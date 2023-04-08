Отправиться в «столицу русского пейзажа» и постичь историю, законы и традиции волжских городов
Увидев на карте россыпь малых городов — Плёс, Приволжск, Волгореченск — ожидаешь попасть в глухую провинцию.
И тем удивительнее будет открыть для себя потаённые места — подобно тому, как Левитан вдохновился этим краем.
Здесь, «над вечным покоем», вы услышите громкие имена, настроитесь на лиричный лад и полакомитесь рыбой.
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Описание
Что вас ожидает
Русь Залесская
Сразу два города Золотого кольца — Кострома и Плёс — расположены в местности с мелодичным названием Залесье. Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов. По дороге соберём целое «ожерелье» городов (известных и не очень) и предадимся типично волжским развлечениям — созерцанию пейзажей, речным прогулкам и дегустации рыбы.
Плёс: о Левитане и не только
Музеи и художественные галереи, украшенные деревянной резьбой дома и даже ажурные водостоки — всё это стоит увидеть! Мы изучим город на автомобиле: по маршруту будет Торговая площадь, Соборная гора, памятник плёсской кошке Мухе, знаменитая скульптура «Дачница» и памятник Шаляпину. Не обойдём стороной художника Левитана: посетим его дом-музей и поднимемся на гору за тем самым «картинным» видом.
Из местных гастрономических достопримечательностей рекомендую знаменитый плёсский «угол» (открытый пирожок) и ароматную копчёную рыбу, которую когда-то поставляли отсюда к императорскому столу. По предварительной договоренности возможно совершить прогулку на моторной лодке по Волге, а наиболее решительным — искупаться прямо в центре города. Можно также посетить салон одного из местных художников и приобрести его работы.
Приволжск: монастырское село
На обратном пути мы проедем через город Приволжск. Вы увидите Никольский женский монастырь, уникального «пляшущего» Ленина, старую мануфактуру. По желанию можно искупаться в святом источнике и осмотреть старообрядческую часовню.
Волгореченск: город энергетиков
Здесь вы обнаружите, насколько Волгореченск не похож на своих «собратьев». Несостоявшийся «город будущего», он возник как комсомольская стройка 1969 года. Сегодня здесь самая крупная в Европе ТЭЦ. По дополнительной договоренности при бронировании можно посетить местное рыбоводческое хозяйство.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Костроме. В стоимость включен транспорт по программе (минивен вместимостью до 6 человек).
- Дополнительно оплачиваются:
— билеты в музей Левитана: 200 руб. для взрослых и 120 руб. для школьников;
— прогулка на моторной лодке в черте города: стоимость оговаривается по факту с местными лодочниками;
— обед в течение дня. Бронирование столика в кафе или ресторане производится самостоятельно или мною по вашему поручению;
— копченая или вяленая рыба: сом, судак, щука, сазан, карп, лещ, линь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте в пределах Костромы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.