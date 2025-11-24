Г Галина Спасибо огромное за экскурсию. Мы успели посмотреть весь город и Ипатьевский монастырь. Экскурсовод очень интересно ведет экскурсию, акцентируя внимание на особых событиях.

Н Наталья Все замечательно.

Е Елена Интересная и познавательная экскурсия по основным достопримечательностям Костромы и в Свято-Троицкий Ипатьевской монастырь. Экскурсию проводила экскурсовод Ольга. Много интересных моментов мы узнали. Спасибо за содержательный рассказ.

С Светлана Спасибо, большое за очень содержательную экскурсию. Рекомендую всем и взрослым и детям.

С Светлана Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря гиду. Она все подробно рассказала. Рекомендую.

М Мария Пешеходная двухчасовая прогулка по центру города с посещением исторических мест, зданий, памятников. У нашего гида были фотографии, позволяющие сравнить, что было и что сейчас мы увидели. На словах без демонстрации фото мы бы мало что представили. Все интересно, доходчиво. Затем переехали в Ипатьевский монастырь и там экскурсии продолжилась. Все понравилось. Мы в восторге! Дальнейших успехов и процветания! 🙏❤️😊

Г Галина Экскурсовод Никита провел замечательную экскурсию по Костроме и сопровождал нас на экскурсию в Ипатьевский монастырь.

Всё очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная.

Т Татьяна очень хорошая экскурсия, понравилось и бродить по Костроме, и Ипатьевский монастырь, небольшой, но очень приятный.

Д Диляра Нам с Еленой повезло! Очень увлеченный своим делом человек. Прекрасно знает историю родного города и края. И умеет это увлекательно донести. Спасибо ей за наш прекрасный день ☀️

Е Елена Очень понравился город. Замечательная экскурсия, много что посмотрели.

Д Дарья Понравилось. Экскурсовод Наталья Умница

Д Дина Прекрасная экскурсия, четкая организация, душевно, интересно, познавательно!

Гид Борис великолепно подает информацию, без напряга, увлекательно, много и развернуто. Всем советую данную экскурсию, не пожалеете. Спасибо Вам за прекрасно проведенное время и с пользой!

С Ситникова Все понравилось,время пролетело незаметно. Много информации, экскурсия проходила в нашем темпе.

Е Елена Основные достопримечательности посетили. Но, видимо, сама Кострома не очень старый и интересный город.