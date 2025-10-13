На прогулке по старинным улочкам Костромы вы услышите о самых увлекательных страницах её истории и о том, как живут костромичи сегодня.
Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите знаковые памятники и места киносъёмок, узнаете о масонской тайне Пушкиных, пророке Авеле и «распутной деревне» Сусаниных. А также научитесь пользоваться прибором 19 века и получите три костромских сувенира.
Описание экскурсии
Мы предлагаем два ежедневно чередующихся маршрута. На каждом из них вы познакомитесь с главными достопримечательностями Костромы — Сусанинской площадью, пожарной каланчой, знаменитыми Торговыми рядами, памятником Сусанину, а заодно и с вездесущими зайцами деда Мазая.
Красный маршрут
- Вы увидите Романовский музей, Дворянское собрание, знак на месте основания Костромы, памятники Островскому и собаке Бобке, скульптуру Снегурочки, а также места, где снимался фильм «Очи чёрные»
- Заглянете в древний Богоявленско-Анастасиин монастырь, на Сырную биржу и в Костромской кремль
- Узнаете, как чугунная лестница перепугала благородных дам, какую масонскую тайну сохранили потомки Пушкина, какое проклятье висело над костромским театром и почему в городском водопроводе однажды вместо воды потекла водка
Синий маршрут
- Вы прогуляетесь вдоль Волги, увидите памятник ювелиру с многократно украденным кольцом
- Побываете в беседке Островского, а также там, где снимались фильмы «Два капитана» и «Жестокий романс»
- Узнаете, как двое костромичей спасли двух российских царей в 17 и 19 веках, чем покоритель Кавказа генерал Ермолов провинился перед кухаркой костромского священника и что напророчил императорам таинственный предсказатель монах Авель
- А ещё выясните, почему Александр Дюма назвал место жительства потомков Ивана Сусанина «самой распутной деревней России» и зачем Иосиф Сталин избирался депутатом Костромского горсовета
Календарь маршрутов и карта — в галерее
Кроме того,
- Вы научитесь пользоваться суперпопулярным в 19 веке прибором «стереоскоп» и увидите уникальные стереофотографии Костромы, сделанные более 100 лет назад
- Сможете подержать в руках подлинные старинные открытки с видами города и другие необычные артефакты из нашей коллекции
- Продегустируете костромской сыр и необычный чай, приготовленный по старинному рецепту, а также получите на память три костромских подарка: сладкий, солёный и денежный!
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов на ваш выбор. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей.
- Дополнительных расходов не предполагается, чай и все сувениры включены в стоимость
- В случае плохой погоды предложим фирменные зонты и одноразовые дождевики
- Дети до 8 лет участвуют бесплатно
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Костроме и обменяться впечатлениями!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
13 окт 2025
Нам экскурсию проводил Александр! Просто великолепный гид, который очень любит свой город и прекрасно знает его историю… эта была экскурсия, построенная на диалоге… при котором мы могли проверить свои знания
Л
Любовь
30 сен 2025
С удовольствием назовем гида Александра «лучшим гидом»!
Очень интересно провел экскурсию, эрудирован, доброжелателен, четкий план и последовательность экскурсии.
Рекомендуем обращаться к этому экскурсоводу всем желающим ознакомиться с Костромой
Татьяна
13 авг 2025
Интересная экскурсия! Александр, с большой любовью рассказывает о своем городе! Спасибо! Рекомендую!
М
Михаил
4 авг 2025
Благодаря Александру удалось лучше познакомиться с городом Костромой и его историей. Экскурсия была отлично организована и оставила позитивные впечатления.
Наталья
3 авг 2025
Были в Костроме проездом и каким-то чудом попали на экскурсию к Александру. Нам очень понравилась прогулка! Александр — замечательный рассказчик, однозначно знаток города первого уровня, умеет увлечь и развлечь. Отдельно отмечу заботу о комфорте: благодарны за водичку, наушники, наглядные материалы, сюрпризы. Почувствовали себя дорогими гостями, спасибо большое! Экскурсию рекомендую!
Жанна
29 июл 2025
Название экскурсии полностью соответствует содержанию: свидание с Костромой было именно личным - и для нас, и - что главное - для экскурсовода Александра. Продуманный маршрут - ничего лишнего. Выбранный темп
Светлана
17 июл 2025
С нами провел экскурсию Александр. Мега интересно и информативно! Для нас это уже третий приезд в Кострому, третий раз мы слушаем историю города и про основные достопримечательности, и именно на
А
Анастасия
25 июн 2025
почти все свои путешествия начинаю с обзорной экскурсии, и это тот случай, когда в самом начале шикарное настроение было задано на всё время пребывания!
огромное спасибо Александру за проведённое время, это было интересно, небанально и весело.
отдельно хочется отменить внимательность и заботу - дождевики, водичка, подарочки - всё это очень редко встречается, а так классно создает атмосферу и настроение!
Ю
Юлия
22 июн 2025
Посетили экскурсию Александра. Предложил на выбор 2 маршрута - красный (для тех, кто в городе впервые «открыточный») второй - синий, уже для прошаренных пользователей😅 Выбрали красный и не пожалели. Александр
О
Ольга
20 июн 2025
Наш гид Александр! Огромное ему спасибо, проводил экскурсию 19.06 в Костроме! Очень рекомендуем! Даже ребенку 11 лет понравилось! Спасибо большое, очень интересно, занимательно, а за подарки и чай отдельное спасибо
Елена
13 июн 2025
Принимали участие в экскурсии 2 взрослых, 2 детей (8 и 11 лет).
Мы были впервые в Костроме, особенными знаниями не владели, Александр очень интересно рассказывал, великолепно знает историю и город. После
а
анна
29 мая 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Хороший маршрут, интересные информация, приятно было зайти попить чай в кафе. Денёк нам выдался дождливый и холодный. Александр спас нашу группу, выдав каждому по дождевику! Спасибо))). Также хотим отметить профессионализм и любовь к своему городу! Красота!
И
Игорь
28 мая 2025
Нам всё очень понравилось! Начиная с того, что мы сильно опоздали, но гид нас дождался и провел полноценную экскурсию, и заканчивая очень интересным и живым рассказом.
З
Зульфия
25 мая 2025
Очень интересная экскурсия. Хороший маршрут и оригинальная подача материала.
Ю
Юля
20 мая 2025
Это лучшая экскурсия для первого знакомства с Костромой!
