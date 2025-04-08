Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, где морская романтика сочетается с богатой историей. Откройте для себя ключевые достопримечательности города
3 янв в 18:30
4 янв в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.
- ТТатьяна8 апреля 2025Спасибо Аиде за потрясающую экскурсию, простым, доступным языком рассказала интересные факты об истории Кронштадта.
Рекомендую Аиду в качестве проводника по городу.
