Откройте для себя Сулакский каньон с воды на катере и со смотровых площадок, любуясь бирюзовыми водами и водопадами.
Испытайте адреналин в пещерном комплексе Нохъо: пройдите по подвесному мосту и прокатитесь на зип-лайне над ущельем. Завершите день в этнопарке и насладитесь ужином в колоритном ресторане.
Этот тур объединит природные чудеса, экстрим и гастрономию Дагестана в одном незабываемом путешествии.
Описание водной прогулкиПолное погружение: красоты Сулака, экстрим и гастрономические впечатления Отправившись в путешествие с нами, вы увидите первозданную красоту Сулакского каньона не только со смотровых площадок, но и с катеров, которые откроют вам незабываемые виды на плачущие водопады и природу каньона. Так же вы посетите рукотворную пещеру Нохъо с подвесным мостом и аттракционом зип-лайн. В программу включено посещение этнопарка «Форелевое хозяйство» — комплекс по разведению форели в горах — и обед в уютном ресторане. Сулакский каньон Каньон на территории России в долине реки Сулак (Республика Дагестан) — глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Пещера Нохъо Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также «тарзанка» и тропа скалолазов. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Село Старое Зубутли
- Пещера «Нохъо»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере по каньону
- Входные билеты в пещеру Нохъо
- Обед
- Этнопарк «Форелевое хозяйство»
- Джипинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
