Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане

Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании

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Я составил программу так, чтобы эти два дня стали самыми увлекательными, уютными и красивыми в вашем путешествии по Дагестану. Вы объедете лучшие смотровые вокруг Сулакского каньона и прокатитесь на катере по Сулаку. Откроете богатую историю моего родного аула Аракани и его потрясающие природные места.

Мы поднимемся на неизведанные вершины, с которых видны головокружительные панорамы, а в ясную погоду и Каспийское море. Соберём ягоды, чабрец, дикий мёд — и устроим душевный пикник. И это — только часть наших совместных приключений.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
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Описание

Первый день

Комплекс Нохъо. Вы посетите новую дагестанскую достопримечательность — комплекс пещер с подвесным мостом и смотровыми площадками на каньон. Здесь вы сможете прокатиться на качелях и зиплайне над пропастью. А также увидите Миатлинскую ГЭС.

Аул Зубутли на дне каньона. Я познакомлю вас с историей поселения с непростой судьбой, которое лишь недавно стала возрождаться. И приглашу на прогулку на катере по Сулаку — вас будут сопровождать пейзажи бирюзовой воды, живописных склонов ущелья и водопадов, стекающих по коврам из мха.

Сулакский каньон с высоты — в Дубках. Смотровая площадка в посёлке давно обрела популярность, и неслучайно! Виды отсюда захватывающие. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки и повсюду — горы до горизонта!

Путь в Аракани. Мы проедем мимо Чиркейское водохранилище, минуем знаменитый Гимринский тоннель и башню Имама Шамиля. И доберёмся до древнего села Аракани, где вас будет ждать вкусный обед/ужин в гостевом доме моей семьи.

Аракани: аул в поднебесье. Как житель села, я расскажу в интересных деталях о прошлом и настоящем Аракани. Вы узнаете о временах, когда здесь жили язычники, затем горские евреи и после них аварцы. О религиозном развитии края и связи появления аула с распространением ислама. Кроме того, поговорим о нравах и законах араканцев. А ещё я покажу мавзолей, где похоронен учёный и педагог Саид Араканский, и познакомлю с историей человека, взрастившего многих знаменитых имамов Дагестана.

Второй день

Араканское ущелье. После завтрака мы двинемся в сторону ущелья, где вы посетите три водопада и горные родники. С одним из них связана старинная легенда, которую вы услышите в путешествии.

Горы Белая скалы и Зуберха. Далее проедем между скалами Элен и Сабля и поднимемся на машине на Белую скалу, с которой открывается прекрасная панорама окрестностей. Пройти до пика нужно будет всего 300 метров. Вы услышите историю этого места. А далее отправимся к горе Зуберха (2300 м). При хорошей погоде заберёмся на самую вершину, с которой вы оцените головокружительные горные виды и — в самую ясную погоду — даже увидите горизонт Каспийского моря.

Ирганайское водохранилище. Впереди у нас — лазурного цвета водоём на фоне горных силуэтов. Устроим фотосессию. А неподалёку можно вкусно пообедать в одном из местных заведений.

Дружеский пикник. По дороге наберём трав — чабрец, мяту — и заварим ароматный чай. Из сладостей у нас будет халва, пахлава, урбеч, тутовое варенье, а ещё собранный нами дикий мёд и ягоды — черника, костяника, земляника.

Каньон Харачи. Пока не туристическая локация, где скрываются фантастические виды. Время для очередной порции снимков — и в путь, едем обратно в Махачкалу, завершая двухдневное приключение в Горном Дагестане.

Организационные детали

  • В стоимость включëн трансфер на комфортабельном минивене Toyota Alphard и UAZ Patriot. Выбор транспорта зависит от локаций и состояния дорог, ведущих к ним.
  • Дополнительные расходы:
    — прогулка на катере по Сулакскому каньону: 2000-4000 руб. /группу до 4 человек
    — питание в гостевом доме: обед/ужин — 600-800 руб. /чел., завтрак — 350 руб. /чел.
    — ночлег — 1000 руб. /чел.
    — другие развлечения по пути (зиплайны, качели, SUP-доски и т. д.)
  • Маршрут может быть скорректирован с учётом погоды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале или Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Смотровые площадки
По Дагестану
Гимринский тоннель
Ирганайское водохранилище
Чиркейское водохранилище
Каньоны

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