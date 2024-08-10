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истории России и ее армии и флота, и по инженерии, и строительству, и по экологии. Никита обладает энциклопедическими знаниями в разных областях, при этом рассказывает очень понятно и интересно, чувствуется, что ориентируется на слушателей. У нас была маленькая группа: двое взрослых и двое школьников (13 и 16 лет). Все в полном восторге!