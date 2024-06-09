Мы направимся в Гунибский район и посетим множество прекрасных мест, в том числе таинственный аул Гамсутль, Чохские террасы и село Гуниб, где закончилась Кавказская война. По пути заедем на мастер-класс. Местные жители посвятят вас в таинства своего ремесла — резьбы по дереву. Вы сделаете насечки на ложках и кувшинах и посмотрите на готовые изделия унцукульских мастеров.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Наше путешествие начнётся в 7-8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждёт Гимринская оборонительная башня 1830 года. Поднимемся на неё и пофотографируемся.
- Едем к Ирганайскому водохранилищу. Задержимся у него на полчаса, потому что проехать мимо таких красивых видов будет настоящим преступлением.
- Заглянем в гости к местному мастеру. Уже несколько поколений его семья занимается резьбой по дереву. Вы увидите готовые изделия и сможете сами сделать насечки на деревянных кувшинах, тарелках, ложках.
- Дальше по плану Гунибская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Каракойсу — и ещё одна сторожевая башня Андалал.
- Время обеда! Вы по достоинству оцените национальную кухню в селе Гуниб. Аварский хинкал, чуду, ботишал, курзе — выбор блюд здесь огромный!
- По пути к аулу-призраку полюбуемся знаменитыми Чохскими террасами, напоминающими рисовые. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья.
- Вот мы и добрались до финальной точки нашего путешествия — аула Гамсутль! Подниматься будем сначала на джипе (2 км), а потом пешком. Наверху пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя и попробуем разгадать тайны, которые хранит аул. Вы узнаете, как складывалась его история и почему несколько десятилетий назад его покинуло местное население.
Обычно в машине мы с путешественниками слушаем национальную музыку, легко и непринуждённо разговариваем обо всём. Так что не стесняйтесь задавать вопросы — мы с удовольствием на все ответим!
Организационные детали
- В стоимость включено всё, кроме обеда
- Поедем на Toyota Corolla, Hyundai Santa Fe, Honda Elisipn, Kia Rio, Toyota Camry или Volkswagen Polo
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Добрый день, меня зовут Шамиль, я дипломированный гид по республике Дагестан. Очень люблю свою республику и готов познакомить вас с прекрасными видами Дагестана и вкусной едой. Мои коллеги — профессионалы своегоЗадать вопрос
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