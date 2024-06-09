Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале

читать дальше дела, с ними вам не нужно беспокоиться ни о чём. Организация путешествий для нас — это искусство, которое приносит удовольствие. В каждый тур, который мы организовываем, команда вкладывает душу, свои эмоции для того, чтобы ваше путешествие получилось по-настоящему особенным и запоминающимся.

Добрый день, меня зовут Шамиль, я дипломированный гид по республике Дагестан. Очень люблю свою республику и готов познакомить вас с прекрасными видами Дагестана и вкусной едой. Мои коллеги — профессионалы своего