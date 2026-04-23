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Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья

Отправиться в «столицу русского пейзажа» и постичь историю, законы и традиции волжских городов
Междуречье Волги и Оки — удивительный регион.

Увидев на карте россыпь малых городов — Плёс, Приволжск, Волгореченск — ожидаешь попасть в глухую провинцию. И тем удивительнее будет открыть потаённые места, подобно тому, как Левитан вдохновился этим краем.

Здесь, «над вечным покоем», вы услышите громкие имена, настроитесь на лирический лад и оцените плёсские деликатесы.
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья

Описание экскурсии

Русь Залесская

Сразу два города Золотого кольца, Кострома и Плёс, расположены в местности с мелодичным названием Залесье. Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов. По дороге соберём целое «ожерелье» городов (известных и не очень) и предадимся типично волжским развлечениям — созерцанию пейзажей, речным прогулкам и дегустации рыбы.

Плёс: о Левитане и не только

Музеи и художественные галереи, украшенные деревянной резьбой дома и даже ажурные водостоки — всё это стоит увидеть! Мы изучим город на автомобиле: по маршруту будет Торговая площадь, Соборная гора, памятник плёсской кошке Мухе, знаменитая скульптура «Дачница» и памятник Шаляпину. Не обойдём стороной художника Левитана: посетим его дом-музей и поднимемся на гору за тем самым «картинным» видом.

Из местных гастрономических достопримечательностей рекомендую знаменитый плёсский «угол» (открытый пирожок) и ароматную копчёную рыбу, которую когда-то поставляли отсюда к императорскому столу. Если будет желание, сможете прокатиться на моторной лодке по Волге или искупаться прямо в центре города. Можно также посетить салон одного из местных художников и приобрести его работы.

Приволжск: монастырское село

На обратном пути мы проедем через город Приволжск. Вы увидите Никольский женский монастырь, уникального «пляшущего» Ленина, старую мануфактуру. По желанию можно искупаться в святом источнике и осмотреть старообрядческую часовню.

Волгореченск: город энергетиков

Здесь вы обнаружите, насколько Волгореченск не похож на своих «собратьев». Несостоявшийся «город будущего», он возник как комсомольская стройка 1969 года. Сегодня здесь самая крупная в Европе ТЭЦ. По дополнительной договоренности при бронировании можно посетить местное рыбоводческое хозяйство.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Костроме. В стоимость включён транспорт по программе (минивэн вместимостью до 6 человек, для детей есть бустеры).
  • Дополнительно оплачиваются:
    — билеты в музей Левитана: 200 руб. для взрослых и 120 руб. для школьников;
    — прогулка на моторной лодке в черте города: стоимость оговаривается по факту с местными лодочниками;
    — обед в течение дня. Советую заранее забронировать столик — если потребуется, могу с этим помочь;
    — копчёная или вяленая рыба: сом, судак, щука, сазан, карп, лещ, линь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 7141 туриста
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
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путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Более детально: в назначенное время Андрей забрал нас прямо от отеля, показал центр Костромы, а по дороге в Плёс
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рассказывал об истории области и местах, которые мы проезжали - неловких пауз не было) Экскурсия и информация о самом Плёсе тоже была познавательной и актуальной. Душевно провели время, обязательно вернемся как-нибудь летом покататься на катере!

Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
Если кратко, экскурсия очень понравилась, Андрей - интересный человек и приятный собеседник.
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Ирина
Планируя путешествие в Кострому, на второй день мы выбрали экскурсию в ближайший к Костроме Плёс. Было интересно посмотреть своими глазами на место, где Левитан писал свои картины.
Андрей хорошо излагал информацию,
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отвечал на все поставленные вопросы от истории до производства льна.
Андрей вежливый и галантный, на протяжении всей экскурсии было лёгкое и непринужденное общение.
У нас было время на посещение музея пейзажа, также мы поднялись на гору Левитана и Соборную гору, где открывались отличные виды на окресности.
На обратной дороге нам были показаны материалы по Костроме: как развивался это город от основания до современности.
Было очень информативно и познавательно. Мы уезжали из Плёса с положительными эмоциями и потрясающими фотографиями.
Думаю что обязательно вернёмся летом, чтобы насладится пейзажами Плёса, величием и прохладой Волги на прогулке по воде.
Желаем Андрею удачи!
Спасибо!

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Сергей
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно! Нас встретили у гостиницы, в которой мы размещались, далее, по дороге в Плес, Андрей
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интересно рассказал нам о достопримечательностях, встречающихся по дороге. По прибытии на место Андрей провел для нас обзорную экскурсию по Плесу, а далее у нас было время посетить музеи и выставки. Нашлось время посетить местный ресторан.
Экскурсия прошла на одном дыханиии!
Все очень интересно и не утомительно!
Андрей очень грамотный рассказчик и интересный собеседник!
Большое СПАСИБО Андрею!
Желаем ему удачи!

Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!+1
Заказали у Андрея экскурсию в городок Плес на авто организатора на 4х человек. Все прошло замечательно!
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Е
Совершили наше путешествие семьей в жаркие дни августа. Осталось очень хорошее впечатление об экскурсии и об Андрее, нашем проводнике в мир чудес Плеса и не только.
Андрей очень эрудированный, много знающий
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человек. Очень внимателен к пожеланиям путешественников, заботлив. Путешествие на машине было очень комфортным, сохранило наши силы для большого количества впечатлений этого дня.
В програму вошли очень интересные объекты. Плес с его великолепными окрестностями, пейзажами и музеями. Проезд на катере вдоль берега этого древнейшего города Ивановской области…. Дорогова-то берет перевозчик катера за свои услуги (что немного разочаровывает.). И то, что в Плесе немыслимо завышенные цены за услуги по питанию (кафе, рестораны) гостей его посещающих. . Но это не в претензии к экскурсоводу. Это предложение к менталитету структур, оказывающих услуги здесь, его властям. . это ложка дегтя в огромной бочке меда … общих впечатлений Опоэтизированный художниками мир Плеса, его удивительная русская красота. . сохранившиеся старые торговые ряды, церкви, купеческие дома… Все это не может не вдохновлять и нынешних художников на творчество… Дух вдохновения парит в воздухе, оно на кончике кисти. Осталось лишь обмакнуть ее в краску и на листе возникнет изящный и пленительный мир Плеса. Спасибо Анрею за его труды.
Особенно лично для меня было" зачетным" (как сегодня выражается молодежь…) посещение Успенского храма на Соборной горе. Здание сохранилось с далекого. от нас времени … Деревянный храм на этом месте был возведён в XV веке при Василии I, что делает Успенский собор древнейшей церковью Ивановской области по времени основания. В 1695 году деревянная церковь сгорела, и через четыре года был построен каменный храм. Считают, что каменный храм повторяет формы деревянного. Интересны фрески, восстановленные благодаря батюшке храма и его семье художников… Они необыкновенно хороши… Удивительное чудо рядом… Дух намоленности нашими предками до сих пор там жив. . Благодаря людям, которым не безразлично сохранение истории своей Родины, нашей чудесной Руси, России… Посещая такие места особенно остро понимаешь за какие цености мы боремся в этой войне. .

Рада буду, если наш отзыв будет полезен для любителей русской исории и ценителей красоты родного края, нашей прекрасной Руси!
Поезжайте в Плес с Андреем. Это незабываемые впечатления

Совершили наше путешествие семьей в жаркие дни августа. Осталось очень хорошее впечатление об экскурсии и об
Совершили наше путешествие семьей в жаркие дни августа. Осталось очень хорошее впечатление об экскурсии и об
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Е
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно осенью, когда природа будет бушевать красками!
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
Плёс - красивый, мирный, с прекрасными видами 😍 умиротворяющий и вдохновляющий ❤️ стоит побывать там обязательно
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Марина
Спасибо Андрею! Было приятно пообщаться с человеком, любящим свой край и с интересом рассказывающим о нем. Экскурсия проходила на машине, что было очень удобно, тем более, что в тот день шел дождь, а мы могли наслаждаться прекрасными видами и не промокнуть.
Спасибо Андрею! Было приятно пообщаться с человеком, любящим свой край и с интересом рассказывающим о нем.
Спасибо Андрею! Было приятно пообщаться с человеком, любящим свой край и с интересом рассказывающим о нем.
Спасибо Андрею! Было приятно пообщаться с человеком, любящим свой край и с интересом рассказывающим о нем.
Спасибо Андрею! Было приятно пообщаться с человеком, любящим свой край и с интересом рассказывающим о нем.
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