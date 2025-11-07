Н Наталья Очень рекомендуем экскурсовода Алексея! Настолько интересно, полно и живо рассказ можно встретить редко. Полностью погрузились в историю Костромы, рода Романовых и Сусанина. Им очень тонко подмечены детали истории, а размышления на тему Сусанина вызывают восхищение. Экскурсия прошла интересно, легко, информативно и вместе с тем не заметно.

Т Татьяна Островская беседка, старый причал, Молочная горка, скульптуры зайчиков и снегурочка, аллея гордости, театр Островского, каланча, торговые ряды, памятники Сусанину, Долгорукову.,Ленину

М Михаил читать дальше детей (мы заявляли состав 14 и 8 лет) не смогла и для них экскурсия стала "пыткой". Для нас взрослых всё было скучно, без "огонька". Ходили крайне мало. И странно, но сложилось впечатление, что экскурсовод не любит свой город. Экскурсию закончили досрочно. Не соглашайтесь на замену. Оценить положительно рука не поворачивается. Были на экскурсии 01.11.25. Начнём с того, что подписывались на одного гида с отличными отзывами, но Он не смог и прислал другого человека. Валентина (по замещению) наверное неплохой человек. Увлечь

С Светлана Замечательная экскурсия с замечательным гидом Анной! Оптимальный маршрут пешей экскурсии с исчерпывающей информацией по всем главным достопримечательностям Костромы. Анна - профессиональный гид, мы получили полный и интересный рассказ о любимом ею городе. Большое спасибо👌рекомендую

С Светлана Экскурсию провела Ольга, человек любящий свое дело и город. Очень было интересно ознакомится с основными достопримечательностями и с погодой повезло. Однозначно рекомендую.

К Кирилл Экскурсия полностью соответствует названию. Было рассказано много легенд и разных исторических фактов. Увидели ключевые места города и услышали связанные с ними истории. Отличный и глубоко знающий экскурсовод!

О Ольга Если честно, нам не понравился экскурсовод

К достопримечательностям Костромы претензий нет

А Анастасия читать дальше наши вопросы, и рекомендации, что ещё можно посмотреть и попробовать. Очень рады, что начали своё путешествие именно с индивидуальной экскурсии, она задала тон, и наш первый визит в Кострому оказался насыщенным и познавательным. Экскурсия с Еленой очень понравилась. Наш экскурсовод действительно любит свой город. С ней мы посмотрели весь центр, увидели как он выглядел 100 и 200 лет назад. Получили ответы на все

С Светлана Хочется поблагодарить нашего

экскурсовода Софию! Замечательный гид, рассказала много о своем родном городе Костроме. Сразу чувствуется как с любовью к истории она относится. Время полетело быстро,, уехали с копилкой знаний об этом прекрасном крае!

А Анастасия Добрый день!

Экскурсию провела,гид Елена!

Очень интересно преподнесла материала. Что то новое узнали и закрепили знания которые были.

Спасибо за экскурсию,и впечатления о городе!

Е Елена Хорошая обзорная экскурсия, после которой сформировалось впечатление о Костроме

О Ольга Благодарим Алексея за интересную экскурсию.., два часа пролетели незаметно….

Мы умудрились заблудиться в Костроме и Алексей быстро подстроился под нас.., поменял план экскурсии.., спасибо ему..

Л Лада Большое спасибо Софии за приятно и интересно проведённое время! Экскурсия была интересной и оставила желание продолжить знакомство с Костромой

Н Наталья Прекрасная экскурсия, 1.5 часа пролетели как один миг, насыщенная и очень приятная прогулка и экскурсоводом Ириной. Посмотрели все достопримечатнльности и очегь многое узнали. Спасибо!