Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз

Посетить самые впечатляющие места Кабардино-Балкарии и раскрыть их богатую историю

5
2 отзыва
Приглашаю отправиться на поклон к древнему Эльбрусу — молчаливому свидетелю войн и знаковых мировых событий.

Вы насладитесь фантастическими пейзажами и узнаете множество интересных фактов.

Я расскажу, как на Кавказ повлияло открытие Америки, как Золотая Орда «познакомилась» с Тамерланом и как передовой гитлеровский спецназ Эдельвейс боролся с партизанами.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз

Что вас ожидает

Завораживающая Кабардино-Балкария

Через живописное Баксанское ущелье мы доберемся до высокогорного селения Азау. Далее в программе экскурсии:

  • Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами. А также оцените мощь и величие Кавказского хребта.
  • Озеро Гижгит — невероятное по составу и красоте бирюзовое высокогорное озеро. Я расскажу о связанных с ним загадках, «золоте дураков» и тайных кладах.
  • Город-призрак Тырныауз — место, где можно снимать постапокалиптические фильмы. Вы узнаете, почему оно когда-то опустело, но вполне перспективно для заселения в будущем.
  • Поляна Нарзанов в национальном заповеднике «Приэльбрусье» — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет, и попробуете известные с древних времен целебные воды.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном внедорожнике Фольксваген Амарок
  • Проезд по канатной дороге не включен в стоимость — от 1150 р. с человека (цена зависит от сезона)
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Меня зовут Иван, я гид и организатор авторских туров на комфортабельном внедорожнике Фольксваген. По образованию — преподаватель истории, археологии и музейного дела. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
23 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Маршрут составлен грамотно.
Виды открываются великолепные, даже в пасмурную погоду.
Впечатления на всю жизнь.
Экскурсионное сопровождение Ивана - выше всяких похвал. Подача исторических событий, интересные рассказы и чувство юмора нашего гида сделали это путешествие ярким и незабываемым
В
3 сен 2021
Сегодня ездили на Эльбрус с гидом Алексеем. Длинная дорога оказалась не такой длинной благодаря рассказам Алексея об истории Кавказа и конкретно об исторически значимых местах по дороге к Эльбрусу. Нашей первой остановкой было озеро Гижгит, которое, несмотря на дождливую погоду, вызвало бурю эмоций своим неповторимым бирюзовым цветом. Можно долго перечислять достоинства гида, но то, что он прекрасно владеет историей этого края и выдающимися событиями, о которых должен знать каждый, делает поездку с ним ещё более значимой.
И вот, наконец, Эльбрус, о величии которого можно говорить вечно! Но для того, чтобы каждый ощутил и пропустил через себя всю ту бурю эмоций, которую испытали мы, поднявшись на третью высоту, необходимо лично побывать там. И вы всё поймете. И захотите ещё раз вернуться. (Не забудьте взять тёплые вещи, сегодня там было -2).

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