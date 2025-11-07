Экскурсии по историческому центру Костромы с посещением Сусанинской площади, Торговых рядов, Пожарной каланчи и знакомством с богатой историей города, связанной с династией Романовых.
Описание экскурсии
Кострома:
- исторический центр и достопримечательности.
- Откройте для себя Кострому — один из древнейших городов России, сохранивший уникальный исторический центр и атмосферу старинного купеческого города. На экскурсиях по исторической части Костромы вы прогуляетесь по знаменитой Сусанинской площади, увидите величественные Торговые ряды XVIII века и узнаете богатую историю города, связанную с династией Романовых и местными промыслами.
- Исторический центр Костромы.
- Вы посетите Сусанинскую площадь с ее архитектурным ансамблем, увидите знаменитую Пожарную каланчу — символ города, и прогуляетесь по Торговым рядам, которые являются крупнейшим сохранившимся торговым комплексом в России.
- Архитектурные памятники и виды.
- Познакомитесь с уникальными памятниками архитектуры: от купеческих особняков и Гауптвахты до Богоявленского монастыря, где хранится чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Насладитесь панорамными видами на Волгу с беседки Островского.
- История и легенды.
- Узнаете о роли Костромы в истории России, о связи города с династией Романовых, о подвиге Ивана Сусанина и местных промыслах. Посетите Аллею признания и увидите памятники знаменитым костромичам.
Ежедневно с 9:00 до 16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Торговые ряды XVIII века
- Беседка Островского
- Набережная Волги
- Костромской кремль
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Гауптвахта
- Здание Присутственных мест
- Дворянское собрание
- Романовский музей
- Аллея признания
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ленину
- Скульптура Снегурочки
- Мазайские зайцы
- Скульптура ювелира
- Скамья примирения
- Места съемок фильма «Жестокий романс»
- Соборный ансамбль
Место начала и завершения?
Улица Советская, 3, Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 172 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 ноя 2025
Очень рекомендуем экскурсовода Алексея! Настолько интересно, полно и живо рассказ можно встретить редко. Полностью погрузились в историю Костромы, рода Романовых и Сусанина. Им очень тонко подмечены детали истории, а размышления на тему Сусанина вызывают восхищение. Экскурсия прошла интересно, легко, информативно и вместе с тем не заметно.
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Островская беседка, старый причал, Молочная горка, скульптуры зайчиков и снегурочка, аллея гордости, театр Островского, каланча, торговые ряды, памятники Сусанину, Долгорукову.,Ленину
М
Михаил
5 ноя 2025
Были на экскурсии 01.11.25. Начнём с того, что подписывались на одного гида с отличными отзывами, но Он не смог и прислал другого человека. Валентина (по замещению) наверное неплохой человек. Увлечь
С
Светлана
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия с замечательным гидом Анной! Оптимальный маршрут пешей экскурсии с исчерпывающей информацией по всем главным достопримечательностям Костромы. Анна - профессиональный гид, мы получили полный и интересный рассказ о любимом ею городе. Большое спасибо👌рекомендую
С
Светлана
3 ноя 2025
Экскурсию провела Ольга, человек любящий свое дело и город. Очень было интересно ознакомится с основными достопримечательностями и с погодой повезло. Однозначно рекомендую.
К
Кирилл
27 окт 2025
Экскурсия полностью соответствует названию. Было рассказано много легенд и разных исторических фактов. Увидели ключевые места города и услышали связанные с ними истории. Отличный и глубоко знающий экскурсовод!
О
Ольга
14 окт 2025
Если честно, нам не понравился экскурсовод
К достопримечательностям Костромы претензий нет
К достопримечательностям Костромы претензий нет
А
Анастасия
14 окт 2025
Экскурсия с Еленой очень понравилась. Наш экскурсовод действительно любит свой город. С ней мы посмотрели весь центр, увидели как он выглядел 100 и 200 лет назад. Получили ответы на все
С
Светлана
13 окт 2025
Хочется поблагодарить нашего
экскурсовода Софию! Замечательный гид, рассказала много о своем родном городе Костроме. Сразу чувствуется как с любовью к истории она относится. Время полетело быстро,, уехали с копилкой знаний об этом прекрасном крае!
экскурсовода Софию! Замечательный гид, рассказала много о своем родном городе Костроме. Сразу чувствуется как с любовью к истории она относится. Время полетело быстро,, уехали с копилкой знаний об этом прекрасном крае!
А
Анастасия
7 окт 2025
Добрый день!
Экскурсию провела,гид Елена!
Очень интересно преподнесла материала. Что то новое узнали и закрепили знания которые были.
Спасибо за экскурсию,и впечатления о городе!
Экскурсию провела,гид Елена!
Очень интересно преподнесла материала. Что то новое узнали и закрепили знания которые были.
Спасибо за экскурсию,и впечатления о городе!
Е
Елена
1 окт 2025
Хорошая обзорная экскурсия, после которой сформировалось впечатление о Костроме
О
Ольга
29 сен 2025
Благодарим Алексея за интересную экскурсию.., два часа пролетели незаметно….
Мы умудрились заблудиться в Костроме и Алексей быстро подстроился под нас.., поменял план экскурсии.., спасибо ему..
Мы умудрились заблудиться в Костроме и Алексей быстро подстроился под нас.., поменял план экскурсии.., спасибо ему..
Л
Лада
15 сен 2025
Большое спасибо Софии за приятно и интересно проведённое время! Экскурсия была интересной и оставила желание продолжить знакомство с Костромой
Н
Наталья
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия, 1.5 часа пролетели как один миг, насыщенная и очень приятная прогулка и экскурсоводом Ириной. Посмотрели все достопримечатнльности и очегь многое узнали. Спасибо!
И
Ирина
14 сен 2025
Прекрасный экскурсовод Анна, окунула нас в этот прекрасный, старинный, таинственный город, с радостью отвечала на вопросы, показала и рассказала про историю и достопримечательности города, очень интересно на одном дыхании!!! Остались очень довольны и под впечатлением!
