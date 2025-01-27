скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 11:00
9 фев в 11:00
999900₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 29582663₽ за всё до 20 чел.
скидка
15%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
Узнать богатую историю города, весело провести время и открыть ларец с подарками
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
32852793₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 января 2025Были в январе. Отличная неспешная прогулка по уютной исторической части Коломны. Экскурсовод Юлия интересно и душевно рассказывала про исторические памятники города. Не замерзли, осматривали многочисленные храмы. Спасибо за интересно проведенное время.
- ССветлана25 января 2025Очень понравилась экскурсия. Много узнали об истории города.
- ССтанислав23 января 2025Прекрасный город и не менее прекрасный экскурсовод.)
- ТТатьяна11 января 2025Мария прекрасный экскурсовод! Очень доброжелательно встретила, несмотря на то, что ей пришлось нас ждать. Быстро подстроилась под наш темпоритм (в
- ААнастасия7 января 2025Сегодня побывали на экскурсии с Екатериной. Прекрасная прогулка по территории Кремля, экскурсия не перегружена, время пролетело незаметно. Неожиданно приятно было в финале путешествия получить милые подарки. Спасибо за приятные эмоции.
- ООльга5 января 2025Вот и закончилось наша поездка в Коломну. Наш гид Екатерина очень интересный рассказчик и собеседник, знаток истории и своего края.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Конькобежный центр Московской области «Коломна»»
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