 человек, или внедорожнике, если группа 4 человека и больше

Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Минводах и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы