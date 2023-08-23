Тагир — ваша команда гидов в Махачкале

Провели экскурсии для 45 туристов

Меня зовут Луиза, я представляю нашу семейную команду гидов — с мужем Тагиром мы проводим экскурсии по всему Дагестану. По профессии я учитель филологии и краевед, стаж работы более 5 лет. Давно и активно занимаюсь туризмом, основала туристическую компанию. Тагир — гид-экскурсовод, а по первому образованию актёр театра и кино. В путешествия мы познакомим вас с местными достопримечательностями, захватывающей природой горного края и гастрономией, а также расскажем о культуре и традициях нашего народа.

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