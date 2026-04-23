Увидев на карте россыпь малых городов — Плёс, Приволжск, Волгореченск — ожидаешь попасть в глухую провинцию. И тем удивительнее будет открыть потаённые места, подобно тому, как Левитан вдохновился этим краем.
Здесь, «над вечным покоем», вы услышите громкие имена, настроитесь на лирический лад и оцените плёсские деликатесы.
Описание экскурсии
Русь Залесская
Сразу два города Золотого кольца, Кострома и Плёс, расположены в местности с мелодичным названием Залесье. Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов. По дороге соберём целое «ожерелье» городов (известных и не очень) и предадимся типично волжским развлечениям — созерцанию пейзажей, речным прогулкам и дегустации рыбы.
Плёс: о Левитане и не только
Музеи и художественные галереи, украшенные деревянной резьбой дома и даже ажурные водостоки — всё это стоит увидеть! Мы изучим город на автомобиле: по маршруту будет Торговая площадь, Соборная гора, памятник плёсской кошке Мухе, знаменитая скульптура «Дачница» и памятник Шаляпину. Не обойдём стороной художника Левитана: посетим его дом-музей и поднимемся на гору за тем самым «картинным» видом.
Из местных гастрономических достопримечательностей рекомендую знаменитый плёсский «угол» (открытый пирожок) и ароматную копчёную рыбу, которую когда-то поставляли отсюда к императорскому столу. Если будет желание, сможете прокатиться на моторной лодке по Волге или искупаться прямо в центре города. Можно также посетить салон одного из местных художников и приобрести его работы.
Приволжск: монастырское село
На обратном пути мы проедем через город Приволжск. Вы увидите Никольский женский монастырь, уникального «пляшущего» Ленина, старую мануфактуру. По желанию можно искупаться в святом источнике и осмотреть старообрядческую часовню.
Волгореченск: город энергетиков
Здесь вы обнаружите, насколько Волгореченск не похож на своих «собратьев». Несостоявшийся «город будущего», он возник как комсомольская стройка 1969 года. Сегодня здесь самая крупная в Европе ТЭЦ. По дополнительной договоренности при бронировании можно посетить местное рыбоводческое хозяйство.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Костроме. В стоимость включён транспорт по программе (минивэн вместимостью до 6 человек, для детей есть бустеры).
- Дополнительно оплачиваются:
— билеты в музей Левитана: 200 руб. для взрослых и 120 руб. для школьников;
— прогулка на моторной лодке в черте города: стоимость оговаривается по факту с местными лодочниками;
— обед в течение дня. Советую заранее забронировать столик — если потребуется, могу с этим помочь;
— копчёная или вяленая рыба: сом, судак, щука, сазан, карп, лещ, линь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Более детально: в назначенное время Андрей забрал нас прямо от отеля, показал центр Костромы, а по дороге в Плёс
Андрей хорошо излагал информацию,
Андрей очень эрудированный, много знающий