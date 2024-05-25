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Индивидуальная
3 часа
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
«Мой фотоальбом раскроет для детей детали экипировки и оружия русского солдата»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800₽ за человека
Квест
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательная подача материала. интересно и детям, и взрослым.
- ЕЕкатерина15 мая 2024Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
- ААлла12 мая 2024Экскурсия Никиты - это что-то совершенно особенное! У нас остались неизгладимые впечатления, дети-подростки были невероятно увлечены и вовлечены в течение
- ННаталья12 мая 2024Получили огромное удовольствие от знакомства с Кронштадтом вместе с экскурсоводом Никитой. Понравилось всем, и взрослым мальчишкам и подрастающим) Рекомендуем!
- ААнна15 апреля 2024В целом экскурсия понравилась. Хотелось бы, чтобы остановки у достопримечательностей были немного дольше, чтобы успеть все рассмотреть и сделать фото.
- ААлла8 ноября 2023Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.
- ММарина3 ноября 2023Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
- ООльга26 августа 2023Добрый день. Посетили экскурсию всей семьёй, двое взрослых и двое детей (14 и 9 лет). Большое спасибо Марии. Всем понравилось:
- ААнастасия19 августа 2023Гуляли по Кронштадт у 15 августа. Спасибо за знакомство с городом! Моим дочкам было очень интересно! Младшая, которая обычно быстро
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Для детей»
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