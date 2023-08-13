От провинциальности к столичному величиюМахачкала сегодня — самый быстро развивающийся город Северного Кавказа, и в последние годы интерес к нему растет. Современные мегаполисы и большие города зарождались как обычные поселения, либо военные укрепления, призванные защищать определенную территорию от посягательства врагов. Не исключение и столица Дагестанской Республики — город Махачкала, или как раньше он назывался — Петровск.

Вы узнаете почему многие считают, что город основал Петр I, кому принадлежит инициатива переименования в Шамиль-Калу, почему нынешнее название связывают с именем дагестанского революционера.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, прогуляетесь по старым улочкам, услышите тайны и легенды города, в частности в каком доме по мнению жильцов до сих пор бродит приведение, узнаете как землетрясение 1970 г. изменило архитектурный облик города, а также поймете чем советская Махачкала отличается от современной.

Что вас ждет:• Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.