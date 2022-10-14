Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня

Приглашаем вас побывать сразу на всех крупных кавказских курортах

Приглашаем вас побывать сразу на всех крупных кавказских курортах, понять для себя, чем отличается Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, найти свои места силы и зарядиться вдохновением и энергией от красоты гор.

Будем наслаждаться горными пейзажами, расслабляться в термальных источниках, пить нарзан и гулять по заповедным тропам.
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Всё курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Ближайшие даты:
4
окт
18
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Архыз
  • Домбай
  • Кисловодск
  • Приэльбрусье
  • Чегемское ущелье
  • Озёра реки водопады подъёмы на канатной дороге
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

День первый: Архыз

По пути к Архызу мы посмотрим:

  • Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.
  • Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь.

На самом курорте мы:

  • Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы. Это одна из самых больших обсерваторий России. Отсюда наблюдают за глубоким космосом.
  • Прокатимся по канатной дороге на высоту 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони!
  • День второй: Домбай.
  • На второй день мы отправимся на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье. Местные экскурсоводы шутят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». По пути заедем в древний христианский храм XX века. А потом будем много гулять по Тебердинскому заповеднику. Вы узнаете, какие животные обитают в этих местах и чем интересны местные растения.
  • Насладимся самым вкусным кофе в Тебердинском ущелье и поедем на озеро Каракель. По пути сделаем остановку у горной реки Уллу-Муруджу, можно набрать воду в бутылочки и взять с собой, ведь Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых рек в округе и богата ионами серебра.
На горнолыжном курорте Домбай вы узнаете интересные факты из истории поселка и поднимитесь по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Здесь мы и будем встречать закат: уходящее за горы солнце смотрится завораживающе!

День третий: Эльбрус

По дороге мы посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами. Остановимся на поляне нарзанов — минеральные источники бьют здесь прямо из-под земли, можно бесплатно пить целебную воду сколько захотите.
Перекусим в кафе по дороге и доберемся до поляны Азау — здесь начинается горнолыжный курорт Эльбрус. По канатной дороге поднимемся до высоты 3800 метров над уровнем моря. Наверху в любое время года лежит снег — очень интересные ощущения! Вы увидите Кавказский хребет и живописные ущелья Кабардино-Балкарии — ради такого стоит подняться так высоко.
Затем у нас будет пешая прогулка к водопаду Азау. Маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Нагулявшись, вернемся в отель и при желании пожарим шашлык на мангале во дворе.

День четвертый: Чегемское ущелье

По пути в Чегемское ущелье заедем в соседний Чегет, при желании можно подняться на гору на кресельных подъемниках. Преодолеем перевал Актопрак, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и малый Кавказский хребет. По желанию и при подходящей погоде здесь можно полетать на парапланах.
Затем исследуем загадочный город мертвых Эльтюбю с его таинственными башнями. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, и прикоснетесь к истории. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. А потом расслабимся в термальных источниках с теплой 40-градусной водой.

Важно знать:

  • Тур на автомобили в мини группе до 6 человек.
  • Ночёвка в отелях на курортах Республик.
  • Пеших сложных маршрутов нет.
  • В стоимость тура входит сопровождение гида, трансфер и проживание в отеле.
  • С собой: удобная обувь, ветровка, солнцезащитные очки, головной убор, документы.
  • Кафе на маршруте есть.
  • Не входит в стоимость тура: питание, экосборы, канатные дороги, сувениры и другие личные расходы.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер
  • Проживание в отеле
Что не входит
  • Питание
  • Экосборы
  • Канатные дороги
  • Сувениры и другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или место вашего пребывания по городам КМ
Завершение: Аэропорт или место вашего пребывания по городам КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Тур на автомобили в мини группе до 6 человек. Ночёвка в отелях на курортах Республик. Пеших сложных маршрутов нет. В стоимость тура входит сопровождение гида, трансфер и проживание в отеле.
  • С собой: удобная обувь, ветровка, солнцезащитные очки, головной убор, документы. Кафе на маршруте есть.
  • Не входит в стоимость тура: питание, экосборы, канатные дороги, сувениры и другие личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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