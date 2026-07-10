Экскурсии с посещением канатной дороги в Краснодаре

Найдено 1 экскурсия в категории «Канатная дорога» в Краснодаре, цена 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Краснодара в Адыгею: кордон Гузерипль и хребет Уна-Коз
На автобусе
Канатная дорога
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара в Адыгею: кордон Гузерипль и хребет Уна-Коз
Посетить тропу Леопарда, древний дольмен и Савранскую канатную дорогу
Начало: У ТЦ "Галерея" и на ул. Мачуги на остановке "Окей"
«Поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться его склонами»
Завтра в 07:00
4 сен в 07:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Из Краснодара в Адыгею: кордон Гузерипль и хребет Уна-Коз
Сама экскурсия могла быть более интересной. Основная проблема в этой экскурсии была в том, что экскурсовод практически ни чего не
читать дальшеуменьшить

рассказывала по ходу нашего путешествия о истории Адыгеи и народа, о каких то традициях, о местах которые мы проезжали, какими то урывками была информация, очень малоинформативная экскурсия, экскурсовод больше работала с группой как просто сопровождающий, нам с мужем хотелось кроме визуально го восприятия получить какую то новую интересную информацию о новом для нас регионе.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1 отзыв в Краснодаре в категории "Канатная дорога"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2026 год по теме «Канатная дорога», 1 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь