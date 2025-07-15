Едем в город-курорт на Волге, а по пути посетим клубничную ферму. Попробуем ароматную ягоду с ветки, сладости из неё и изучим умную теплицу.
Ну а дальше — Плёс! Вы узнаете, почему уже 150 лет, начиная с Левитана, этот маленький городок притягивает к себе художников, артистов, чиновников и путешественников.
Описание экскурсии
Клубничная ферма
- Интерактивная экскурсия по теплице с искусственным интеллектом и тестирование в ручном режиме возможностей
- Советы по выращиванию клубники на буграх, обустройство системы капельного полива
- Демонстрация новых экспериментальных посадок: голубики, княженики, клюквы
- Дегустация свежей ягоды и клубничных сладостей: маршмеллоу и натуральной пастилы (смоквы)
- Клубничная ярмарка: широкий выбор натуральных клубничных сладостей собственного производства.
Плёс
- Пройдём по левитановским местам и поймём, почему имеено Плес пленил гениального живопица
- Вы увидите необычный рельеф города, веками определявший его судьбу — от главного форпоста московского княжества на Волге в 15 веке до города-курорта в 19–21 веках
- Побываете в одном из двух музеев — Музее Левитана или Музее пейзажа
В этой насыщенной поездке у нас совсем не останется времени на прозу жизни… Обед не предусмотрен, но вы можете взять перекус с собой или потратить полчаса свободного времени на культовую пирожковую «Углы».
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, дегустация на клубничной ферме, билет в один из музеев Плёса
- Свободное время — 1 час
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
|Дети до 10 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Костромы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2453 туристов
Отобрали в команду самых толковых и харизматичных гидов Костромы. Наш главный принцип — нет скуке и банальностям! История Костромы — клубок потрясающих сюжетов для ненаписанных еще романов. Откроем для вас эти сюжеты!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень интересная, спасибо гиду и организаторам! Музей при ювелирном заводе очень понравился! Плёс встретил нас проливным дождём, но мы не расстроились! Красивые виды Волги! Погуляли и угостились углами - пирожками с рыбой. Зашли в музей, посмотрели картины Левитана, и не только. Попили колодезной воды, полюбовались домиками, теперь они мини-отели, в которых модно останавливаться😃
Добрый день! Ездили с группой в Плес 10.09, нашем гидом была Елена. Хочу выразить благодарность за организацию, за комфортный трансфер, за прекрасную Елену, которая посвятила нас в историю уютного города. Отличным бонусом был заезд на клубничную фабрику. Очень рекомендую. Спасибо, все было супер!
Это одна из самых интересных экскурсий в Костроме. Были дважды (первый раз год назад). Оба раза нам очень понравилось!!! Причем во второй раз экскурсовод Елена рассказала совершенно другие факты, и
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод мега профессионал! С огромной любовью и теплотой рассказывала про свой край! Всё было организовано на 5+. С огромным удовольствием погуляли ювелирному магазину и прикупили себе подарочки) Плёс как всегда прекрасен!
Все очень хорошо организованно, рассказ гида максимально подробный и интересный.
Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.
