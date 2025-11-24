Экскурсия по исторической Костроме с посещением Ипатьевского монастыря — колыбели династии Романовых.
Вы увидите главные достопримечательности города, узнаете о его богатой истории и посетите места, связанные с царской семьей.
Описание экскурсии
Кострома:
- Ипатьевский монастырь и колыбель династии Романовых.
- Откройте для себя Кострому — древний город, где переплелись судьбы русской истории, православия и царских династий. На экскурсии вы познакомитесь с богатым наследием города, который стал колыбелью династии Романовых и сохранил уникальные памятники архитектуры. Посетите знаменитый Ипатьевский монастырь, где был призван на царство Михаил Романов, и прогуляйтесь по историческому центру с его купеческими особняками и величественными торговыми рядами.
- Историческое наследие Костромы.
- Вы увидите места, связанные с ключевыми событиями русской истории — от основания города Юрием Долгоруким до подвига Ивана Сусанина. Узнаете о Смутном времени и роли Костромы в становлении государства Российского.
- Архитектурные сокровища.
- Познакомьтесь с уникальными памятниками архитектуры: от древних монастырских стен Ипатьевской обители до величественных Торговых рядов и изящной Пожарной каланчи — символа города.
- Духовные святыни.
- Посетите святыни, хранящие память о царской династии: Феодоровскую икону Божией Матери в Богоявленском соборе и Троицкий собор Ипатьевского монастыря с уникальными фресками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Костромы
- Набережная Волги
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ивану Сусанину
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды (Красные, Мучные, Табачные, Пряничные)
- Пожарная каланча
- Присутственные места
- Усадьба Борщова
- Территория Костромского кремля
- Богоявленский собор
- Беседка Островского
- Ипатьевский монастырь (Свято-Троицкий)
- Троицкий собор
- Ипатьевская слобода
- Фабричный район Костромы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
24 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию. Мы успели посмотреть весь город и Ипатьевский монастырь. Экскурсовод очень интересно ведет экскурсию, акцентируя внимание на особых событиях.
Н
Наталья
18 ноя 2025
Все замечательно.
Е
Елена
18 ноя 2025
Интересная и познавательная экскурсия по основным достопримечательностям Костромы и в Свято-Троицкий Ипатьевской монастырь. Экскурсию проводила экскурсовод Ольга. Много интересных моментов мы узнали. Спасибо за содержательный рассказ.
С
Светлана
5 ноя 2025
Спасибо, большое за очень содержательную экскурсию. Рекомендую всем и взрослым и детям.
С
Светлана
3 ноя 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря гиду. Она все подробно рассказала. Рекомендую.
М
Мария
21 сен 2025
Пешеходная двухчасовая прогулка по центру города с посещением исторических мест, зданий, памятников. У нашего гида были фотографии, позволяющие сравнить, что было и что сейчас мы увидели. На словах без демонстрации фото мы бы мало что представили. Все интересно, доходчиво. Затем переехали в Ипатьевский монастырь и там экскурсии продолжилась. Все понравилось. Мы в восторге! Дальнейших успехов и процветания! 🙏❤️😊
Г
Галина
16 сен 2025
Экскурсовод Никита провел замечательную экскурсию по Костроме и сопровождал нас на экскурсию в Ипатьевский монастырь.
Всё очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная.
Т
Татьяна
15 сен 2025
очень хорошая экскурсия, понравилось и бродить по Костроме, и Ипатьевский монастырь, небольшой, но очень приятный.
Д
Диляра
5 сен 2025
Нам с Еленой повезло! Очень увлеченный своим делом человек. Прекрасно знает историю родного города и края. И умеет это увлекательно донести. Спасибо ей за наш прекрасный день ☀️
Е
Елена
31 авг 2025
Очень понравился город. Замечательная экскурсия, много что посмотрели.
Д
Дарья
29 авг 2025
Понравилось. Экскурсовод Наталья Умница
Д
Дина
14 авг 2025
Прекрасная экскурсия, четкая организация, душевно, интересно, познавательно!
Гид Борис великолепно подает информацию, без напряга, увлекательно, много и развернуто. Всем советую данную экскурсию, не пожалеете. Спасибо Вам за прекрасно проведенное время и с пользой!
С
Ситникова
13 авг 2025
Все понравилось,время пролетело незаметно. Много информации, экскурсия проходила в нашем темпе.
Е
Елена
4 авг 2025
Основные достопримечательности посетили. Но, видимо, сама Кострома не очень старый и интересный город.
Е
Елена
27 июл 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось. Экскурсовод Наталья, профессионал своего дела. Рекомендую
