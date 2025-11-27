Коломна — город купеческий. Здесь тянулись караваны с рыбой, зерном, солью и товарами ремесленников. Приглашаем вас окунуться в это время! Вы посетите музей «Соляной амбар», узнаете о добыче соли и сделаете свой талисман. Кроме того, увидите Брусенский монастырь, погуляете по территории кремля и услышите истории о Коломне, её жителях, торговле и промыслах.

Описание мастер-класса

У стен Брусенского монастыря

Вы прогуляетесь по улице Лажечникова и зайдёте в древний Успенский Брусенский монастырь. Здесь же увидите Маринкину башню — памятник с драматической историей.

Экскурсия и мастер-класс в музее «Соляной амбар»

Мы привыкли к доступности соли, но давайте взглянем на неё с другой стороны. В интерактивном музее, созданном по историческим чертежам амбара купцов Петровых, вы узнаете, какую роль играла соль в жизни Руси. Выясните, как её добывали и перевозили, и почему Коломна стала важным центром соляной торговли. В завершение сделаете своими руками соляной мешочек на счастье.

Следами купеческой Коломны

После вы осмотрите Соборную площадь и Пятницкие проездные ворота — когда-то парадный вход в Коломенский кремль. Прогуляетесь по Посаду, бывшей торговой части города. Рассмотрите набережную и храм Николы на Посаде. И завершите маршрут на Шевлягинской площади.

Организационные детали