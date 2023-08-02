Пешая экскурсия из Махачкалы: раскройте красоту приморского города Кавказа
Приглашаю вас на прогулку по одному из живописных приморских городов Кавказа — Махачкала.
В процессе экскурсии вы узнаете какой был процесс преобразования военного укрепления, а затем маленького провинциального городка в современную столицу многонациональной дагестанской республики, узнаете почему город стал приморским портовым городом, а не курортным. Увидите самые знаковые достопримечательности города, богатого историей и культурным наследием.
В процессе экскурсии вы узнаете какой был процесс преобразования военного укрепления, а затем маленького провинциального городка в современную столицу многонациональной дагестанской республики, узнаете почему город стал приморским портовым городом, а не курортным. Увидите самые знаковые достопримечательности города, богатого историей и культурным наследием.
Ближайшие даты:
14
авг
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21
авг
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Что вас ожидает:
- Русский драматический театр им. М. Горького
- Кукольный театр
- Проспект Р. Гамзатова
- Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы
- Площадь Ленина
- Гостиница «Дагестан»
- «Махачкалинский Арбат»
- Дом-корабль
- Железнодорожный вокзал
- Памятник Махачу Дахадаеву
- «Дом с Атлантами»
- Кумыкский музыкально-драматический театр им. А-П. Салаватова
- Первая школа города
- Памятники федерального значения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина Кавказа, город силы и культурного наследияВ юго-восточной части Северного Кавказа, на западном побережье Каспийского моря, расположен город Махачкала. В новой Махачкале сейчас трудно узнать старый Петровск — в прошлом небольшой портовый городишко Дагестанской области. Теперь современная Махачкала — это один из крупных промышленных и культурных центров Северного Кавказа, мощный транспортный узел. Вместе с тем по своему расположению Махачкала — это один из живописных приморских городов Кавказа, обладающий своеобразной природой и многими полезными для человека ресурсами. Индустриальный профиль города сочетается здесь с такими природными факторами, как горы, море, горячие минеральные источники.
Что вас ждет: • Русский драматический театр им. М. Горького — первый профессиональный театр республики. Спроектирован так, чтобы само здание стало архитектурной доминантой центра Махачкалы.
- Кукольный театр. За многолетнюю творческую деятельность театр стал эстетическим центром подрастающего поколения республики и инициатором нескольких брендовых мероприятий. Ежегодно Дагестанским театром кукол проводится Республиканский фестиваль детских театральных студий, республиканские конкурсы чтецов, выставки детских рисунков.
- Прогуляемся по проспекту Р. Гамзатова — это главная улица города. Является одним из главных проспектов в городе Махачкале и назван в честь выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова. Протяженность проспекта составляет около 3 километров, и он является одной из основных артерий города.
- Увидим Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
- Площадь Ленина. В 1960 году на площади установлен памятник В. И. Ленину скульптора З. И. Азгур. В 2016 году на площади открыли мечеть имама Шамиля Гимринского и Владимирскую церковь. Здесь же расположены здания правительства Республики и администрации г. Махачкалы.
- Полюбуемся на Дом-корабль. Знаменитый дом-корабль на Буйнакского, 28 построен в 1901 году. А строил его, согласно романтическим преданиям жильцов некий капитан дальнего плавания, курсирующий между Петровском и Персией. Он был настолько привязан к морю, что захотелось ему иметь дом, очень похожий на корабль, чтобы и на суше наслаждаться мыслями о море, а в море — о доме.
- Памятник Махачу Дахадаеву. Он представляет собой конную статую Магомеду-Али Дахадаеву — борцу за советскую власть.
- «Дом с Атлантами» — здание Национального музея РД им. А. Тахо-Годи Музей. Музей расположен в знаменитом историческом здании «Дом с атлантами», которое прошло полную реконструкцию и сегодня, бесспорно, является одним из самых красивых сооружений Махачкалы.
- Кумыкский музыкально-драматический театр им. А-П. Салаватова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Дополнительные расходы (напитки, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ПР.Р. Гамзатова 38 (у памятника Р. Гамзатову)Завершение: площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 авг 2023
Спасибо большое за экскурсию! Было супер интересно и познавательно, узнали почему называется Махачкала, как все начиналось и как теперь. Дом корабль тоже произвел впечатление!
Кавсарат прекрасная образованная девушка, знает все и отвечает на любые вопросы) Рекомендую!
Кавсарат прекрасная образованная девушка, знает все и отвечает на любые вопросы) Рекомендую!
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