Приглашаем вас в горный тур по Дагестану. На один день мы уедем за пределы Махачкалы на исследование Гунибского района.
Мы проедем по самому длинному туннелю в России, увидим знаменитую Гимринскую башню и посетим Царскую поляну. Вы узнаете больше об истории Дагестана и раскроете тайны горного края.
Мы проедем по самому длинному туннелю в России, увидим знаменитую Гимринскую башню и посетим Царскую поляну. Вы узнаете больше об истории Дагестана и раскроете тайны горного края.
Описание экскурсииГимринская башня Мы начнем путь с самого длинного в России туннеля. На комфортном микроавтобусе проедем по Гимринском тоннелю, чтобы добраться к знаменитой Гимринской башне. Этот свидетель шамилевских времён молчалив. И хотя башня восстановлена энтузиастами, её историческая ценность не уменьшается. Глядя на неё, мысленно переносишься в те трагические годы. Живописные водные просторы После башни наш путь лежит к Ирганайскому водохранилищу. И не скажешь, что эта водная гладь — творение рук человеческих. Оглядывая его бескрайний горизонт, любуешься отражением гор в этой бирюзовой глади. Тут запросто можно забыть о времени и реальности. Но всё только начинается. Дальше нас ждет плотина Гунибской ГЭС, построенная в Салтинском ущелье. Ее высота составляет 73 метра, а первый агрегат был запущен уже больше 80 лет назад. Гунибская ГЭС носит имя знаменитого на весь мир Расула Гамзатова. Также мы посетим:
- Мемориал «Андалал» — высокая башня, стилизованная под средневековую, стала музеем, посвящённым знаменитой битве горцев за свободу.
- Музей в Гунибе — два зала, в которых можно увидеть, как жило население Гуниба. Экспонаты, хранящиеся в музее, имеют историческую и культурную ценность.
- Памятник «Белые журавли» — это вечная память о воинах, погибших в годы ВОВ. Расул Гамзатов сравнил их с белыми журавлями. Клин птиц, устремившийся в небо над Гунибом, как напоминание о минувших днях.
- Барятинские ворота. Александр II был в Гунибе спустя 10 лет после окончания Кавказской войны. И проходя по этим памятным местам, лично дал название воротам в честь 3-го наместника Кавказа фельдмаршала Барятинского.
- Беседку Шамиля. Сюда в тихую глушь берегового леса к фельдмаршалу Барятинский подошёл имам Шамиль в сопровождении троих приближённых. Здесь было подтверждено согласие на заключение мира.
- Царскую поляну, в которой проходил торжественный завтрак для офицеров в 1871 году. Его дал во время визита Александр II. Но из-за отсутствия мебели гостей усадили на скамейки, в специально вырытые за ночь траншеи.
По субботам в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Музей в Гунибе
- Памятник «Белые журавли»
- Барятинские ворота
- Беседка Шамиля
- Царская поляна
- Карадахская теснина
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Обед (национальная кухня)
- Вход в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсию отменили, не собралась группа. Предложили съездить в Грозный малой группой. Всё было тихо, спокойно. Общее впечатление положительное. Хотелось бы больше времени на прогулку по городу.
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h
Спасибо за экскурсию, она была познавательной и я много узнала о Гунибе и о Дагестане от эрудированного гида Шамиля,спасибо ему - умный, вежливый и заботливый человек
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Н
Отличная экскурсия! Непередаваемые впечатления от высокогорных видов!
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Н
Отличная экскурсия! Непередаваемые впечатления от высокогорных видов!
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С
Все экскурсии были отличные, всё понравилось. Спасибо.
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Н
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