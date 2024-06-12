Из Махачкалы - групповое путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Посетить три знаменитые мечети и увидеть панорамы Грозного с высоты птичьего полёта
Традиционная восточная архитектура и смелый хай-тек, величественные мечети и урбанистические пейзажи, впечатляющие виды со смотровой площадки и буйство 150 тысяч цветов в самом центре города — мы приглашаем вас в незабываемую поездку по главным местам Чеченской Республики. Вы увидите ключевые достопримечательности и погрузитесь в самобытную культуру края.
4.36
11 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путевые заметки и бархан Сарыкум
По дороге гид расскажет о Махачкале и Каспийском море, а также о местных достопримечательностях, традициях и культуре чеченского народа. Вы проедете мимо крупнейшего песчаного бархана в Европе и узнаете загадочную историю его возникновения.
Шали. Мечеть «Гордость мусульман»
Вы увидите одну из самых больших и красивых мечетей в России, которая вмещает до 30 тысяч прихожан. Услышите историю её строительства и полюбуетесь минаретами высотой более 60 метров.
Грозный. Мечеть «Сердце Чечни», смотровая площадка и цветочный парк
Вы посетите знаменитую мечеть, выполненную в османском стиле. Поразитесь её размерам и архитектурному оформлению. Поднимитесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается впечатляющая панорама города и вид на реку Сунжа. А затем прогуляетесь по самому яркому месту Грозного — цветочному парку. Узнаете, почему его называют «Парком чудес» и «Парком влюблённых»
Аргун. Мечеть «Сердце Матери»
Ещё одна из красивейших мечетей на Северном Кавказе — мечеть имени Аймани Кадыровой. Построенное в стиле хай-тек здание имеет форму полумесяца и гармонично сочетает в себе традиции исламской культуры и современные технологии.
Тайминг путешествия:
09:00 — выезд из Махачкалы 10:10 — остановка по пути в Хасавюрте «Гарант ГТЭК» 11:25 — прибытие в Шали, посещение мечети «Гордость мусульман» 12:15 — отправление в Грозный 13:00 — обед в Грозном 14:20 — выезд в центр Грозного 14:40 — пешая экскурсия по центру, посещение мечети «Сердце Чечни» и парка 16:00 — выезд в Аргун 16:35 — прибытие в Аргун, посещение мечети «Сердце матери» 17:30 — отправление из Аргуна 20:00 — прибытие в Махачкалу
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение смотровой площадки «Грозный—Сити»
Поездка пройдёт на микроавтобусах уровня Mercedes-Benz Sprinter (вместимость до 19 человек) или минивэн Hyundai H-1 (вместимость до 6 человек)
Дополнительно оплачивается обед (на выбор нескольких вариантов кафе) — около 600 руб. /чел.
Можно поехать с детьми, но учитывайте, что по центру Грозного мы будем ходить пешком примерно 2 часа
Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Времена года
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ренат — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 79 туристов
Мы туроператор по Дагестану с многолетним опытом. География наших программ охватывает весь регион Дагестана и насчитывает более 60 локаций, направлений и достопримечательностей. Нашей главной целью и страстью является продвижение нашего удивительного региона, как одного из самых захватывающих и незабываемых туристических направлений в России. Наша команда — это люди, которые искренне любят Дагестан и хотят делиться этой любовью со всем миром!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юля
12 июня 2024
Не рекомендую. К экскурсии в Грозный остались вопросы - неудовлетворительно и утомительно. ‘Ночная’ экскурсия начинается в 10 утра, мы собираем все пробки, осматриваем мечети час, и самостоятельный обед в Грозном читать дальше
- два часа. И всё это время мы тянем время везде, чтобы дождаться темноты и посмотреть подсветки на домах. Причем полноценно это тоже сделать не получается. Не стоит того абсолютно. Учитывая, что Грозный рядом с Махачкалой. Возвращение домой под полночь. К экскурсоводу вопросов нет, человек старался. Это худшая экскурсия за 6 дней пребывания на Кавказе.
Ренат
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юля! Благодарим за ваш отзыв.
Мы опечалены тем, что тайминг и организация программы не соответствовали вашим ожиданиям:(
Тайминг экскурсии, включая длительность читать дальше
обеда и осмотр достопримечательностей, указан в описании поездки, и мы всегда рекомендуем знакомиться с ним заранее, до бронирования программы.
Наши гиды стараются сделать поездку интересной и комфортной, но, по всей видимости, в этот раз им не удалось заработать улыбок и счастье в глазах у всех наших гостей:(Просим у вас прощение - нам искренне жаль!
Е
Екатерина
9 июня 2024
Отличная экскурсия, девушки-экскурсоводы просто великолепны. Патимат и Оксана, вы супер.
Л
Людмила
22 мая 2024
Экскурсию проводил Дибир. Он же и водитель. В целом поездка интересная. Увидели много нового. Как экскурсовод - не рекомендую. На вопросы отвечает с удовольствием, но сам инициативу особо не проявлял. Ещё мы читать дальше
ехали на третьем ряду, а экскурсовод был без микрофона. Слышно было очень плохо. Сами места -мечети, сад цветов и пр. - очень красивые. Было бы здорово ещё и что-то про них узнать. .
Екатерина
1 мая 2024
Ну это провал… Просто трансфер до Чечни и обратно. Водитель вежливый и заботливый, наверняка очень хороший человек, но организатор группы и уж тем более гид - никакой. Нам не рассказали читать дальше
но о Чечне в целом, ни о посещённых местах в частности абсолютно ничего, просто включили музыку (мы по кругу весь день слушали 5-6 песен), а на локациях гид в лучшем случае молча ходил с нами, в худшем - говорил, куда идти. Группу в 6 человек организовать не может - время на локациях не обозначает, потом пятеро ждут одного и так несколько раз. Вместо нормального обеда было предложено "поискать пиццерию, она где-то тут недалеко", но мы ж не в Италии, чтобы пробовать пиццу… Признался, что был не готов к поездке, ему маршрут дали накануне вечером, считаю это виной именно организатора, а не лично гида. Очень жаль целого дня потраченного впустую…
Ренат
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина!
Спасибо за ваш отзыв. Прежде всего, хотим принести свои искренние извинения за доставленные неудобства. Мы очень ценим обратную читать дальше
связь наших гостей, так как это помогает нам становиться лучше.
Нам очень жаль, что поездка не оправдала ваших ожиданий. И мы понимаем, насколько разочаровывающей может быть ситуация, когда экскурсия не соответствует заявленному уровню:(.
Ваши замечания относительно подготовки гида нами учтены и предприняты соответствующие меры. Будем стараться, что подобные ситуации с другими гостями больше не повторялись.
А
Анна
24 апр 2024
Экскурсия прошла на отлично. Гид Ханика приятная во всех отношениях, очень интересно рассказывала о местных традициях и исторических фактах, отвечала на вопросы, по запросу давала рекомендации. Трансфер очень комфортабельный, чистый и современный, водитель аккуратно вёл. Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Чечней.
И
Ирина
21 апр 2024
Все просто замечательно. Нам очень понравился маршрут. Гид внимательная и отзывчивая. Посчастливилось увидеть самые красивые архитектурные постройки Чечни: знаменитые мечети, современные постройки и многое другое. Спасибо за разнообразные и удивительные виды.
Моника
6 апр 2024
Очень познавательный и интересный тур. Спасибо большое гиду Курбану. Молодой, но очень глубокий гид. Я понимаю, насколько трудно держать внимание разрозненных индивидуалов. Курбан делал это легко и профессионально. А викторина с призами по окончанию тура -просто бомба.
д
дима
3 апр 2024
Выбрали эту экскурсию так как давно хотели увидеть Грозный. Гид Султан молодец. Очень интересно рассказывал. Дорога прошла незаметно. И в городе он очень грамотно и интересно все объяснял. Рекомендую поездку всем кто хочет познакомиться с Дагестанои
Ксения
13 мар 2024
Великолепные впечатления, очень насыщенная программа. Гид -водитель Магомед очень интересный рассказчик, на все вопросы ответил, все достопримечательности показал и даже больше. Однозначно рекомендую Спасибо!
Дмитрий
27 фев 2024
Довольно интересное путешествие одного дня в Чечню, увидите три красивейших мечети, православный храм, поднимитесь на обзорную площадку плюс будет часа полтора свободного времени в центре Грозного. Плюс у нас в группе был гид, который рассказывал много интересного про регион и особенности мечетей.
Н
Наталья
5 янв 2024
Добрый день! Отличная экскурсия 👍🏻, гид Хусейн очень интересно все рассказал, показал, мы в восторге, обязательно вернемся сюда летом ☺️
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