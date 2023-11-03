Мы с вами отправимся на свидание с могучим красавцем Эльбрусом — проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау, доберемся до курорта «Приэльбрусье». Преодолеем отметку в 3500 метров над уровнем моря, поднявшись в горы на канатной дороге, а после посетим Поляну Нарзанов.

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