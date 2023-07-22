Немного о Махачкале

Мой город отсчитывает свою историю с 1857 года. В то время наш город был сильнейшей крепостью. Сегодня же Махачкала — это современный город, культурный, научный и торговый центр всего Северного Кавказа.

Прогулка по центру

Хотите с головой погрузиться в колорит города? Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается дагестанская история с современной архитектурой. Начнём прогулку с Аварского театра вдоль Родопского бульвара, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, Вы увидите дом купца Мамедова, дом Корабль XIX века, поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина, вы увидите ЦУМ, Вейнерский сад. Посетим центральную мечеть города Джума-мечеть.