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всего времени. С одной стороны, поражает объем информации, который Никите удается уложить в ограниченный промежуток времени. С другой стороны, у него на столько все наглядно и понятно изложено, что совершенно не устаешь и все время находишься в фокусе. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!