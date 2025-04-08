Мои заказы

Сквер Подводников – экскурсии в Кронштадте

Найдено 4 экскурсии в категории «Сквер Подводников» в Кронштадте, цены от 1588 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Такой разный Кронштадт
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Понять величие Кронштадта
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, где морская романтика сочетается с богатой историей. Откройте для себя ключевые достопримечательности города
3 янв в 18:30
4 янв в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Кронштадту
    Спасибо Аиде за потрясающую экскурсию, простым, доступным языком рассказала интересные факты об истории Кронштадта.
    Рекомендую Аиду в качестве проводника по городу.
    Спасибо Аиде за потрясающую экскурсию, простым, доступным языком рассказала интересные факты об истории Кронштадта

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Сквер Подводников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Такой разный Кронштадт
  2. Понять величие Кронштадта
  3. Обзорная экскурсия по Кронштадту
  4. Видеоэкскурсия по Кронштадту
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Адмиралтейство
  5. Итальянский дворец
  6. Гостиный Двор
  7. Петровский парк
  8. Форт Константин
  9. Музей подводных лодок
  10. Форт Кроншлот
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в декабре 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Сквер Подводников" можно забронировать 4 экскурсии от 1588 до 6000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2025 год по теме «Сквер Подводников», 75 ⭐ отзывов, цены от 1588₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль