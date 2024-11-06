Мы совершим головокружительный экскурс через все эпохи с полным погружением в прошлое Краснодара и так же стремительно вернёмся в сегодняшний день.
Благодаря компактному центру, где сосредоточены все памятники архитектуры и культуры, вы сможете всего за час увидеть главные достопримечательности и узнать их историю.
Благодаря компактному центру, где сосредоточены все памятники архитектуры и культуры, вы сможете всего за час увидеть главные достопримечательности и узнать их историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Сегодня Краснодар — это прекрасный южный город с более чем 1,5 млн населения, радушно встречающий своих гостей и сохраняющий традиции казачества. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство с ним прошло приятно.
- В самом сердце города стоит белый с золотыми куполами Войсковой собор. Вы узнаете, какими регалиями награждалось казачье войско и где они сейчас хранятся
- В Екатерининском сквере расскажем, по чьей воле в 1792 году эти земли стали российскими и как образовалась крепость Екатеринодар
- Пройдём на Пушкинскую площадь и поговорим о знаменитостях, посещавших Екатеринодар
- Посмотрим на сохранившийся дом-музей Атамана Бурсака и прекрасное здание художественного музея Коваленко
- Побываем на улице Красной, которая вместила в себя все эпохи и этапы развития города
По пути расскажем вам, почему Маяковский назвал Екатеринодар «Собачкиной столицей» и многое другое. Поделимся лучшими местами для гурманов, подскажем, какие музеи и галереи посетить, как попасть на местные винодельни и сыроварни, какие маршруты выбрать для своих путешествий по Краснодару и краю.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от ж/д вокзала до места вашего размещения в центральном районе Краснодара. По условиям трансфера в другие районы уточняйте в переписке с гидом до бронирования
- Поедем на автомобиле Peugeot Partner или аналогичном с вместительным салоном и большим багажным отделением. Детские кресла не предусмотрены
- По договорённости организуем обратный трансфер. Для большой группы можем заказать микроавтобус Mercedes Sprinter — подробности в переписке
- Накануне выезда мы свяжемся с вами и обсудим детали встречи
- Сопровождать вас буду я или один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 68 туристов
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.Задать вопрос
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