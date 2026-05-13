Вы не просто пройдёте по Коломенскому кремлю. С первых минут я раскрою историю Коломны как увлекательную книгу. Начнём с 12 века и дойдём до наших дней.
Вы узнаете, откуда пошла знаменитая пастила, как купеческий сын стал «русским Вальтером Скоттом» и почему самозваная царица выбрала здешнюю башню.
Описание экскурсии
Гулять будем по территории кремля, без подъёма на стены и башни. Вы увидите:
- отметку высочайшего половодья, наглядно демонстрирующую силу и мощь воды. Даже если вы видели наводнения на других реках — коломенский уровень удивит
- самую таинственную башню Кремля, с которой связаны легенды о Лжедмитрии и женщине, назвавшей себя русской царицей. Башня молчит почти 500 лет, а местные до сих пор обходят её стороной в сумерках
- Соборную площадь — место, где четыре века архитектуры сошлись в единый ансамбль. Вы сами почувствуете разницу между строгим узорочьем 17 века и ампиром 19-го
- купеческую усадьбу Ивана Лажечникова: этот дом до сих пор хранит колорит старой купеческой Коломны
- два монастыря и несколько церквей: достаточно, чтобы понять, почему Коломну называли «городом сорока сороков»
- хорошее место для кофе и перекуса: если захотите согреться чаем или съесть тот самый калач, заходим сразу, без «потерпите до конца экскурсии»
Вы узнаете:
- как Коломна очутилась на пересечении главных торговых путей
- чем торговали местные купцы, как жили, кем стали позже
- кто из правителей бывал здесь и какой след оставил
- как в городе зарождалась промышленность и что изменилось после революции
- почему Коломну называют литературным городом
- как Коломна стала «городом гостеприимным» — как её любят называть сами коломчане
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Москворецкой набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Коломне
Я гид с историческим образованием и уроженка Коломны. Я безумно влюблена в свой родной город и хочу влюбить в него вас. Я из молодого поколения, и терпеть не могу монотонные лекции.
