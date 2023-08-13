Махачкала: от провинционального городка до столицы республики

Обзорная экскурсия из Махачкалы: погружение в современную и советскую Махачкалу

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Приглашаю вас на обзорную экскурсию по современной Махачкале. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, прогуляетесь по старым улочкам, услышите тайны и легенды города, в частности в каком доме по мнению жильцов до сих пор бродит приведение, узнаете как землетрясение 1970 г. изменило архитектурный облик города, а также поймете чем советская Махачкала отличается от современной.
Махачкала: от провинционального городка до столицы республики
Махачкала: от провинционального городка до столицы республики
Махачкала: от провинционального городка до столицы республики
Махачкала: от провинционального городка до столицы республики
Махачкала: от провинционального городка до столицы республики
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы
  • Площадь Ленина
  • Гостиница «Дагестан»
  • «Махачкалинский Арбат»
  • Дом-корабль
  • Железнодорожный вокзал
  • Памятник Махачу Дахадаеву
  • Маяк
  • «Дом с Атлантами»
  • Кумыкский музыкально-драматический театр им. А-П. Салаватова
  • Первая школа города
  • Памятники федерального значения
  • Парк им. Ленинского комсомола
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

От провинциальности к столичному величиюМахачкала сегодня — самый быстро развивающийся город Северного Кавказа, и в последние годы интерес к нему растет. Современные мегаполисы и большие города зарождались как обычные поселения, либо военные укрепления, призванные защищать определенную территорию от посягательства врагов. Не исключение и столица Дагестанской Республики — город Махачкала, или как раньше он назывался — Петровск.
Вы узнаете почему многие считают, что город основал Петр I, кому принадлежит инициатива переименования в Шамиль-Калу, почему нынешнее название связывают с именем дагестанского революционера.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, прогуляетесь по старым улочкам, услышите тайны и легенды города, в частности в каком доме по мнению жильцов до сих пор бродит приведение, узнаете как землетрясение 1970 г. изменило архитектурный облик города, а также поймете чем советская Махачкала отличается от современной.
Что вас ждет:• Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
  • Площадь Ленина. В 1960 году на площади установлен памятник В. И. Ленину скульптора З. И. Азгур. В 2016 году на площади открыли мечеть имама Шамиля Гимринского и Владимирскую церковь. Здесь же расположены здания правительства Республики и администрации г. Махачкалы.
  • Гостиница «Дагестан» — первая советская гостиница.
  • «Махачкалинский Арбат» — улица Буйнакского. Улица интересна своей старинной архитектурой, а также удачными (не всегда) вкраплениями в нее современных решений. Здесь работают несколько кофеен, кафе и бистро, сувенирные магазины, в том числе и со знаменитыми местными винами и коньяками.
  • Дом-корабль. Знаменитый дом-корабль на Буйнакского, 28 построен в 1901 году. А строил его, согласно романтическим преданиям жильцов некий капитан дальнего плавания, курсирующий между Петровском и Персией. Он был настолько привязан к морю, что захотелось ему иметь дом, очень похожий на корабль, чтобы и на суше наслаждаться мыслями о море, а в море — о доме.
  • Памятник Махачу Дахадаеву. Он представляет собой конную статую Магомеду-Али Дахадаеву — борцу за советскую власть.
  • Маяк — самый старый свидетель истории города.
  • «Дом с Атлантами» — здание Национального музея РД им. А. Тахо-Годи. Это визитная карточка города. Музей — посредник между человеком и искусством, мостик от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
  • Памятники федерального значения.
  • Парк им. Ленинского комсомола — самый старый парк города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Напитки 100-200 руб.
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Завершение: Парк им. Ленинского комсомола, Гаджиева 46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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