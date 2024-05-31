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Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ТТатьяна7 мая 2024Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
- ЕЕвгений21 ноября 2023Поездка очень понравилась. Магомет очень хороший гид, ни куда не спешил, все можно было хорошо рассмотреть, много рассказывал и объяснял,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Унцукуль»
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