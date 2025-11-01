читать дальше

предпочитаю экскурсию-диалог. И вторым разочарованием стал Ипатьевский монастырь - мы даже не зашли на его территорию хотя бы на 5 минут, просто проехали мимо стен на машине взад и вперёд. И сделали фото у кафе напротив монастыря через реку Кострому. Беседка и набережная тоже были показаны из окна машины. Возможно, я неправильно трактовала автомобильную экскурсию, но мы взяли её, чтобы успеть посмотреть побольше, а в итоге больше часа ходили по площади и закончили раньше времени.