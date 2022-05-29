Красноярск и Дивногорск за 1 день

Красноярск и Дивногорск за 1 день
Красноярск и Дивногорск за 1 день
Красноярск и Дивногорск за 1 день
Красноярск и Дивногорск за 1 день
Красноярск и Дивногорск за 1 день
Красноярск и Дивногорск за 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Мира
  • Пароход-музей «Святитель Николай»
  • Часовня Святой Параскевы Пятницы
  • Мемориал Победы
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Площадь 350-летия, Красноярская ГЭС
  • Дивногорск
  • Овсянка (родовое село В. П. Астафьева) и др
Всего за один день вы увидите сразу два старинных города, познакомитесь с их лучшими достопримечательностями и богатым культурным наследием. Вас ожидает пешеходная прогулка по историческим улицам Красноярска, посещение села Овсянка, осмотр памятников архитектуры Дивногорска.

Знакомство с Красноярском

Вы пройдетесь по центральной части Красноярска, полюбуетесь часовней Святой Параскевы Пятницы и Мемориалом Победы. Экскурсия приведет на площадь Мира, где размещаются знак «Основание острога Красный Яр», Арка 375-летия Красноярска, Художественный музей им. В. И. Сурикова. Мы прогуляемся до Речного вокзала, осмотрим Краеведческий музей, а затем выйдем на Театральную площадь, которая привлекает внимание своим Театром оперы и балета и «Красноярским Биг-Беном».

Прогулка по Овсянке

Вы пройдетесь по Николаевскому мосту и остановитесь у смотровой площадки «Царь-рыба», откуда можно увидеть красивые панорамы Овсянки. Село является родовым для известного русского писателя – Виктора Астафьева. Именно здесь он родился, а впоследствии создавал свои выдающиеся произведения.

Достопримечательности Дивногорска

После посещения Овсянки мы отправимся в Дивногорск, расположившийся на правом берегу Енисея. Вы пройдетесь по местной набережной и посмотрите на городскую застройку. В 3 км от Дивногорска находится каньон Шумихинский створ, в котором функционирует Красноярская ГЭС. Вы увидите плотину высотой 124 м и крупное водохранилище, которое имеет общую протяженность около 380 км.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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