Махачкала: прогулка по местам истории и силы города

Пешая экскурсия из Махачкалы: раскройте красоту приморского города Кавказа

5
1 отзыв
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Приглашаю вас на прогулку по одному из живописных приморских городов Кавказа — Махачкала.

В процессе экскурсии вы узнаете какой был процесс преобразования военного укрепления, а затем маленького провинциального городка в современную столицу многонациональной дагестанской республики, узнаете почему город стал приморским портовым городом, а не курортным. Увидите самые знаковые достопримечательности города, богатого историей и культурным наследием.
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Ближайшие даты:
14
авг
21
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22
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Что вас ожидает:

  • Русский драматический театр им. М. Горького
  • Кукольный театр
  • Проспект Р. Гамзатова
  • Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы
  • Площадь Ленина
  • Гостиница «Дагестан»
  • «Махачкалинский Арбат»
  • Дом-корабль
  • Железнодорожный вокзал
  • Памятник Махачу Дахадаеву
  • «Дом с Атлантами»
  • Кумыкский музыкально-драматический театр им. А-П. Салаватова
  • Первая школа города
  • Памятники федерального значения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Жемчужина Кавказа, город силы и культурного наследияВ юго-восточной части Северного Кавказа, на западном побережье Каспийского моря, расположен город Махачкала. В новой Махачкале сейчас трудно узнать старый Петровск — в прошлом небольшой портовый городишко Дагестанской области. Теперь современная Махачкала — это один из крупных промышленных и культурных центров Северного Кавказа, мощный транспортный узел. Вместе с тем по своему расположению Махачкала — это один из живописных приморских городов Кавказа, обладающий своеобразной природой и многими полезными для человека ресурсами. Индустриальный профиль города сочетается здесь с такими природными факторами, как горы, море, горячие минеральные источники.
Что вас ждет: • Русский драматический театр им. М. Горького — первый профессиональный театр республики. Спроектирован так, чтобы само здание стало архитектурной доминантой центра Махачкалы.
  • Кукольный театр. За многолетнюю творческую деятельность театр стал эстетическим центром подрастающего поколения республики и инициатором нескольких брендовых мероприятий. Ежегодно Дагестанским театром кукол проводится Республиканский фестиваль детских театральных студий, республиканские конкурсы чтецов, выставки детских рисунков.
  • Прогуляемся по проспекту Р. Гамзатова — это главная улица города. Является одним из главных проспектов в городе Махачкале и назван в честь выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова. Протяженность проспекта составляет около 3 километров, и он является одной из основных артерий города.
  • Увидим Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
  • Площадь Ленина. В 1960 году на площади установлен памятник В. И. Ленину скульптора З. И. Азгур. В 2016 году на площади открыли мечеть имама Шамиля Гимринского и Владимирскую церковь. Здесь же расположены здания правительства Республики и администрации г. Махачкалы.
  • Полюбуемся на Дом-корабль. Знаменитый дом-корабль на Буйнакского, 28 построен в 1901 году. А строил его, согласно романтическим преданиям жильцов некий капитан дальнего плавания, курсирующий между Петровском и Персией. Он был настолько привязан к морю, что захотелось ему иметь дом, очень похожий на корабль, чтобы и на суше наслаждаться мыслями о море, а в море — о доме.
  • Памятник Махачу Дахадаеву. Он представляет собой конную статую Магомеду-Али Дахадаеву — борцу за советскую власть.
  • «Дом с Атлантами» — здание Национального музея РД им. А. Тахо-Годи Музей. Музей расположен в знаменитом историческом здании «Дом с атлантами», которое прошло полную реконструкцию и сегодня, бесспорно, является одним из самых красивых сооружений Махачкалы.
  • Кумыкский музыкально-драматический театр им. А-П. Салаватова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Дополнительные расходы (напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ПР.Р. Гамзатова 38 (у памятника Р. Гамзатову)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
2 авг 2023
Спасибо большое за экскурсию! Было супер интересно и познавательно, узнали почему называется Махачкала, как все начиналось и как теперь. Дом корабль тоже произвел впечатление!
Кавсарат прекрасная образованная девушка, знает все и отвечает на любые вопросы) Рекомендую!

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