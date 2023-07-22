Приглашаю вас на обзорную прогулку по Махачкале, с погружением в историю города.
Мы прогуляемся по колоритным улочкам от старого города до современных объектов, чтобы вы проследили все вехи дагестанской истории и прониклись самобытной культурой Махачкалы.
Мы прогуляемся по колоритным улочкам от старого города до современных объектов, чтобы вы проследили все вехи дагестанской истории и прониклись самобытной культурой Махачкалы.
Описание экскурсии
Немного о Махачкале
Мой город отсчитывает свою историю с 1857 года. В то время наш город был сильнейшей крепостью. Сегодня же Махачкала — это современный город, культурный, научный и торговый центр всего Северного Кавказа.
Прогулка по центру
Хотите с головой погрузиться в колорит города? Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается дагестанская история с современной архитектурой. Начнём прогулку с Аварского театра вдоль Родопского бульвара, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, Вы увидите дом купца Мамедова, дом Корабль XIX века, поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина, вы увидите ЦУМ, Вейнерский сад. Посетим центральную мечеть города Джума-мечеть.
По договоренности.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом купца Мамедова
- Дом Корабль 19 века
- Поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина
- ЦУМ
- Вейнерский сад
- Джума-мечеть
- Новую мечеть
- Мемориал Русской учительнице
Что включено
- Сопровождение гида
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Ленинград
Завершение: Тарки-Тау
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всера прибыли в Махачкалу. Андрей встретил нас в аэропорту,провёл экскурсию и доставил до места проживания. Много нового и интересного узнали о городе. Видно, что Андрей любит свой город. Сам город
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П
Замечательный гид Андрей, помимо прекрасной обзорной экскурсии помогал нам информационно на протяжении всего нашего путешествия. Так же хочу поблагодарить Марата, прекрасно проведшего экскурсию к Сулакскому каньону. Спасибо за радушный приём!
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О
Андрей провел замечательную экскурсию по городу. Все рассказал, на все вопросы ответил и так же поддержал ненавязчивый разговор. Показал красивые места и был галантен, там где это нужно было.
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М
Все, как в описании, даже лучше!
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Ш
Все, как в описании, даже лучше!
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О
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