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Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз

Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии, где вы сможете взглянуть на величественный Эльбрус, посетить уникальное озеро Гижгит и исследовать загадочный город-призрак Тырныауз.

Ваше приключение начнется с проезда через живописное Баксанское
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ущелье до селения Азау, откуда вы отправитесь к подножию Эльбруса на канатной дороге, наслаждаясь неповторимыми видами гор, альпийских лугов и долин. Затем вас ждет посещение озера Гижгит, где вы узнаете о его тайнах и легендах.

После этого вы отправитесь в Тырныауз, город, который поражает своей постапокалиптической атмосферой и историей.

И, наконец, вы посетите поляну Нарзанов, где сможете попробовать целебные воды, известные с древних времен.

Экскурсия предусматривает комфортное путешествие на внедорожнике Фольксваген Амарок, а также возможность фото - и видеосъемки с профессионального квадрокоптера. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя невероятные красоты и истории Кавказа

5
66 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏔 Уникальная возможность увидеть Эльбрус
  • 🏞 Потрясающие виды на озеро Гижгит
  • 🏚 Интересные истории о городе-призраке Тырныауз
  • 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 📸 Возможность профессиональной фото - и видеосъемки
  • 💧 Дегустация целебных вод на Поляне Нарзанов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии к Эльбрусу, озеру Гижгит и городу-призраку Тырныауз благодаря комфортным условиям для путешествий и великолепным видам.
Сейчас август — это идеальное время.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Город-призрак Тырныауз
  • Поляна Нарзанов

Описание экскурсии

Завораживающая Кабардино-Балкария

Через живописное Баксанское ущелье мы доберемся до высокогорного селения Азау. Далее в программе экскурсии:

  • Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами. А также оцените мощь и величие Кавказского хребта.
  • Озеро Гижгит — невероятное по составу и красоте бирюзовое высокогорное озеро. Я расскажу о связанных с ним загадках, «золоте дураков» и тайных кладах.
  • Город-призрак Тырныауз — место, где можно снимать постапокалиптические фильмы. Вы узнаете, почему оно когда-то опустело, но вполне перспективно для заселения в будущем.
  • Поляна Нарзанов в национальном заповеднике «Приэльбрусье» — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет, и попробуете известные с древних времен целебные воды.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном внедорожнике Фольксваген Амарок
  • Проезд по канатной дороге не включен в стоимость — от 2000 руб. с человека (цена зависит от сезона)
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
  • По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
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истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня. Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
3
2
1
Илья
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел автомобиль. нам очень понравилось, все было супер 👍
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел
у нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек. очень интересно рассказывал и очень аккуратно вел
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М
Шикарная экскурсия! 100 из 100, однозначно буду рекомендовать всем друзьям. Что понравилось: очень внимательный организатор, комфортное авто, разнообразный маршрут - и озеро, и водопад, и горы, и долина нарзанов. Впечатлений
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на целый месяц! Были в восторге от рассказов гида про историю Кавказа - легко, с юмором, увлекательно, при этом чувствуются глубокие знания и любовь к этой теме. Еда: по дороге останавливались перекусить и пообедать, все места понравились - вкусно. Особенно ценно, что гуляли в своём темпе, нас не торопили. Даже успели сделать покупки на рынках по дороге. Места очень красивые, сделали миллион фото. Уже планируем следующую поездку с Иваном👍

Шикарная экскурсия! 100 из 100, однозначно буду рекомендовать всем друзьям. Что понравилось: очень внимательный организатор, комфортное
Шикарная экскурсия! 100 из 100, однозначно буду рекомендовать всем друзьям. Что понравилось: очень внимательный организатор, комфортное
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К
Были на экскурсии, которая оставила яркие впечатления. Профессиональный гид и с первых минут увлек нас в путешествие по историческим местам маршрута.
Впечатлил живой язык и эмоциональная подача материала, исторические события, даты,
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истории из жизни легендарных личностей региона.
Организация экскурсии на все 100! Это важно тк решили немного поменять маршрут. Новый маршрут, был не менее интересен. Визуальная составляющая экскурсии и ее содержание были замечательные. Мы сделали много классных фотографий. Попробовали в местном кафе национальные блюда.
Машина очччень удобная, вождение безопасное.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет открыть для себя множество интересных фактов. Это была не просто поездка по достопримечательностям, а мини путешествие, которое расширило наш кругозор и подарило массу положительных эмоций.
Индивидуальные экскурсии с Иваном это отличный выбор! Очень рекомендую, не думайте, не ждите, просто покупайте и доверьтесь профессионализму человека рожденного в этом крае, хорошо знающего свою Родину, людей, язык, национальные привычки и менталитет, на отлично знающего историю прошлых лет и настоящего. Это заслуживает доверии и уважение.
Благодарим!

Были на экскурсии, которая оставила яркие впечатления. Профессиональный гид и с первых минут увлек нас в путешествие по историческим местам маршрута.
Были на экскурсии, которая оставила яркие впечатления. Профессиональный гид и с первых минут увлек нас в путешествие по историческим местам маршрута.
Были на экскурсии, которая оставила яркие впечатления. Профессиональный гид и с первых минут увлек нас в путешествие по историческим местам маршрута.
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М
все супер, очень понравилось, рассказали историю, показали лучшие места с красивым видом, вкусно покушали и купили сувениры. Нигде нас не торопили, ходили, получали кайф. Алексей очень приятный человек, не давал заскучать. В конце не хотелось уходить домой) решили приехать еще осенью)
все супер, очень понравилось, рассказали историю, показали лучшие места с красивым видом, вкусно покушали и купили
все супер, очень понравилось, рассказали историю, показали лучшие места с красивым видом, вкусно покушали и купили
все супер, очень понравилось, рассказали историю, показали лучшие места с красивым видом, вкусно покушали и купили
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А
Это восторг! Всю дорогу ехали раскрыв рты от классных видов😍 Долгая и интересная дорога до Эльбруса, на вершине шел снег-видимость была плохая. Но как говорится: у природы нет плохой погоды.
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Вид, от которого «захватывает дух» в прямом и переносном смысле)) Невероятное озеро Гижгит 🌊сняли классный ролик - рекомендую от души, стоит не дорого, а воспоминания не всю жизнь! Попили минералки на Поляне Нарзанов (источник царь Нарзан).
Нашим гидом был Алексей-свой в доску, очень эрудированный, с чувством юмора!

Это восторг! Всю дорогу ехали раскрыв рты от классных видов😍 Долгая и интересная дорога до Эльбруса,
Это восторг! Всю дорогу ехали раскрыв рты от классных видов😍 Долгая и интересная дорога до Эльбруса,
Это восторг! Всю дорогу ехали раскрыв рты от классных видов😍 Долгая и интересная дорога до Эльбруса,
Это восторг! Всю дорогу ехали раскрыв рты от классных видов😍 Долгая и интересная дорога до Эльбруса,
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Анна
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя из предпочтений)! Во-первых сама дорога бесконечно красивая, виды на Эльбрус и Кавказский хребет, храм
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10 века высоко в горах! Для меня крайне важно, что Иван настоящий историк, а не пару статей прочитал. Если вы любите качественный контент, интеллектуальные разговоры в дружеской легкой беседе - вам точно сюда! Сейчас редко это встречается.

Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
Это была потрясающая поездка (выбрала я не Эльбрус, а др маршрут который подобрал нам Иван исходя
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