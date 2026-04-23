Междуречье Волги и Оки — удивительный регион. Увидев на карте россыпь малых городов — Плёс, Приволжск, Волгореченск — ожидаешь попасть в глухую провинцию. И тем удивительнее будет открыть потаённые места, подобно тому, как Левитан вдохновился этим краем. Здесь, «над вечным покоем», вы услышите громкие имена, настроитесь на лирический лад и оцените плёсские деликатесы.

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Описание экскурсии

Русь Залесская

Сразу два города Золотого кольца, Кострома и Плёс, расположены в местности с мелодичным названием Залесье. Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов. По дороге соберём целое «ожерелье» городов (известных и не очень) и предадимся типично волжским развлечениям — созерцанию пейзажей, речным прогулкам и дегустации рыбы.

Плёс: о Левитане и не только

Музеи и художественные галереи, украшенные деревянной резьбой дома и даже ажурные водостоки — всё это стоит увидеть! Мы изучим город на автомобиле: по маршруту будет Торговая площадь, Соборная гора, памятник плёсской кошке Мухе, знаменитая скульптура «Дачница» и памятник Шаляпину. Не обойдём стороной художника Левитана: посетим его дом-музей и поднимемся на гору за тем самым «картинным» видом.

Из местных гастрономических достопримечательностей рекомендую знаменитый плёсский «угол» (открытый пирожок) и ароматную копчёную рыбу, которую когда-то поставляли отсюда к императорскому столу. Если будет желание, сможете прокатиться на моторной лодке по Волге или искупаться прямо в центре города. Можно также посетить салон одного из местных художников и приобрести его работы.

Приволжск: монастырское село

На обратном пути мы проедем через город Приволжск. Вы увидите Никольский женский монастырь, уникального «пляшущего» Ленина, старую мануфактуру. По желанию можно искупаться в святом источнике и осмотреть старообрядческую часовню.

Волгореченск: город энергетиков

Здесь вы обнаружите, насколько Волгореченск не похож на своих «собратьев». Несостоявшийся «город будущего», он возник как комсомольская стройка 1969 года. Сегодня здесь самая крупная в Европе ТЭЦ. По дополнительной договоренности при бронировании можно посетить местное рыбоводческое хозяйство.

Организационные детали