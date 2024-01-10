Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям

За настоящим кавказским колоритом отправляемся в труднодоступные горные селения Дагестана! Я покажу вам места, где захватывает дух от грандиозных пейзажей, уходящих к небу отвесных стен живописного каньона с подземным водопадом.

А чтобы вы лучше узнали важнейшие культурные центры региона — аулы Гамсутль, Чох и Салта — поделюсь фактами об их истории и культуре.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
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Описание

Что вас ожидает

Гимринская башня

Первой достопримечательностью, которая встретится в нашем путешествии, будет самый длинный в России автодорожный тоннель длиною в 4,5 км. Затем мы подъедем к Гимринской башне, где я раскрою историю освобождения горцев.

Аул Салта и Салтинский водопад

Я расскажу вам про важнейшие события из его прошлого: как великий хирург Н. И Пирогов впервые использовал анестезию в полевых условиях. А затем прогуляемся по Салтинской теснине до единственного в стране подземного водопада.

Аул-призрак Гамсутль

Совершим подъём к мистическому аулу и побываем у подножья Ханской горы. Вы погрузитесь в историю заброшенного села, изучите архитектуру этих мест и услышите рассказы про местный быт.

Селение Чох

Этот один из древнейших аулов Дагестана. Ведь когда то через аул проходил Великий шёлковый путь. В отличие от Гамсутля, Чох не был оставлен жителями – жизнь здесь продолжается и по сей день. Вы насладитесь панорамными видами и рукотворными ретасами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер по программе включён в стоимость. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот (с кондиционером).
  • Дополнительно оплачивается обед в ресторане — ориентировочно 1500 руб. /чел. (по желанию можно заехать в другие, более бюджетные заведения)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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