За настоящим кавказским колоритом отправляемся в труднодоступные горные селения Дагестана! Я покажу вам места, где захватывает дух от грандиозных пейзажей, уходящих к небу отвесных стен живописного каньона с подземным водопадом. А чтобы вы лучше узнали важнейшие культурные центры региона — аулы Гамсутль, Чох и Салта — поделюсь фактами об их истории и культуре.

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Описание

Что вас ожидает

Гимринская башня

Первой достопримечательностью, которая встретится в нашем путешествии, будет самый длинный в России автодорожный тоннель длиною в 4,5 км. Затем мы подъедем к Гимринской башне, где я раскрою историю освобождения горцев.

Аул Салта и Салтинский водопад

Я расскажу вам про важнейшие события из его прошлого: как великий хирург Н. И Пирогов впервые использовал анестезию в полевых условиях. А затем прогуляемся по Салтинской теснине до единственного в стране подземного водопада.

Аул-призрак Гамсутль

Совершим подъём к мистическому аулу и побываем у подножья Ханской горы. Вы погрузитесь в историю заброшенного села, изучите архитектуру этих мест и услышите рассказы про местный быт.

Селение Чох

Этот один из древнейших аулов Дагестана. Ведь когда то через аул проходил Великий шёлковый путь. В отличие от Гамсутля, Чох не был оставлен жителями – жизнь здесь продолжается и по сей день. Вы насладитесь панорамными видами и рукотворными ретасами.

Организационные детали