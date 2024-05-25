Детские экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Кронштадте, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт глазами мальчишки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
«Мой фотоальбом раскроет для детей детали экипировки и оружия русского солдата»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт для детей и их родителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
35 отзывов
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800 за человека
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Отличная экскурсия! Замечательная подача материала. интересно и детям, и взрослым.
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
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    не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии.

  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Экскурсия Никиты - это что-то совершенно особенное! У нас остались неизгладимые впечатления, дети-подростки были невероятно увлечены и вовлечены в течение
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    всего времени. С одной стороны, поражает объем информации, который Никите удается уложить в ограниченный промежуток времени. С другой стороны, у него на столько все наглядно и понятно изложено, что совершенно не устаешь и все время находишься в фокусе. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Получили огромное удовольствие от знакомства с Кронштадтом вместе с экскурсоводом Никитой. Понравилось всем, и взрослым мальчишкам и подрастающим) Рекомендуем!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Кронштадт для детей и их родителей
    В целом экскурсия понравилась. Хотелось бы, чтобы остановки у достопримечательностей были немного дольше, чтобы успеть все рассмотреть и сделать фото.
  • А
    Алла
    8 ноября 2023
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.
  • М
    Марина
    3 ноября 2023
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали
  • О
    Ольга
    26 августа 2023
    Кронштадт для детей и их родителей
    Добрый день. Посетили экскурсию всей семьёй, двое взрослых и двое детей (14 и 9 лет). Большое спасибо Марии. Всем понравилось:
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    и детям, и взрослым. Два часа прошли незаметно, никто не устал. Материал преподносится очень доходчиво, грамотно построен маршрут. Нам было очень комфортно и приятно совершить прогулку по городу в компании Марии, спасибо за её работу.

  • А
    Анастасия
    19 августа 2023
    Кронштадт для детей и их родителей
    Гуляли по Кронштадт у 15 августа. Спасибо за знакомство с городом! Моим дочкам было очень интересно! Младшая, которая обычно быстро
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    устаёт и ей становится скучно, бегала за Марией по пятам. Хоть город и не большой, но появилось желание Вернуться туда вновь!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Для детей»

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  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7 980. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Кронштадте! Вместе с детьми и гидами города Кронштадта можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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