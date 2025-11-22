Т Татьяна Липецкие этюды читать дальше и Елец. Экскурсия Липецкие этюды была содержательной и интересной. Прогулялись по Нижнему парку и Верхнему. Затем по центру. Увидели всё, что было запланировано! Всем рекомендуем! Липецк понравился! Милые и как визитная карточка города с металлургической промышленностью везде фигурки из металла. С другой стороны город-курорт! Были в Липецком бювете, попробовали воды.

Спасибо гиду Андрею, интересно рассказывал, информация воспринималась хорошо! Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз выбор пал на Липецк

Е Елена Липецкие этюды Очень интересная экскурсия. Будут рекомендовать её друзьям. Думаю, что будет интересно и детям.

Е Екатерина Знакомство с Липецком читать дальше для знакомства с городом. Галина, спасибо Вам еще раз. Выбранный Вами маршрут, подача материала, интересные факты из истории города, прекрасное чувство юмора сделали экскурсию увлекательной. Нам очень понравилось. 😊 Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом! В Липецке не первый раз, но захотелось пройтись по городу именно с экскурсией. Отличный вариант

С Светлана Липецкие этюды Андрей, провел нам отличную экскурсию! Рассказал много интересного о городе, учитывая то, что в городе мало исторических мест, самим ходить смотреть нечего) но когда тебе рассказывают разные факты и истории все выглядит совсем в другом свете! Спасибо 🌷

Н Надежда Липецкие этюды Прекрасная экскурсия, информативно и эмоционально. Нам очень понравилось.

Ю Юрий Липецк сквозь эпохи Прекрасная прогулка!

На небольшом, по сути, пятачке удалось познакомиться с красивой историей Липецка.

Н Наталья Липецк сквозь эпохи читать дальше и экскурсия, и особенно экскурсовод Денис. Экскурсия интересная, живая, с юмором. Несмотря на то, что большая часть экскурсии прошла в темноте, мы увидели все! Для тех, кто первый раз в городе и располагает небольшим количеством временем, эта экскурсия идеальный вариант. 9 октября вечером, поскольку находились с коллегами в командировке, мы побывали на экскурсии "Липецк сквозь эпохи". Понравилось все: и город,

Н Никита Знакомство с Липецком Выражаем огромную благодарность за интересную экскурсию по Липецку! Время пролетело незаметно, маршрут экскурсии проходил по самым значимым местам и достопримечательностям города. Были рассказаны даже дополнительные вещи, которые дополняли общие факты об истории города. Спасибо большое за приятное общение и времяпровождение❤️

С Станислав Липецк сквозь эпохи Денис лучший экскурсовод за всю историю моих путешествий.



Путешествую много. Везде беру экскурсии.



Рекомендую. Не пожалеете.

Д Дмитрий Знакомство с Липецком Отличный гид! Очень понравилось! Рекомендую!

А Алексей Липецк сквозь эпохи Денис интересный,профессиональныйгид, любящий свою профессию и знающий свой город. Отвечал на все вопросы. Время 2,5 часа пролетели как мгновение, что говорит о высоком качестве услуги. Рекомендую.

А Алексей Липецк сквозь эпохи Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!

В Вячеслав Липецк сквозь эпохи Отличная экскурсия. Интересно рассказывает. Хочется слушать и слушать. Все понятно доходчиво.

В Винтина Знакомство с Липецком Галина является очень знающим и приятным в общении экскурсоводом. Даёт очень интересный материал по истории края. Огромное ей спасибо!

Н Наталия Липецк сквозь эпохи Профессионально, доходчиво. Проводит аналогии с другими горадами, из- за этого экскурсия становится ещё интересней.

В Владимир Липецкие этюды Провел экскурсию Иван, остались очень довольны. Спасибо.

А Андрей Знакомство с Липецком читать дальше интересно рассказывает о важнейших событиях, сформировавших современный облик города, учитывает уровень подготовки слушателей и их физические возможности. Время, отведенное на экскурсию, пролетело быстро, а значит, нам было интересно! Галина - замечательный экскурсовод, каких сейчас осталось не так уж и много. Она - человек, влюбленный в свой город, очень

Е Евгений Липецк сквозь эпохи Экскурсия очень понравилась, Денис рассказал интересные факты об истории Липецкой области. Понравилось, что экскурсовод охватил широкий спектр тем, что послужило целостному представлению о Липецке во времени. Экскурсия была длительная, но совершенно не утомительная. Рекомендуем от души.

И Инна Липецк сквозь эпохи читать дальше не то что города, а историю земель, где сейчас стоит красивый, уютный город! Рассказывает интересно, подкрепляет фоторгафиями из архивов, дает практичные, толковые рекомендации, что и где посмотреть самостоятельно. Денис, спасибо Вам, мы остались очень довольны! Наконец-то экскурсовод, который помог сложить в голове полное представление истории города от и до, за каких-то 2,5 часа! Более того,