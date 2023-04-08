Обзорная экскурсия по Махачкале: от исторических зданий до современных объектов
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Что вас ожидает:
- Дом купца Мамедова
- Дом Корабль 19 века
- Поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина. ЦУМ
- Вейнерский сад
- Центральную мечеть города Джума-мечеть
- Новую мечеть
- Меморила Русской учительнице
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Немного о Махачкале
Мой город отсчитывает свою историю с 1857 года. В то время наш город был сильнейшей крепостью. Сегодня же Махачкала — это современный город, культурный, научный и торговый центр всего Северного Кавказа.
Прогулка по центру
Хотите с головой погрузиться в колорит города? Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается история с современной архитектурой.
Начнём прогулку с Аварского театра вдоль Родопского бульвара, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, Вы увидите дом купца Мамедова, дом Корабль 19 века, поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина. ЦУМ, Вейнерский сад. Посетим центральную мечеть города Джума-мечеть.
Обзорная поездка по городу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Вода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гостиница ЛенинградЗавершение: Тарки-Тау
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия будет проходить в авто-пешем формате. Транспорт включен в стоимость.
- Желательно одеть удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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