Знакомство с Красноярском Вы пройдетесь по центральной части Красноярска, полюбуетесь часовней Святой Параскевы Пятницы и Мемориалом Победы. Экскурсия приведет нас на площадь Мира, где размещаются знак «Основание острога Красный Яр», Арка 375-летия Красноярска, Художественный музей им. В. И. Сурикова. Мы прогуляемся до Речного вокзала, осмотрим Краеведческий музей, а затем выйдем на Театральную площадь, которая привлекает внимание своим Театром оперы и балета и «Красноярским Биг-Беном».

Прогулка по Овсянке

Вы пройдетесь по Николаевскому мосту и остановитесь у смотровой площадки «Царь-рыба», откуда можно увидеть красивые панорамы Овсянки. Село является родовым для известного русского писателя – Виктора Астафьева. Именно здесь он родился, а впоследствии создавал свои выдающиеся произведения.

Достопримечательности Дивногорска

После посещения Овсянки мы отправимся в Дивногорск, расположившийся на правом берегу Енисея. Вы пройдетесь по местной набережной и посмотрите на городскую застройку. В 3 км. от Дивногорска находится каньон Шумихинский створ, в котором функционирует Красноярская ГЭС. Вы увидите плотину высотой 124 м. и крупное водохранилище, которое имеет общую протяженность около 380 км. Важная информация • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.