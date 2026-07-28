Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии, где вы сможете взглянуть на величественный Эльбрус, посетить уникальное озеро Гижгит и исследовать загадочный город-призрак Тырныауз.
Ваше приключение начнется с проезда через живописное Баксанское
Ваше приключение начнется с проезда через живописное Баксанское
6 причин купить эту экскурсию
- 🏔 Уникальная возможность увидеть Эльбрус
- 🏞 Потрясающие виды на озеро Гижгит
- 🏚 Интересные истории о городе-призраке Тырныауз
- 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 📸 Возможность профессиональной фото - и видеосъемки
- 💧 Дегустация целебных вод на Поляне Нарзанов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии к Эльбрусу, озеру Гижгит и городу-призраку Тырныауз благодаря комфортным условиям для путешествий и великолепным видам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Город-призрак Тырныауз
- Поляна Нарзанов
Описание экскурсии
Завораживающая Кабардино-Балкария
Через живописное Баксанское ущелье мы доберемся до высокогорного селения Азау. Далее в программе экскурсии:
- Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами. А также оцените мощь и величие Кавказского хребта.
- Озеро Гижгит — невероятное по составу и красоте бирюзовое высокогорное озеро. Я расскажу о связанных с ним загадках, «золоте дураков» и тайных кладах.
- Город-призрак Тырныауз — место, где можно снимать постапокалиптические фильмы. Вы узнаете, почему оно когда-то опустело, но вполне перспективно для заселения в будущем.
- Поляна Нарзанов в национальном заповеднике «Приэльбрусье» — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет, и попробуете известные с древних времен целебные воды.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном внедорожнике Фольксваген Амарок
- Проезд по канатной дороге не включен в стоимость — от 2000 руб. с человека (цена зависит от сезона)
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
- По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел автомобиль. нам очень понравилось, все было супер 👍
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М
Шикарная экскурсия! 100 из 100, однозначно буду рекомендовать всем друзьям. Что понравилось: очень внимательный организатор, комфортное авто, разнообразный маршрут - и озеро, и водопад, и горы, и долина нарзанов. Впечатлений
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К
Были на экскурсии, которая оставила яркие впечатления. Профессиональный гид и с первых минут увлек нас в путешествие по историческим местам маршрута.
Впечатлил живой язык и эмоциональная подача материала, исторические события, даты,
Впечатлил живой язык и эмоциональная подача материала, исторические события, даты,
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М
все супер, очень понравилось, рассказали историю, показали лучшие места с красивым видом, вкусно покушали и купили сувениры. Нигде нас не торопили, ходили, получали кайф. Алексей очень приятный человек, не давал заскучать. В конце не хотелось уходить домой) решили приехать еще осенью)
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А
Это восторг! Всю дорогу ехали раскрыв рты от классных видов😍 Долгая и интересная дорога до Эльбруса, на вершине шел снег-видимость была плохая. Но как говорится: у природы нет плохой погоды.
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Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя из предпочтений)! Во-первых сама дорога бесконечно красивая, виды на Эльбрус и Кавказский хребет, храм
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