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Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов

Откройте для себя два уникальных города за один день! Вас ждут исторические улицы, памятники и природные красоты. Путешествие, которое запомнится надолго
Эта экскурсия позволит вам за один день посетить два замечательных города - Красноярск и Дивногорск. Вы прогуляетесь по историческим улицам, увидите часовню Святой Параскевы Пятницы и мемориал Победы. В селе Овсянка откроются панорамы, которые вдохновляли Виктора Астафьева. В Дивногорске вас ждёт прогулка по набережной и вид на Красноярскую ГЭС. Удобный транспорт и опытный гид сделают ваше путешествие комфортным и познавательным
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут за один день
  • 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
  • 🌄 Впечатляющие природные виды
  • 🚗 Комфортное путешествие на собственном транспорте
  • 📚 Интересные факты от опытного гида

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью и видами на Енисей. В октябре и апреле погода также может быть приятной, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но необходимо быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Часовня Святой Параскевы Пятницы
  • Мемориал Победы
  • Арка 375-летия Красноярска
  • Художественный музей ИМ.В.И. Сурикова
  • Красноярская ГЭС

Описание экскурсии

Знакомство с Красноярском Вы пройдетесь по центральной части Красноярска, полюбуетесь часовней Святой Параскевы Пятницы и Мемориалом Победы. Экскурсия приведет нас на площадь Мира, где размещаются знак «Основание острога Красный Яр», Арка 375-летия Красноярска, Художественный музей им. В. И. Сурикова. Мы прогуляемся до Речного вокзала, осмотрим Краеведческий музей, а затем выйдем на Театральную площадь, которая привлекает внимание своим Театром оперы и балета и «Красноярским Биг-Беном».

Прогулка по Овсянке

Вы пройдетесь по Николаевскому мосту и остановитесь у смотровой площадки «Царь-рыба», откуда можно увидеть красивые панорамы Овсянки. Село является родовым для известного русского писателя – Виктора Астафьева. Именно здесь он родился, а впоследствии создавал свои выдающиеся произведения.

Достопримечательности Дивногорска

После посещения Овсянки мы отправимся в Дивногорск, расположившийся на правом берегу Енисея. Вы пройдетесь по местной набережной и посмотрите на городскую застройку. В 3 км. от Дивногорска находится каньон Шумихинский створ, в котором функционирует Красноярская ГЭС. Вы увидите плотину высотой 124 м. и крупное водохранилище, которое имеет общую протяженность около 380 км. Важная информация • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Захватите с собой легкий перекус.
  • Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Мира
  • Пароход-музей «Святитель Николай»
  • Часовня Святой Параскевы Пятницы
  • Мемориал Победы
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Площадь 350-летия, Красноярская ГЭС
  • Дивногорск
  • Овсянка (родовое село В.П. Астафьева) и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
Были на экскурсии Красноярск и Дивногорск в один день 04.07.23.
Экскурсию проводил Дмитрий.
Мы наверное выполнили пятилетку за день 🤗.
Такой классный и насыщенный день.
Большое впечатление на нас произвел Дмитирий. Активный, участлив (учитывая,что
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с нами была моя мама 70 лет),приходилось ей чуть больше уделять время.
Информацию дает по делу… без воды.
Посмотрели много.
Все смотровые площадки города.
Дивногорск эта сказка,а не просто набережная ❤ Благодарим вас за все🙏

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И
Большое спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию! С удовольствием прогулялись по самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте, полюбовались Красноярский столбами, восхитились Енисеем в Дивногорске, сфотографировались с Царь -рыбой, оглядели Красноярск с Николаевской сопки и узнали много нового про Красноярский край!
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Н
Ездили в конце августа на экскурсию, экскурсовод Дмитрий. Очень всё понравилось. Рассказал и исторические факты и городские легенды, показал главные достопримечательности Красноярска и Дивногорска. Ответил на все интересующие вопросы.
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А
Очень понравилось! Сами места посещения по пути следования голову сносит. Хорошая компания и рассказы гида - водителя. Спасибо вам за труд
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G
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А
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