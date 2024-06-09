На прогулке по исторической части Коломны вы познакомитесь с разными архитектурными стилями и выполните нескучные интерактивные задания. Узнаете о русском зодчестве и поймёте, как разобраться в прошлом, просто посмотрев на дом. Можно спрашивать, размышлять, делать предположения — а мы будем плавно направлять вас. И наградим, если вы пройдёте квест успешно.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание квеста
Что вас ожидает
На квесте-прогулке вы рассмотрите дома 19 века, найдёте характерные здания различных стилей и определите самую высокую доминанту Старой Коломны. На вашем пути:
- Успенский кафедральный собор. Вы рассмотрите детали его внешнего и внутреннего убранства, а мы покажем фотографии с реставрации. Возможно, вы найдёте фрагменты росписи на старых снимках.
- Шатровая колокольня. Мы расскажем о шатровом стиле и особенностях подобных звониц.
- Усадьба Луковниковых. Это типичный пример застройки 20 века в классическом стиле. Вы узнаете, зачем каждой усадьбе полагался флигель.
Организационные детали
- Вы пройдёте около 1,5 км
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|250 ₽
|Школьники
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Коломне
Провела экскурсии для 2292 туристов
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не простоЗадать вопрос
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