Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум

Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана

4.8
112 отзывов
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана! Вас ждут головокружительные панорамы со смотровых площадок самого глубокого каньона и прогулка на катере по изумрудным водам.

По дороге мы заедем на самый большой песчаный бархан Европы, покатаемся на качелях с невероятным видом и пообедаем на базе отдыха «Главрыба».
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Сулакский каньон
  • Смотровая площадка в поселке Дубки
  • Песчаная гора Сарыкум
  • Форелевое хозяйство "Главрыба"
  • Смотровая площадка "козья тропа" с видом на арочную плотину Чиркейской ГЭС
  • Чиркейское водохранилище
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сарыкум

Это уникальный бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее только «Большой Эрг» в песках Сахары. На территории Европы и Азии таких барханов нет вовсе. Длина Сарыкума — 4 километров, ширина — 2 километра, а высота — 252 метра. Возраст бархана точно неизвестен, но однозначно не меньше нескольких сотен тысяч лет.

«Главрыба»

После бархана мы отправимся на известную турбазу Дагестана «Главрыба». Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть. По пути на турбазу мы остановимся в посёлки Дубки, чтобы полюбоваться красотами Дагестана с высоты птичьего полета, и около качелей над каньоном, от катания на которых захватывает дух.

Сулакский каньон

Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, водопады и орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами. Здесь сердце замирает от величия и красоты природы. Мы полюбуемся на каньон сверху, внизу мы увидим ярко бирюзовую ленту реки Сулак.

Чиркейское водохранилище

Мы прокатаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Это водохранилище - рукотворное море, самое крупное не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе.

Важно знать:

Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. Уточняйте у гида.

Ежедневно 07.30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 83 раза на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на катер
  • Микроавтобус
  • Услуги гида
  • Вход на Сарыкум
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 28
Завершение: Проспект Алигаджи Акушинского 28, супермаркет Груша
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07.30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Недавно открылась новая локация, подвесной мост через реку Сулак и вход в пещеру Нахъо. Стоимость билета 500 руб на взрослых и 250 на детей. Не входит в стоимость билета.
  • Для желающих можно организовать зиплайн (700 руб на человека). Не входит в стоимость билета
  • Катание на квадрациклах. Не входит в стоимость билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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