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истории из жизни легендарных личностей региона.

Организация экскурсии на все 100! Это важно тк решили немного поменять маршрут. Новый маршрут, был не менее интересен. Визуальная составляющая экскурсии и ее содержание были замечательные. Мы сделали много классных фотографий. Попробовали в местном кафе национальные блюда.

Машина очччень удобная, вождение безопасное.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет открыть для себя множество интересных фактов. Это была не просто поездка по достопримечательностям, а мини путешествие, которое расширило наш кругозор и подарило массу положительных эмоций.

Индивидуальные экскурсии с Иваном это отличный выбор! Очень рекомендую, не думайте, не ждите, просто покупайте и доверьтесь профессионализму человека рожденного в этом крае, хорошо знающего свою Родину, людей, язык, национальные привычки и менталитет, на отлично знающего историю прошлых лет и настоящего. Это заслуживает доверии и уважение.

Благодарим!