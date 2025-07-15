очень интересно. То есть мы фактически побывали на 2х разных экскурсиях по одним местам:) Интересно, содержательно, познавательно - все успели, все посмотрели, все попробовали))

Ювелирный музей - очень красиво! Изделия из скани - восторг! Переправа на пароме тоже прикольно - я лично впервые переправлялась:) Плес очень красивое место со вкуснейшей ухой и пирожками:)

Об организации: все четко, по времени, очень продуман маршрут, и мы поняли, что адаптирован под текущие погодные условия. Несмотря на то, что экскурсия почти весь день, не могу сказать, что очень сильно устали. Заканчивается экскурсия так, что после нее можно успеть на вечерний поезд в Москву, и тез, кто уезжает, завозят на вокзал прямо к поезду.

Вся наша компания уверенно рекомендует экскурсию!