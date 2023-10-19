Три в одном
Сулакский каньон — пожалуй, главная и самая масштабная достопримечательность Дагестана. Каньон первым приходит на ум, когда говорят о туризме в этой республике. Особенно привлекают путешественников прогулки по Сулакскому каньону на катерах.
Эта местность поистине уникальна: высота Сулакского каньона (или по-другому, максимальная глубина) составляет 1920 метров! Образовался он благодаря одноименной реке, протекающей по его ущелью.
Эта местность поистине уникальна: высота Сулакского каньона (или по-другому, максимальная глубина) составляет 1920 метров! Образовался он благодаря одноименной реке, протекающей по его ущелью.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Дамба ГЭС
- Смотровая площадка
- Главрыба (форелевое хозяйство)
- Бархан Сарыкум
- Пещера «Нохъо»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы увидим Чиркейское водохранилище — водоем образованный прямо на реке Сулак. Далее мы с вами направимся к скале «Тещин язык». На очереди — посёлок Дубки с лучшей смотровой на каньон. Следующая точка маршрута —это пещера Нохъо, где есть подвесной мост, зиплайн и тарзанка над каньоном.
- Самая вкусная часть экскурсии для многих туристов — обед в Главрыбе. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшую свежую форель.
- В конце нашей поездки мы заедем на песчаный бархан Сары-Кум — второй в мире бархан по величине.
Важно:
- Катание на катерах по Сулакскому каньону оплачивается отдельно, по желанию туриста.
- Надевайте максимально удобную одежду и обувь (хорошо, если обувь будет непромокаемая). Позаботьтесь о своем комфорте.
Ежедневно в любое удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Сопровождение по всем локациям
- Трансфер
- Что не входит
- Катание на катере и зиплайне (по желанию туристов, оплачивается на месте)
- Обед
- Джипинг до села Зубутли
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в любое удобное времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Надевайте максимально удобную одежду и обувь (хорошо, если обувь будет непромокаемая). Позаботьтесь о своем комфорте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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