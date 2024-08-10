Летний сад Кронштадта – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Летний сад Кронштадта» в Кронштадте, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: Ежедневно с 10.00
14 апр в 10:00
16 апр в 10:00
15 980 ₽ за экскурсию
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Кронштадт - колыбель Российского флота
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Кронштадт - колыбель Российского флота
Узнайте историю Кронштадта на индивидуальной экскурсии. Прогулка по городу-крепости, посещение Морского собора и других уникальных объектов
Начало: Г. Кронштадт, Сквер Подводников, пр. Ленина, д. 61
Расписание: Экскурсия в 16:30 начинается на Якорной площади возле Морского Никольского собора!
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    10 августа 2024
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Очень обстоятельная и интересная экскурсия, которая показывает значимость Кронштадта с исторической точки зрения и его развитие в веках. Никита просто
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    потрясающий рассказчик и знаток города (мы так удачно всегда были «против основного потока», что ни в одной пробке во время экскурсии не стояли). От души рекомендую экскурсию для знакомства с городом.

  • А
    Александр
    30 июля 2024
    Авторский обзорный тур по Кронштадту
    Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась. Сжато и профессионально её провела Елена, за что ей огромное спасибо! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Замечательная экскурсия! Это больше даже увлекательное путешествие по острову Крондштадт. Очень насыщенный материал от Петровских времен до современности и по
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    истории России и ее армии и флота, и по инженерии, и строительству, и по экологии. Никита обладает энциклопедическими знаниями в разных областях, при этом рассказывает очень понятно и интересно, чувствуется, что ориентируется на слушателей. У нас была маленькая группа: двое взрослых и двое школьников (13 и 16 лет). Все в полном восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Летний сад Кронштадта»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Авторский обзорный тур по Кронштадту
  3. Кронштадт - колыбель Российского флота
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Петровский парк
  5. Музей подводных лодок
  6. Итальянский дворец
  7. Форт Кроншлот
  8. Адмиралтейство
  9. Владимирский собор
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Летний сад Кронштадта" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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