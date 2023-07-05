Эта экскурсия позволит вам за один день посетить два замечательных города - Красноярск и Дивногорск. Вы прогуляетесь по историческим улицам, увидите часовню Святой Параскевы Пятницы и мемориал Победы. В селе Овсянка откроются панорамы, которые вдохновляли Виктора Астафьева. В Дивногорске вас ждёт прогулка по набережной и вид на Красноярскую ГЭС. Удобный транспорт и опытный гид сделают ваше путешествие комфортным и познавательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут за один день
- 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
- 🌄 Впечатляющие природные виды
- 🚗 Комфортное путешествие на собственном транспорте
- 📚 Интересные факты от опытного гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью и видами на Енисей. В октябре и апреле погода также может быть приятной, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но необходимо быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Часовня Святой Параскевы Пятницы
- Мемориал Победы
- Арка 375-летия Красноярска
- Художественный музей ИМ.В.И. Сурикова
- Красноярская ГЭС
Описание экскурсии
Знакомство с Красноярском Вы пройдетесь по центральной части Красноярска, полюбуетесь часовней Святой Параскевы Пятницы и Мемориалом Победы. Экскурсия приведет нас на площадь Мира, где размещаются знак «Основание острога Красный Яр», Арка 375-летия Красноярска, Художественный музей им. В. И. Сурикова. Мы прогуляемся до Речного вокзала, осмотрим Краеведческий музей, а затем выйдем на Театральную площадь, которая привлекает внимание своим Театром оперы и балета и «Красноярским Биг-Беном».
Прогулка по Овсянке
Вы пройдетесь по Николаевскому мосту и остановитесь у смотровой площадки «Царь-рыба», откуда можно увидеть красивые панорамы Овсянки. Село является родовым для известного русского писателя – Виктора Астафьева. Именно здесь он родился, а впоследствии создавал свои выдающиеся произведения.
Достопримечательности Дивногорска
После посещения Овсянки мы отправимся в Дивногорск, расположившийся на правом берегу Енисея. Вы пройдетесь по местной набережной и посмотрите на городскую застройку. В 3 км. от Дивногорска находится каньон Шумихинский створ, в котором функционирует Красноярская ГЭС. Вы увидите плотину высотой 124 м. и крупное водохранилище, которое имеет общую протяженность около 380 км. Важная информация • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Захватите с собой легкий перекус.
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мира
- Пароход-музей «Святитель Николай»
- Часовня Святой Параскевы Пятницы
- Мемориал Победы
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
- Площадь 350-летия, Красноярская ГЭС
- Дивногорск
- Овсянка (родовое село В.П. Астафьева) и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии Красноярск и Дивногорск в один день 04.07.23.
Экскурсию проводил Дмитрий.
Мы наверное выполнили пятилетку за день 🤗.
Такой классный и насыщенный день.
Большое впечатление на нас произвел Дмитирий. Активный, участлив (учитывая,что
Экскурсию проводил Дмитрий.
Мы наверное выполнили пятилетку за день 🤗.
Такой классный и насыщенный день.
Большое впечатление на нас произвел Дмитирий. Активный, участлив (учитывая,что
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И
Большое спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию! С удовольствием прогулялись по самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте, полюбовались Красноярский столбами, восхитились Енисеем в Дивногорске, сфотографировались с Царь -рыбой, оглядели Красноярск с Николаевской сопки и узнали много нового про Красноярский край!
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Н
Ездили в конце августа на экскурсию, экскурсовод Дмитрий. Очень всё понравилось. Рассказал и исторические факты и городские легенды, показал главные достопримечательности Красноярска и Дивногорска. Ответил на все интересующие вопросы.
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А
Очень понравилось! Сами места посещения по пути следования голову сносит. Хорошая компания и рассказы гида - водителя. Спасибо вам за труд
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G
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А
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