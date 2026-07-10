читать дальше уменьшить рассказывала по ходу нашего путешествия о истории Адыгеи и народа, о каких то традициях, о местах которые мы проезжали, какими то урывками была информация, очень малоинформативная экскурсия, экскурсовод больше работала с группой как просто сопровождающий, нам с мужем хотелось кроме визуально го восприятия получить какую то новую интересную информацию о новом для нас регионе.

Сама экскурсия могла быть более интересной. Основная проблема в этой экскурсии была в том, что экскурсовод практически ни чего не