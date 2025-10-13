Татьяна читать дальше и эрудированность, а также за это подарок от гида 🔥на протяжении всей экскурсии приятных и неожиданных подарков было много!!! Прекрасно погуляли, влюбились в Кострому, ее достопримечательности и зарядились позитивом!!! За классными впечатлениями к Александру)))) однозначно рекомендую👍👍👍 Нам экскурсию проводил Александр! Просто великолепный гид, который очень любит свой город и прекрасно знает его историю… эта была экскурсия, построенная на диалоге… при котором мы могли проверить свои знания

Л Любовь С удовольствием назовем гида Александра «лучшим гидом»!

Очень интересно провел экскурсию, эрудирован, доброжелателен, четкий план и последовательность экскурсии.

Рекомендуем обращаться к этому экскурсоводу всем желающим ознакомиться с Костромой

Татьяна Интересная экскурсия! Александр, с большой любовью рассказывает о своем городе! Спасибо! Рекомендую!

М Михаил Благодаря Александру удалось лучше познакомиться с городом Костромой и его историей. Экскурсия была отлично организована и оставила позитивные впечатления.

Наталья Были в Костроме проездом и каким-то чудом попали на экскурсию к Александру. Нам очень понравилась прогулка! Александр — замечательный рассказчик, однозначно знаток города первого уровня, умеет увлечь и развлечь. Отдельно отмечу заботу о комфорте: благодарны за водичку, наушники, наглядные материалы, сюрпризы. Почувствовали себя дорогими гостями, спасибо большое! Экскурсию рекомендую!

Жанна читать дальше позволял воспринимать информацию не "галопом по Европам", а как песнь рапсода. Дополнительным и очень приятным бонусом стали чаепитие, игра в "вопросы-ответы" и сувениры на память. Нас покорило чувство юмора Александра. Если вы впервые в Костроме, то обязательно пойдите на личное свидание с ней. Вы не пожалеете. Название экскурсии полностью соответствует содержанию: свидание с Костромой было именно личным - и для нас, и - что главное - для экскурсовода Александра. Продуманный маршрут - ничего лишнего. Выбранный темп

Светлана читать дальше этот раз получили максимальное удовольствие от знакомства с городом, за что наши слова благодарности Александру. Прошли большим "красным" маршрутом, не устали, вся семья была увлечена историей, участвовали в викторине, выиграли много приятных подарков, что было неожиданно и очень-очень приятно ✨ Буду рекомендовать именно Вас! С нами провел экскурсию Александр. Мега интересно и информативно! Для нас это уже третий приезд в Кострому, третий раз мы слушаем историю города и про основные достопримечательности, и именно на

А Анастасия почти все свои путешествия начинаю с обзорной экскурсии, и это тот случай, когда в самом начале шикарное настроение было задано на всё время пребывания!

огромное спасибо Александру за проведённое время, это было интересно, небанально и весело.

отдельно хочется отменить внимательность и заботу - дождевики, водичка, подарочки - всё это очень редко встречается, а так классно создает атмосферу и настроение!

Ю Юлия читать дальше очень увлекательно провел экскурсию, не банально, неформально. Рассказывает очень хорошо, не скачет с мысли на мысль. Очень четко построенное повествование. Выдаются наушники, чтобы лучше слышать экскурсовода и это очень удачное решение, потому что вы можете немного отстать от вашей группы и сфотографировать что-то, но при этом не пропустить ничего важного из рассказа. В ходе экскурсии ждет посещение небольшой чайной и приятные маленькие сувениры. Остались очень довольны проведенным временем. Посетили экскурсию Александра. Предложил на выбор 2 маршрута - красный (для тех, кто в городе впервые «открыточный») второй - синий, уже для прошаренных пользователей😅 Выбрали красный и не пожалели. Александр

О Ольга Наш гид Александр! Огромное ему спасибо, проводил экскурсию 19.06 в Костроме! Очень рекомендуем! Даже ребенку 11 лет понравилось! Спасибо большое, очень интересно, занимательно, а за подарки и чай отдельное спасибо

Елена

Мы были впервые в Костроме, особенными знаниями не владели, Александр очень интересно рассказывал, великолепно знает историю и город. После читать дальше первого часа дети немного устали, но Александр умеет вернуть внимание даже юной аудитории, добавляя в рассказ интересные элементы: монеты, стереоскоп с дореволюционными фото, сопровождая это интересными рассказами.

Особенно мне понравилось, что даже на какие-то нетипичные вопросы у Александра всегда находился ответ.

И город нам очень понравился, хочется вернуться и посетить музеи, в данной поездке не было достаточно времени. Принимали участие в экскурсии 2 взрослых, 2 детей (8 и 11 лет).Мы были впервые в Костроме, особенными знаниями не владели, Александр очень интересно рассказывал, великолепно знает историю и город. После

а анна Экскурсия нам очень понравилась. Хороший маршрут, интересные информация, приятно было зайти попить чай в кафе. Денёк нам выдался дождливый и холодный. Александр спас нашу группу, выдав каждому по дождевику! Спасибо))). Также хотим отметить профессионализм и любовь к своему городу! Красота!

И Игорь Нам всё очень понравилось! Начиная с того, что мы сильно опоздали, но гид нас дождался и провел полноценную экскурсию, и заканчивая очень интересным и живым рассказом.

З Зульфия Очень интересная экскурсия. Хороший маршрут и оригинальная подача материала.