Гимринская башня

Мы начнем путь с самого длинного в России туннеля. На комфортном микроавтобусе проедем по Гимринском тоннелю, чтобы добраться к знаменитой Гимринской башне. Этот свидетель шамилевских времён молчалив. И хотя башня восстановлена энтузиастами, её историческая ценность не уменьшается. Глядя на неё, мысленно переносишься в те трагические годы.

Живописные водные просторы

После башни наш путь лежит к Ирганайскому водохранилищу. И не скажешь, что эта водная гладь — творение рук человеческих. Оглядывая его бескрайний горизонт, любуешься отражением гор в этой бирюзовой глади. Тут запросто можно забыть о времени и реальности. Но всё только начинается. Дальше нас ждет плотина Гунибской ГЭС, построенная в Салтинском ущелье. Ее высота составляет 73 метра, а первый агрегат был запущен уже больше 80 лет назад. Гунибская ГЭС носит имя знаменитого на весь мир Расула Гамзатова.

Также мы посетим:

Мемориал «Андалал» — высокая башня, стилизованная под средневековую, стала музеем, посвящённым знаменитой битве горцев за свободу.

Музей в Гунибе — два зала, в которых можно увидеть, как жило население Гуниба. Экспонаты, хранящиеся в музее, имеют историческую и культурную ценность.

Памятник «Белые журавли» — это вечная память о воинах, погибших в годы ВОВ. Расул Гамзатов сравнил их с белыми журавлями. Клин птиц, устремившийся в небо над Гунибом, как напоминание о минувших днях.

Барятинские ворота. Александр II был в Гунибе спустя 10 лет после окончания Кавказской войны. И проходя по этим памятным местам, лично дал название воротам в честь 3-го наместника Кавказа фельдмаршала Барятинского.

Беседку Шамиля. Сюда в тихую глушь берегового леса к фельдмаршалу Барятинский подошёл имам Шамиль в сопровождении троих приближённых. Здесь было подтверждено согласие на заключение мира.

Царскую поляну, в которой проходил торжественный завтрак для офицеров в 1871 году. Его дал во время визита Александр II. Но из-за отсутствия мебели гостей усадили на скамейки, в специально вырытые за ночь траншеи.

Организационные детали: