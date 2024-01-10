Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
А чтобы вы лучше узнали важнейшие культурные центры региона — аулы Гамсутль, Чох и Салта — поделюсь фактами об их истории и культуре.
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Описание
Что вас ожидает
Гимринская башня
Первой достопримечательностью, которая встретится в нашем путешествии, будет самый длинный в России автодорожный тоннель длиною в 4,5 км. Затем мы подъедем к Гимринской башне, где я раскрою историю освобождения горцев.
Аул Салта и Салтинский водопад
Я расскажу вам про важнейшие события из его прошлого: как великий хирург Н. И Пирогов впервые использовал анестезию в полевых условиях. А затем прогуляемся по Салтинской теснине до единственного в стране подземного водопада.
Аул-призрак Гамсутль
Совершим подъём к мистическому аулу и побываем у подножья Ханской горы. Вы погрузитесь в историю заброшенного села, изучите архитектуру этих мест и услышите рассказы про местный быт.
Селение Чох
Этот один из древнейших аулов Дагестана. Ведь когда то через аул проходил Великий шёлковый путь. В отличие от Гамсутля, Чох не был оставлен жителями – жизнь здесь продолжается и по сей день. Вы насладитесь панорамными видами и рукотворными ретасами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер по программе включён в стоимость. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот (с кондиционером).
- Дополнительно оплачивается обед в ресторане — ориентировочно 1500 руб. /чел. (по желанию можно заехать в другие, более бюджетные заведения)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.