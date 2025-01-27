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Столько историй, фактов интересных и необычных, что время пролетело незаметно за прогулкой по улицам кремля. несмотря на то что на улице было холодно, погода была чудесная-светило солнце, голубое небо и все это на фоне церквей и старинного города, который не смотря на постройки нашего времени не потерял своей аутентичности. Обязательно вернемся в Коломну, но уже в другое время года.