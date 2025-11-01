Автомобильные экскурсии по Костроме с посещением Сусанинской площади, Торговых рядов, Ипатьевского монастыря и набережной Волги. Выберите классический тур, вечернюю поездку или уникальное путешествие на ретро-автомобиле.
Описание экскурсии
Кострома на автомобиле:
- от исторического центра до Ипатьевского монастыря.
- Откройте для себя Кострому в комфортном автомобильном формате! Выберите одну из наших программ: классическую экскурсию на авто гида, романтическую вечернюю поездку или уникальное путешествие на ретро-автомобиле ГАЗ-69. Все маршруты охватывают главные достопримечательности города, которые расположены на значительном расстоянии друг от друга, что делает автомобильный формат идеальным для знакомства с Костромой.
- Главные достопримечательности Костромы.
- Вы увидите знаменитую Сусанинскую площадь с Пожарной каланчой — символом города, величественные Торговые ряды XVIII века, Ипатьевский монастырь — колыбель династии Романовых, и живописную набережную Волги с беседкой Островского.
- Уникальные форматы экскурсий.
- Прокатитесь на ретро-автомобиле 1953 года выпуска для погружения в атмосферу прошлого, выберите вечернюю экскурсию, чтобы увидеть город в праздничной подсветке, или классический тур с возможностью дегустации местных продуктов и посещением Богоявленского монастыря с чудотворной Феодоровской иконой.
- Культурное наследие и кинематограф.
- Узнаете о связи Костромы с фильмом «Жестокий романс», увидите места съемок и узнаете о купеческих традициях, местных промыслах и истории города как «тройной столицы» России.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды XVIII века
- Ипатьевский монастырь
- Набережная Волги
- Беседка Островского
- Пожарная каланча
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Аллея признания
- Дебаркадер из фильма «Жестокий романс»
- Соборный комплекс Костромского кремля
- Гауптвахта
- Купеческие особняки
- Драматический театр
- Резиденция Снегурочки
- Царство красного кирпича
- Уникальный роддом
- Река Кострома
- Муравьевка с домом губернатора
- Исторический центр города
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 ноя 2025
Все понравилось. Сергей интересно рассказывал.
Е
Елена
29 окт 2025
Экскурсия понравилась.
А
Анастасия
13 окт 2025
Отличная экскурсия!!
С
Светлана
25 сен 2025
Кострома прекрасна, уютный город. Сергей показал город так, чтоб в него можно было влюбится
Е
Елена
22 сен 2025
экскурсия была очень информативная, интересная. Гид квалифицированный. Немного подкачала его дикция, было сложновато его понимать, но ответы на наши вопросы все проясняли. .
Е
Елена
15 сен 2025
Добрый вечер! Экскурсия очень понравилась! Спасибо огромное гиду Сергею! Кострома - красавица, еще вернемся сюда!
Н
Наталья
7 сен 2025
мы заядлые путешественницы. Четверо одноклассниц за 60… И нам все очень понравилось: организована экскурсия четко и грамотно, Сергей - наш гид - прибыл за 10 минут до начала нашего путешествия.
Р
Роман
12 авг 2025
всё замечательно, Сергею большое спасибо за интересную экскурсию!
О
Ольга
29 июн 2025
Хорошая экскурсия.
Основные достопримечательности охвачены и показаны.
Приятный бонус -сувениры от года.
Н
Наталья
28 июн 2025
Экскурсия в целом была познавательной, но хотела бы отметить 2 важных момента. Экскурсия проходила в формате быстрой лекции, трудно было даже задать вопрос по ходу, не перебивая гида. Я все-таки
Н
Надежда
22 июн 2025
Спасибо большое за обзорную экскурсию. Мы впервые в Костроме. Узнали самые значимые моменты, даты из истории развития Костромы. Очень понравилась архитектура города, его центральная старинная часть. Спасибо Сергею, охватил за время экскурсии самые основные события, даты, все показал, рассказал, провез по улочкам вашего очаровательного зелоного города, сопровождая рассказами о истории старинных архитектурных заданий. Нам понравился ваш город.
Ю
Юлия
20 июн 2025
Спасибо большое нашему гиду Сергею за максимально познавательную экскурсию по центру Костромы. Узнали много интересных деталей, прогулялись по знаковым местам, на автомобиле проехались до Ипатьевского монастыря. Чудесная погода способствовала прогулке. Рекомендую данную экскурсию для посещающих Кострому впервые ❤️
В
Виолетта
2 июн 2025
Добрый день, были на экскурсии, хотели узнать побольше о городе, а то всегда только смотрим и ничего толком не знаем. Гид Сергей самые наилучшие впечатления, информация целостная, все очень интересно,
Т
Татьяна
30 мая 2025
Очень классно когда гид владеет информацией и может ответить на любой вопрос
П
Полина
11 мая 2025
Сергей - прекрасный гид, ответит на любые вопросы по ходу, может изменить ход экскурсии по пожеланию, сама экскурсия очень интересная, ни разу не пожалели
Входит в следующие категории Костромы
