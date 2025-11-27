Мои заказы

Соль в истории Коломны

Посетить интерактивный музей, сделать мешочек на счастье на мастер-классе и разгадать тайны кремля
Коломна — город купеческий. Здесь тянулись караваны с рыбой, зерном, солью и товарами ремесленников.

Приглашаем вас окунуться в это время! Вы посетите музей «Соляной амбар», узнаете о добыче соли и сделаете свой талисман.

Кроме того, увидите Брусенский монастырь, погуляете по территории кремля и услышите истории о Коломне, её жителях, торговле и промыслах.
Описание мастер-класса

У стен Брусенского монастыря

Вы прогуляетесь по улице Лажечникова и зайдёте в древний Успенский Брусенский монастырь. Здесь же увидите Маринкину башню — памятник с драматической историей.

Экскурсия и мастер-класс в музее «Соляной амбар»

Мы привыкли к доступности соли, но давайте взглянем на неё с другой стороны. В интерактивном музее, созданном по историческим чертежам амбара купцов Петровых, вы узнаете, какую роль играла соль в жизни Руси. Выясните, как её добывали и перевозили, и почему Коломна стала важным центром соляной торговли. В завершение сделаете своими руками соляной мешочек на счастье.

Следами купеческой Коломны

После вы осмотрите Соборную площадь и Пятницкие проездные ворота — когда-то парадный вход в Коломенский кремль. Прогуляетесь по Посаду, бывшей торговой части города. Рассмотрите набережную и храм Николы на Посаде. И завершите маршрут на Шевлягинской площади.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Мастер-класс и входные билеты в музей входят в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Коломне
Мы предлагаем авторские путешествия по Коломне, Зарайску, Егорьевску — без лишних хлопот. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. В
читать дальше

нашем штате аттестованные гиды и профессиональные водители. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией от купеческого града, попробовать коломенские лакомства и получить незабываемые впечатления. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру и традиции малых городов и увидеть их главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к новым эмоциям!

