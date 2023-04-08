Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья

Отправиться в «столицу русского пейзажа» и постичь историю, законы и традиции волжских городов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Междуречье Волги и Оки — удивительный регион.

Увидев на карте россыпь малых городов — Плёс, Приволжск, Волгореченск — ожидаешь попасть в глухую провинцию.

И тем удивительнее будет открыть для себя потаённые места — подобно тому, как Левитан вдохновился этим краем.

Здесь, «над вечным покоем», вы услышите громкие имена, настроитесь на лиричный лад и полакомитесь рыбой.
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Ближайшие даты:
8
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Русь Залесская

Сразу два города Золотого кольца — Кострома и Плёс — расположены в местности с мелодичным названием Залесье. Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов. По дороге соберём целое «ожерелье» городов (известных и не очень) и предадимся типично волжским развлечениям — созерцанию пейзажей, речным прогулкам и дегустации рыбы.

Плёс: о Левитане и не только

Музеи и художественные галереи, украшенные деревянной резьбой дома и даже ажурные водостоки — всё это стоит увидеть! Мы изучим город на автомобиле: по маршруту будет Торговая площадь, Соборная гора, памятник плёсской кошке Мухе, знаменитая скульптура «Дачница» и памятник Шаляпину. Не обойдём стороной художника Левитана: посетим его дом-музей и поднимемся на гору за тем самым «картинным» видом.

Из местных гастрономических достопримечательностей рекомендую знаменитый плёсский «угол» (открытый пирожок) и ароматную копчёную рыбу, которую когда-то поставляли отсюда к императорскому столу. По предварительной договоренности возможно совершить прогулку на моторной лодке по Волге, а наиболее решительным — искупаться прямо в центре города. Можно также посетить салон одного из местных художников и приобрести его работы.

Приволжск: монастырское село

На обратном пути мы проедем через город Приволжск. Вы увидите Никольский женский монастырь, уникального «пляшущего» Ленина, старую мануфактуру. По желанию можно искупаться в святом источнике и осмотреть старообрядческую часовню.

Волгореченск: город энергетиков

Здесь вы обнаружите, насколько Волгореченск не похож на своих «собратьев». Несостоявшийся «город будущего», он возник как комсомольская стройка 1969 года. Сегодня здесь самая крупная в Европе ТЭЦ. По дополнительной договоренности при бронировании можно посетить местное рыбоводческое хозяйство.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Костроме. В стоимость включен транспорт по программе (минивен вместимостью до 6 человек).
  • Дополнительно оплачиваются:
    — билеты в музей Левитана: 200 руб. для взрослых и 120 руб. для школьников;
    — прогулка на моторной лодке в черте города: стоимость оговаривается по факту с местными лодочниками;
    — обед в течение дня. Бронирование столика в кафе или ресторане производится самостоятельно или мною по вашему поручению;
    — копченая или вяленая рыба: сом, судак, щука, сазан, карп, лещ, линь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте в пределах Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи

Похожие туры из Костромы

Кострома старинная, купеческая, душевная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
82 отзыва
Кострома старинная, купеческая, душевная
Изучить главные памятники города, услышать легенды московского ровесника и проникнуться его обаянием
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
от 4 800 за всё до 9 чел.
Сладкая жизнь Костромы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Филипп
Филипп
85 отзывов
Сладкая жизнь Костромы
Узнать о жизни и вкусах костромичей во время променада по старинным улочкам города
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
3 000 за всё до 20 чел.
Знакомьтесь, Кострома
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
89 отзывов
Знакомьтесь, Кострома
Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом
у памятника Долгорукому или у беседки Островского
Завтра
9 апр
11 апр
12 апр
3 247 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Костроме
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ