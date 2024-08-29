В Джилы-Су от красоты останавливается время.
Отправиться сюда с фотографом — лучшее решение для тех, кто хочет запомнить своё путешествие навсегда. Мы проедем по одной из самых красивых дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем на солнечное плато Шаджатмаз и насладимся видами Кавказского хребта. Замрём от восторга у огромных водопадов и сделаем невероятные фото в самых крутых локациях.
Отправиться сюда с фотографом — лучшее решение для тех, кто хочет запомнить своё путешествие навсегда. Мы проедем по одной из самых красивых дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем на солнечное плато Шаджатмаз и насладимся видами Кавказского хребта. Замрём от восторга у огромных водопадов и сделаем невероятные фото в самых крутых локациях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Плато Шаджатмаз. Здесь 334 дня в году светит солнце, а количество ясных ночных часов более 1000. Поэтому на плато расположена Кисловодская высокогорная станция Института физики, которая ведёт астрономические наблюдения. Возле обсерватории мы насладимся прекрасными панорамными видами на Кавказский хребет и Эльбрус.
- «Скалы Аватара» — величественные «парящие» скалы с крутыми серпантинными спусками в несколько сотен метров.
- Урочище Джилы-Су — сокровищница водопадов и природных красот в самом сердце Кавказа.
- Водопад Каракая-Су. Мощный каскад, который красив как морозной зимой, так и жарким летом.
- Водопад Кызыл-Су — его название переводится как «красная вода», поскольку поток стекает по скале, которая имеет багряные включения, контрастирующие с основным оттенком горы.
- Водопад Султан-Су — прозрачный поток, срывающийся с 40-метровой высоты в мрачное ущелье. Каскад считается самым верхним по течению реки Малки.
О фото
- На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках.
- После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц.
- Экскурсия может не подойти тем, кто хочет узнать много фактов и точной информации о достопримечательностях. Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero.
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло.
- Маршрут может меняться из-за погоды (по предварительному согласованию с вами).
Дополнительные расходы
- Экосбор в Джилы–Су — 100 ₽ за чел.
- Обед (по желанию).
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) — доплата за трансфер обсуждается индивидуально.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Меня зовут Ирина. Я живу в Пятигорске. Бесконечно люблю свой родной Кавказ. Здесь моя Родина, здесь живёт моя душа. Вот уже несколько лет я влюблена в фотографию. С её помощьюЗадать вопрос
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