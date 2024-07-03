1 чел.
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скидка
15%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 13:00
9 июля в 10:00
70586 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
9 июля в 14:00
19 июля в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 09:00
8 июля в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 13:00
9 июля в 10:00
88888 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Квест
3 часа
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
17781 334₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Экскурсия очень понравилась, Алексей прекрасный рассказчик, любящий свой город и его историю. 2,5 часа экскурсии в неспешном темпе прошли незаметно, т. к. исторический материал Алесей дает легко и с юмором. С удовольствием посетим его другие экскурсии.
- ММаксим3 июля 2024Были всей семьей на экскурсии «Нескучный Кронштадт» с гидом Алексеем. Впечатления самые наилучшие!!! Алексей - прекрасный рассказчик и экскурсовод, провел
- ООльга3 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Познавательно, увлекательно, интересно! 2 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!
- ААнна1 июля 2024Отличная экскурсия! Елена прекрасный рассказчик, зарядила позитивом и заинтересовала моих сонных подростков (10,12,17) и нас взрослых. Прогулка прошла на одном дыхании и подарила нам новые знания и впечатления! Однозначно рекомендую!
- ААнна29 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Лере от нашей семьи. Это лучший экскурсовод, чьими услугами мы пользовались. Лера держала внимание всей семьи,
- EEvgeniya29 июня 2024Прекрасная прогулка, чудесный гид, нам с семьей очень понравились! Очень приятно встретить человека, влюбленного в свой город! Спасибо!
- ННаталья24 июня 2024Алексей чудесно организовал экскурсию, учёл великолепную возможность побывать на авиашоу. Квест увлёк и родителей и взрослых детей!
- ККирилл15 июня 2024Было нескучно! Всем рекомендую!
- EEkaterina15 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Были семьей с дочкой 10 лет, понравилось всем, узнали много нового, Лера чудесный рассказчик, организатор прекрасного
- ММарина15 июня 2024Лера прекрасный рассказчик. Было очень познавательно и интересно! Искренне рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Со скидкой»
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