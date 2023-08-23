Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Необычайная природа — лишь одна грань Дагестана.
Но полноценным ваше знакомство с республикой станет лишь тогда, когда вы познакомитесь с традициями, культурой и самими дагестанцами.
В этом путешествии вас ждут горы и ущелья, истории и легенды, общение с жителями аула Урахи, национальный обед, дегустация и мастер-класс по изготовлению домашнего сыра или урбеча.
Но полноценным ваше знакомство с республикой станет лишь тогда, когда вы познакомитесь с традициями, культурой и самими дагестанцами.
В этом путешествии вас ждут горы и ущелья, истории и легенды, общение с жителями аула Урахи, национальный обед, дегустация и мастер-класс по изготовлению домашнего сыра или урбеча.
Ближайшие даты:
23
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26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Стартуем из Махачкалы и делаем остановки по пути в интересных местах. Вы побываете на смотровой горы Пушкин-тау, в районном центре Сергокала у памятника Магомеду Нурбагандову («Работайте, братья!») и у памятника поэту Омарла Батыраю.
- Далее поднимемся на плато, с которого вам откроется панорама Ванашимахинского ущелья. Здесь же вы увидите живописную скалу Дед. А ещё на плато мы проведём для вас мастер-класс по лезгинке.
- Заедем на святые источники, где вы сможете набрать вкуснейшей воды.
- И вот мы в ауле Урахи! Вас встретит местный житель и проведёт часовую экскурсию по поселению, которое появилось здесь более 2000 лет назад. Вы погрузитесь в местный быт, после чего вас ждёт вкусный национальный обед в этнодоме. Также вы продегустируете натуральный виноградный сок.
- И напоследок местные жители проведут для вас мастер-класс по изготовлению домашнего сыра или урбеча.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды.
- Дорога в одну сторону с остановками у достопримечательностей займёт около 5 часов.
- В стоимость входит путевая экскурсия, экскурсия от местного жителя по аулу, обед, дегустация, мастер-класс.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Буганова 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагир — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Луиза, я представляю нашу семейную команду гидов — с мужем Тагиром мы проводим экскурсии по всему Дагестану. По профессии я учитель филологии и краевед, стаж работы более 5 лет. Давно и активно занимаюсь туризмом, основала туристическую компанию. Тагир — гид-экскурсовод, а по первому образованию актёр театра и кино. В путешествия мы познакомим вас с местными достопримечательностями, захватывающей природой горного края и гастрономией, а также расскажем о культуре и традициях нашего народа.
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