Конькобежный центр Московской области «Коломна» – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Конькобежный центр Московской области «Коломна»» в Коломне, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Пешая
скидка
10%
23 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 11:00
9 фев в 11:00
999900 за человека
Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
Пешая
скидка
10%
29 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 29582663 за всё до 20 чел.
Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
Пешая
скидка
15%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
Узнать богатую историю города, весело провести время и открыть ларец с подарками
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
32852793 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 января 2025
    Идеальное знакомство с зимней Коломной
    Были в январе. Отличная неспешная прогулка по уютной исторической части Коломны. Экскурсовод Юлия интересно и душевно рассказывала про исторические памятники города. Не замерзли, осматривали многочисленные храмы. Спасибо за интересно проведенное время.
  • С
    Светлана
    25 января 2025
    Идеальное знакомство с зимней Коломной
    Очень понравилась экскурсия. Много узнали об истории города.
  • С
    Станислав
    23 января 2025
    Идеальное знакомство с зимней Коломной
    Прекрасный город и не менее прекрасный экскурсовод.)
  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
    Мария прекрасный экскурсовод! Очень доброжелательно встретила, несмотря на то, что ей пришлось нас ждать. Быстро подстроилась под наш темпоритм (в
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    компании был человек, который медленно ходит) и провела нам прекрасную экскурсию. Двое человек из компании уже были летом в Коломне и брали подобную экскурсию, о чем мы уведомили Марию и она дополнила свой рассказ новыми интересными фактами. Несмотря на молодость, экскурсовод обладает большим багажом знаний, постоянно его пополняет, чувствуется, что Мария очень любит то, чем занимается. Спасибо и однозначно рекомендую!

  • А
    Анастасия
    7 января 2025
    Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
    Сегодня побывали на экскурсии с Екатериной. Прекрасная прогулка по территории Кремля, экскурсия не перегружена, время пролетело незаметно. Неожиданно приятно было в финале путешествия получить милые подарки. Спасибо за приятные эмоции.
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  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
    Вот и закончилось наша поездка в Коломну. Наш гид Екатерина очень интересный рассказчик и собеседник, знаток истории и своего края.
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    Столько историй, фактов интересных и необычных, что время пролетело незаметно за прогулкой по улицам кремля. несмотря на то что на улице было холодно, погода была чудесная-светило солнце, голубое небо и все это на фоне церквей и старинного города, который не смотря на постройки нашего времени не потерял своей аутентичности. Обязательно вернемся в Коломну, но уже в другое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Конькобежный центр Московской области «Коломна»»

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  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Музей пастилы
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в феврале 2025
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