Гуниб и Карадахская теснина

Гунибский район имеет древнюю историю

Гунибский район имеет древнюю историю.

Одни только наскальные календари Гунибского района представляют археологический интерес.

Ведь они появились на свет 60-40 тысяч лет до нашей эры.

А еще Гуниб славится прекрасными горами, живописными водохранилищами и памятными местами, связанными с историей республики.

Какие ещё тайны хранит в себе этот горный край, узнаем в поездке!
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Музей в Гунибе
  • Памятник «Белые журавли»
  • Барятинские ворота
  • Беседка Шамиля
  • Царская поляна
  • Карадахская теснина
Гимринская башня
Мы начнем путь с самого длинного в России туннеля. На комфортном микроавтобусе проедем по Гимринском тоннелю, чтобы добраться к знаменитой Гимринской башне. Этот свидетель шамилевских времён молчалив. И хотя башня восстановлена энтузиастами, её историческая ценность не уменьшается. Глядя на неё, мысленно переносишься в те трагические годы.
Живописные водные просторы
После башни наш путь лежит к Ирганайскому водохранилищу. И не скажешь, что эта водная гладь — творение рук человеческих. Оглядывая его бескрайний горизонт, любуешься отражением гор в этой бирюзовой глади. Тут запросто можно забыть о времени и реальности. Но всё только начинается. Дальше нас ждет плотина Гунибской ГЭС, построенная в Салтинском ущелье. Ее высота составляет 73 метра, а первый агрегат был запущен уже больше 80 лет назад. Гунибская ГЭС носит имя знаменитого на весь мир Расула Гамзатова.

Также мы посетим:

  • Мемориал «Андалал» — высокая башня, стилизованная под средневековую, стала музеем, посвящённым знаменитой битве горцев за свободу.
  • Музей в Гунибе — два зала, в которых можно увидеть, как жило население Гуниба. Экспонаты, хранящиеся в музее, имеют историческую и культурную ценность.
  • Памятник «Белые журавли» — это вечная память о воинах, погибших в годы ВОВ. Расул Гамзатов сравнил их с белыми журавлями. Клин птиц, устремившийся в небо над Гунибом, как напоминание о минувших днях.
  • Барятинские ворота. Александр II был в Гунибе спустя 10 лет после окончания Кавказской войны. И проходя по этим памятным местам, лично дал название воротам в честь 3-го наместника Кавказа фельдмаршала Барятинского.
  • Беседку Шамиля. Сюда в тихую глушь берегового леса к фельдмаршалу Барятинский подошёл имам Шамиль в сопровождении троих приближённых. Здесь было подтверждено согласие на заключение мира.
  • Царскую поляну, в которой проходил торжественный завтрак для офицеров в 1871 году. Его дал во время визита Александр II. Но из-за отсутствия мебели гостей усадили на скамейки, в специально вырытые за ночь траншеи.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
2 490 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед — национальная кухня
  • транспорт
  • услуги гида — проводника
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По субботам в 07:00

ЭтноМир
ЭтноМир
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