Экскурсии со скидкой в Кронштадте

Найдено 5 экскурсий в категории «Со скидкой» в Кронштадте, цены от 1 334 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
20 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 13:00
9 июля в 10:00
70586 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
9 июля в 14:00
19 июля в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 09:00
8 июля в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 13:00
9 июля в 10:00
88888 000 за всё до 6 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
17781 334 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Нескучный Кронштадт
    Экскурсия очень понравилась, Алексей прекрасный рассказчик, любящий свой город и его историю. 2,5 часа экскурсии в неспешном темпе прошли незаметно, т. к. исторический материал Алесей дает легко и с юмором. С удовольствием посетим его другие экскурсии.
  • М
    Максим
    3 июля 2024
    Нескучный Кронштадт
    Были всей семьей на экскурсии «Нескучный Кронштадт» с гидом Алексеем. Впечатления самые наилучшие!!! Алексей - прекрасный рассказчик и экскурсовод, провел
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    по самым интересным местам города (порой весьма неожиданным):). Рассказал много интересных фактов из истории Кронштадта. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет увлекательно провести время в городе и узнать много интересного!:)

  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Экскурсия очень понравилась! Познавательно, увлекательно, интересно! 2 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!
  • А
    Анна
    1 июля 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Отличная экскурсия! Елена прекрасный рассказчик, зарядила позитивом и заинтересовала моих сонных подростков (10,12,17) и нас взрослых. Прогулка прошла на одном дыхании и подарила нам новые знания и впечатления! Однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Хочу выразить огромную благодарность Лере от нашей семьи. Это лучший экскурсовод, чьими услугами мы пользовались. Лера держала внимание всей семьи,
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    материал был подан не скучно, мимоходом задавались вопросы на которые мы с удовольствием отвечали, а Лера поощряла нас за правильные ответы)))) Могу сказать, что 2,5 часа пролетели незаметно. С удовольствием посетим ее другие экскурсии 💖

    Хочу выразить огромную благодарность Лере от нашей семьи. Это лучший экскурсовод, чьими услугами мы пользовались. ЛераХочу выразить огромную благодарность Лере от нашей семьи. Это лучший экскурсовод, чьими услугами мы пользовались. ЛераХочу выразить огромную благодарность Лере от нашей семьи. Это лучший экскурсовод, чьими услугами мы пользовались. ЛераХочу выразить огромную благодарность Лере от нашей семьи. Это лучший экскурсовод, чьими услугами мы пользовались. Лера
  • E
    Evgeniya
    29 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Прекрасная прогулка, чудесный гид, нам с семьей очень понравились! Очень приятно встретить человека, влюбленного в свой город! Спасибо!
    Прекрасная прогулка, чудесный гид, нам с семьей очень понравились! Очень приятно встретить человека, влюбленного в свой город! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!
    Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!
  • К
    Кирилл
    15 июня 2024
    Нескучный Кронштадт
    Было нескучно! Всем рекомендую!
  • E
    Ekaterina
    15 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Спасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, Лера чудесный рассказчик, организатор прекрасного
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    маршрута, задумка с маленьким призами очень оценила наша путешественница)) и отдельная благодарность за рекомендацию про парк Остров Фортов, провели весь следующий день, прекрасное место 👍

    Спасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, ЛераСпасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, ЛераСпасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, ЛераСпасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, ЛераСпасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, Лера
  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Лера прекрасный рассказчик. Было очень познавательно и интересно! Искренне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
  2. Кронштадт - хранитель морского флота
  3. Нескучный Кронштадт
  4. Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
  5. Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
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