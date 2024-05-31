Унцукуль – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Унцукуль» в Махачкале, цены от 13 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
  • Е
    Евгений
    21 ноября 2023
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Поездка очень понравилась. Магомет очень хороший гид, ни куда не спешил, все можно было хорошо рассмотреть, много рассказывал и объяснял,
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    было познавательно и интересно. Очень аккуратный водитель, в отличии от других водителей Дагистана😂. На обед заезжали к маме Магомеда. БЫЛО ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! Поели домашний Аварский хинкал, чуду и могое другое. Маме большое спасибо за обед и гостепримство. Увидели горы, ущелья, горные реки и водопады во всей красе, быт местных жителей в горных селениях. Было все суперрр, большое спасибо за проведенный день с нами. После такой экскурсии хочется еще раз вернуться в Дагестан.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Унцукуль»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
  2. Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
  3. По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
  4. Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Унцукуль" можно забронировать 4 экскурсии от 13 600 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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