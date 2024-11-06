Мы совершим головокружительный экскурс через все эпохи с полным погружением в прошлое Краснодара и так же стремительно вернёмся в сегодняшний день. Благодаря компактному центру, где сосредоточены все памятники архитектуры и культуры, вы сможете всего за час увидеть главные достопримечательности и узнать их историю.

Описание трансфер

Сегодня Краснодар — это прекрасный южный город с более чем 1,5 млн населения, радушно встречающий своих гостей и сохраняющий традиции казачества. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство с ним прошло приятно.

В самом сердце города стоит белый с золотыми куполами Войсковой собор. Вы узнаете, какими регалиями награждалось казачье войско и где они сейчас хранятся

В Екатерининском сквере расскажем, по чьей воле в 1792 году эти земли стали российскими и как образовалась крепость Екатеринодар

Пройдём на Пушкинскую площадь и поговорим о знаменитостях, посещавших Екатеринодар

Посмотрим на сохранившийся дом-музей Атамана Бурсака и прекрасное здание художественного музея Коваленко

Побываем на улице Красной, которая вместила в себя все эпохи и этапы развития города

По пути расскажем вам, почему Маяковский назвал Екатеринодар «Собачкиной столицей» и многое другое. Поделимся лучшими местами для гурманов, подскажем, какие музеи и галереи посетить, как попасть на местные винодельни и сыроварни, какие маршруты выбрать для своих путешествий по Краснодару и краю.

Организационные детали