Жемчужина Кавказа, город силы и культурного наследияВ юго-восточной части Северного Кавказа, на западном побережье Каспийского моря, расположен город Махачкала. В новой Махачкале сейчас трудно узнать старый Петровск — в прошлом небольшой портовый городишко Дагестанской области. Теперь современная Махачкала — это один из крупных промышленных и культурных центров Северного Кавказа, мощный транспортный узел. Вместе с тем по своему расположению Махачкала — это один из живописных приморских городов Кавказа, обладающий своеобразной природой и многими полезными для человека ресурсами. Индустриальный профиль города сочетается здесь с такими природными факторами, как горы, море, горячие минеральные источники.

Что вас ждет: • Русский драматический театр им. М. Горького — первый профессиональный театр республики. Спроектирован так, чтобы само здание стало архитектурной доминантой центра Махачкалы.