Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть- это плато Большого Бермамыт (2591м над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет, и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус(высота 5645 м). Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает.
В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один. А если вы любите фотографировать - это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.
Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню. Ближайший шаттл в «заоблачные дали» выезжает ежедневно, если позволяет погода.
Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!
Ещё одна изюминка этого маршрута-АМФИТЕАТР. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка - скалы два монаха.
Совместный дружеский пикник и отдых в"Хычинном домике"
Бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами)
За доп. плату в индивидуальных турах возможен дополнительный заезд на: парк Долина нарзанов, Медовые водопады или гора Шапка, шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.
Вариант для особо спортивных туристов:
Гришкина балка
Сталактитовые пещеры
Гришкины водопады
Приглашаем вас в невероятное путешествие по «Русской Исландии». Гранд-Каньон по-русски, «Кривое колено», Уллу-Бурмабут — одно из самых впечатляющих мест России, место силы и вдохновения — плато Бермамыт (2591м над уровнем моря). Мы отправимся туда, где реальность выходит за рамки воображения! Туда где повсюду пушистые облака и водопады-великаны, где под ногами бегают суслики, а на уровне глаз открывается потрясающий вид на величественный Эльбрус.
Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до дома
Проезд в мини-группе до 7 чел. в комфортных внедорожниках или минивэнах
Сопровождение профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит
Питание в кафе (от 300р/чел).
Можно взять с собой небольшой перекус и воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Мини-группа до 6 человек с любой
Физической подготовкой
Разрешён детям от 3-х лет
Теплую одежду/дождевик
Воду, термос с чаем, перекус (по желанию)
Наличные деньги (для кафе)
Маршрут может быть изменен из-за погодных условий
Пользуемся авто повышенной проходимости
Время в пути в одну сторону 1,5 часа (Кисловодск)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Кисловодске
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