Индивидуальная
до 1 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: Ежедневно с 10.00
14 апр в 10:00
16 апр в 10:00
15 980 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кронштадт - колыбель Российского флота
Узнайте историю Кронштадта на индивидуальной экскурсии. Прогулка по городу-крепости, посещение Морского собора и других уникальных объектов
Начало: Г. Кронштадт, Сквер Подводников, пр. Ленина, д. 61
Расписание: Экскурсия в 16:30 начинается на Якорной площади возле Морского Никольского собора!
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
6500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения10 августа 2024Очень обстоятельная и интересная экскурсия, которая показывает значимость Кронштадта с исторической точки зрения и его развитие в веках. Никита просто
- ААлександр30 июля 2024Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась. Сжато и профессионально её провела Елена, за что ей огромное спасибо! Рекомендую!
- ЮЮлия26 июня 2024Замечательная экскурсия! Это больше даже увлекательное путешествие по острову Крондштадт. Очень насыщенный материал от Петровских времен до современности и по
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Летний сад Кронштадта»
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