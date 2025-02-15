Дербент — самый южный город России. А может, и самый древний.
Его история всегда была интересна путешественникам, поэтому посещение Дербента входит в обязательную программу их пребывания в Дагестане.
На прогулке по этому удивительному городу я помогу вам проникнуться его восточным колоритом и древностью, расскажу о выдающихся постройках, археологических раскопках, истории, виноделии и укладе жизни в разные эпохи.
Его история всегда была интересна путешественникам, поэтому посещение Дербента входит в обязательную программу их пребывания в Дагестане.
На прогулке по этому удивительному городу я помогу вам проникнуться его восточным колоритом и древностью, расскажу о выдающихся постройках, археологических раскопках, истории, виноделии и укладе жизни в разные эпохи.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море. Вас ждёт рассказ о том, как строился город, о памятниках архитектуры, которые относятся к разным периодам истории Дербента: вы узнаете о секретах ханских бань (11 век) и царской канцелярии (19 век), об устройстве ханского дворца (8 век) и об укладе жизни правителей Дербента. А также услышите легенды о ханских гаремах и историю наложниц. Мы покажем несколько входов в тайные подземные тоннели, которые окутали весь Дербент.
- На территории крепости мы посмотрим зоны раскопок, которые ведутся здесь регулярно и очень бережно. Сейчас подняты слои, говорящие о том, что Дербент существовал с конца 4 тысячелетия до н. э.
- Мы посетим самое спорное сооружение на территории крепости, которое целиком зарыто в землю. Вы узнаете его историю и попробуете угадать, что это за место.
- После мы отправимся на магалы — улочки, которые отходят от крепостных стен. По дороге по желанию остановимся в чайхане.
- Заглянем во двор Джума-мечети, самой старой мечети в России (9 век). В её дворе растут платаны, которым уже несколько сотен лет.
- У музейного комплекса «Девичьи бани» вы узнаете, что такое «купание невесты». При желании можно посетить и сам музей. Осмотреть комплекс изнутри возможно только в рабочие часы.
В результате вы прикоснетесь к могучей истории одного из древнейших городов мира, очаруетесь его мудростью и колоритом. И совершенно забудете о давящем ритме современных мегаполисов в окружении живописной природы и прекрасных старинных построек Дербента.
Организационные детали
- Входные билеты в достопримечательности по маршруту (от 50 до 350 рублей на человека) и чаепитие (от 150 рублей на человека) оплачиваются дополнительно.
- Для групп из 5-8 человек стоимость экскурсии составит 25 000 рублей на группу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 2064 туристов
Всем привет. Меня зовут Яна. Я журналист, переводчик, экскурсовод. Махачкала — мой родной город. И с 2015 года я вожу по нему экскурсии. А ещё у меня прекрасная команда гидов, которая с большим удовольствием покажет вам Дагестан, такой разный, колоритный, порой противоречивый и невероятно приветливый.Задать вопрос
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