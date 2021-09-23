Сегодня ездили на Эльбрус с гидом Алексеем. Длинная дорога оказалась не такой длинной благодаря рассказам Алексея об истории Кавказа и конкретно об исторически значимых местах по дороге к Эльбрусу. Нашей первой остановкой было озеро Гижгит, которое, несмотря на дождливую погоду, вызвало бурю эмоций своим неповторимым бирюзовым цветом. Можно долго перечислять достоинства гида, но то, что он прекрасно владеет историей этого края и выдающимися событиями, о которых должен знать каждый, делает поездку с ним ещё более значимой.

И вот, наконец, Эльбрус, о величии которого можно говорить вечно! Но для того, чтобы каждый ощутил и пропустил через себя всю ту бурю эмоций, которую испытали мы, поднявшись на третью высоту, необходимо лично побывать там. И вы всё поймете. И захотите ещё раз вернуться. (Не забудьте взять тёплые вещи, сегодня там было -2).