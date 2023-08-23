Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом

Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт

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Необычайная природа — лишь одна грань Дагестана.

Но полноценным ваше знакомство с республикой станет лишь тогда, когда вы познакомитесь с традициями, культурой и самими дагестанцами.

В этом путешествии вас ждут горы и ущелья, истории и легенды, общение с жителями аула Урахи, национальный обед, дегустация и мастер-класс по изготовлению домашнего сыра или урбеча.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Стартуем из Махачкалы и делаем остановки по пути в интересных местах. Вы побываете на смотровой горы Пушкин-тау, в районном центре Сергокала у памятника Магомеду Нурбагандову («Работайте, братья!») и у памятника поэту Омарла Батыраю.
  • Далее поднимемся на плато, с которого вам откроется панорама Ванашимахинского ущелья. Здесь же вы увидите живописную скалу Дед. А ещё на плато мы проведём для вас мастер-класс по лезгинке.
  • Заедем на святые источники, где вы сможете набрать вкуснейшей воды.
  • И вот мы в ауле Урахи! Вас встретит местный житель и проведёт часовую экскурсию по поселению, которое появилось здесь более 2000 лет назад. Вы погрузитесь в местный быт, после чего вас ждёт вкусный национальный обед в этнодоме. Также вы продегустируете натуральный виноградный сок.
  • И напоследок местные жители проведут для вас мастер-класс по изготовлению домашнего сыра или урбеча.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды.
  • Дорога в одну сторону с остановками у достопримечательностей займёт около 5 часов.
  • В стоимость входит путевая экскурсия, экскурсия от местного жителя по аулу, обед, дегустация, мастер-класс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Буганова 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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