Обзорная экскурсия из Махачкалы: погружение в современную и советскую Махачкалу
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по современной Махачкале. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, прогуляетесь по старым улочкам, услышите тайны и легенды города, в частности в каком доме по мнению жильцов до сих пор бродит приведение, узнаете как землетрясение 1970 г. изменило архитектурный облик города, а также поймете чем советская Махачкала отличается от современной.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы
- Площадь Ленина
- Гостиница «Дагестан»
- «Махачкалинский Арбат»
- Дом-корабль
- Железнодорожный вокзал
- Памятник Махачу Дахадаеву
- Маяк
- «Дом с Атлантами»
- Кумыкский музыкально-драматический театр им. А-П. Салаватова
- Первая школа города
- Памятники федерального значения
- Парк им. Ленинского комсомола
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
От провинциальности к столичному величиюМахачкала сегодня — самый быстро развивающийся город Северного Кавказа, и в последние годы интерес к нему растет. Современные мегаполисы и большие города зарождались как обычные поселения, либо военные укрепления, призванные защищать определенную территорию от посягательства врагов. Не исключение и столица Дагестанской Республики — город Махачкала, или как раньше он назывался — Петровск.
Вы узнаете почему многие считают, что город основал Петр I, кому принадлежит инициатива переименования в Шамиль-Калу, почему нынешнее название связывают с именем дагестанского революционера.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, прогуляетесь по старым улочкам, услышите тайны и легенды города, в частности в каком доме по мнению жильцов до сих пор бродит приведение, узнаете как землетрясение 1970 г. изменило архитектурный облик города, а также поймете чем советская Махачкала отличается от современной.
Что вас ждет:• Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
- Площадь Ленина. В 1960 году на площади установлен памятник В. И. Ленину скульптора З. И. Азгур. В 2016 году на площади открыли мечеть имама Шамиля Гимринского и Владимирскую церковь. Здесь же расположены здания правительства Республики и администрации г. Махачкалы.
- Гостиница «Дагестан» — первая советская гостиница.
- «Махачкалинский Арбат» — улица Буйнакского. Улица интересна своей старинной архитектурой, а также удачными (не всегда) вкраплениями в нее современных решений. Здесь работают несколько кофеен, кафе и бистро, сувенирные магазины, в том числе и со знаменитыми местными винами и коньяками.
- Дом-корабль. Знаменитый дом-корабль на Буйнакского, 28 построен в 1901 году. А строил его, согласно романтическим преданиям жильцов некий капитан дальнего плавания, курсирующий между Петровском и Персией. Он был настолько привязан к морю, что захотелось ему иметь дом, очень похожий на корабль, чтобы и на суше наслаждаться мыслями о море, а в море — о доме.
- Памятник Махачу Дахадаеву. Он представляет собой конную статую Магомеду-Али Дахадаеву — борцу за советскую власть.
- Маяк — самый старый свидетель истории города.
- «Дом с Атлантами» — здание Национального музея РД им. А. Тахо-Годи. Это визитная карточка города. Музей — посредник между человеком и искусством, мостик от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
- Памятники федерального значения.
- Парк им. Ленинского комсомола — самый старый парк города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки 100-200 руб.
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)Завершение: Парк им. Ленинского комсомола, Гаджиева 46
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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