Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Озеро Рица, спрятанное в лесах меж гор»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт «Газпром Поляна»
«После завтрака идём на озеро Малое»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
от 26 667 ₽ за билет
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
19 550 ₽
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
11 985 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
17 200 ₽
21 500 ₽ за всё до 7 чел.
