Из Костромы в Плёс, а по пути - клубника

Ягоды, Левитан и красота
Едем в город-курорт на Волге, а по пути посетим клубничную ферму. Попробуем ароматную ягоду с ветки, сладости из неё и изучим умную теплицу.

Ну а дальше — Плёс! Вы узнаете, почему уже 150 лет, начиная с Левитана, этот маленький городок притягивает к себе художников, артистов, чиновников и путешественников.
Описание экскурсии

Клубничная ферма

  • Интерактивная экскурсия по теплице с искусственным интеллектом и тестирование в ручном режиме возможностей
  • Советы по выращиванию клубники на буграх, обустройство системы капельного полива
  • Демонстрация новых экспериментальных посадок: голубики, княженики, клюквы
  • Дегустация свежей ягоды и клубничных сладостей: маршмеллоу и натуральной пастилы (смоквы)
  • Клубничная ярмарка: широкий выбор натуральных клубничных сладостей собственного производства.

Плёс

  • Пройдём по левитановским местам и поймём, почему имеено Плес пленил гениального живопица
  • Вы увидите необычный рельеф города, веками определявший его судьбу — от главного форпоста московского княжества на Волге в 15 веке до города-курорта в 19–21 веках
  • Побываете в одном из двух музеев — Музее Левитана или Музее пейзажа

В этой насыщенной поездке у нас совсем не останется времени на прозу жизни… Обед не предусмотрен, но вы можете взять перекус с собой или потратить полчаса свободного времени на культовую пирожковую «Углы».

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, дегустация на клубничной ферме, билет в один из музеев Плёса
  • Свободное время — 1 час
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Дети до 10 лет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2453 туристов
Отобрали в команду самых толковых и харизматичных гидов Костромы. Наш главный принцип — нет скуке и банальностям! История Костромы — клубок потрясающих сюжетов для ненаписанных еще романов. Откроем для вас эти сюжеты!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
2
1
1
Елена
Экскурсия очень интересная, спасибо гиду и организаторам! Музей при ювелирном заводе очень понравился! Плёс встретил нас проливным дождём, но мы не расстроились! Красивые виды Волги! Погуляли и угостились углами - пирожками с рыбой. Зашли в музей, посмотрели картины Левитана, и не только. Попили колодезной воды, полюбовались домиками, теперь они мини-отели, в которых модно останавливаться😃
Чернышов
Добрый день! Ездили с группой в Плес 10.09, нашем гидом была Елена. Хочу выразить благодарность за организацию, за комфортный трансфер, за прекрасную Елену, которая посвятила нас в историю уютного города. Отличным бонусом был заезд на клубничную фабрику. Очень рекомендую. Спасибо, все было супер!
Е
Это одна из самых интересных экскурсий в Костроме. Были дважды (первый раз год назад). Оба раза нам очень понравилось!!! Причем во второй раз экскурсовод Елена рассказала совершенно другие факты, и
очень интересно. То есть мы фактически побывали на 2х разных экскурсиях по одним местам:) Интересно, содержательно, познавательно - все успели, все посмотрели, все попробовали))
Ювелирный музей - очень красиво! Изделия из скани - восторг! Переправа на пароме тоже прикольно - я лично впервые переправлялась:) Плес очень красивое место со вкуснейшей ухой и пирожками:)
Об организации: все четко, по времени, очень продуман маршрут, и мы поняли, что адаптирован под текущие погодные условия. Несмотря на то, что экскурсия почти весь день, не могу сказать, что очень сильно устали. Заканчивается экскурсия так, что после нее можно успеть на вечерний поезд в Москву, и тез, кто уезжает, завозят на вокзал прямо к поезду.
Вся наша компания уверенно рекомендует экскурсию!

Ю
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод мега профессионал! С огромной любовью и теплотой рассказывала про свой край! Всё было организовано на 5+. С огромным удовольствием погуляли ювелирному магазину и прикупили себе подарочки) Плёс как всегда прекрасен!
Евгений
Все очень хорошо организованно, рассказ гида максимально подробный и интересный.
Лия
Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.
3900 ₽ за человека