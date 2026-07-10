Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара в Адыгею: кордон Гузерипль и хребет Уна-Коз
Посетить тропу Леопарда, древний дольмен и Савранскую канатную дорогу
Начало: У ТЦ "Галерея" и на ул. Мачуги на остановке "Окей"
«Поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться его склонами»
Завтра в 07:00
4 сен в 07:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Сама экскурсия могла быть более интересной. Основная проблема в этой экскурсии была в том, что экскурсовод практически ни чего не
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Всего 1 отзыв в Краснодаре в категории "Канатная дорога"
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