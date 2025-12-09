Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Лучший выборКраснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: На Индустриальной улице
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Река Кубань»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Река Кубань" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3300 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 662 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Краснодаре на 2025 год по теме «Река Кубань», 662 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль