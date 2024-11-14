Здесь, на краю величественных пропастей, скрываются заброшенные аулы, которые представляют собой настоящие сокровища истории и культуры горцев.
Отправьтесь с нами в это удивительное путешествие и узнайте Дагестан таким, каким его знают только местные жители!
Описание экскурсии
Погружение в мир древних горных деревень
Откройте для себя волшебный мир древних горных деревень в Шамильском районе, где каждая каменная башня хранит вековые тайны. Здесь вы сможете погрузиться в историю и культуру аварцев, а также сделать уникальные фотографии с панорамами Гоора и захватывающими дух видами с девичьей скалы, известной как «Язык тролля».
Уникальные моменты путешествия
Наша экскурсия проведёт вас через самый длинный тоннель в России, где вы сможете осуществить мечту путешественника, пробираясь сквозь сердце гор. Это удивительное приключение подарит вам незабываемые впечатления.
Природа и водохранилища
Вы увидите величественные водохранилища — Ирганайское и Гоцатлинское, чья первозданная природа поражает воображение. Эти места станут настоящим открытием для любителей природы и фотографии.
Исторические сокровища
Завершит ваше путешествие посещение уникального Датунского храма, сохранившегося с доисламского периода. Это историческое место позволит вам глубже понять культуру и традиции региона.
Присоединяйтесь к нам!
Окунитесь в мир удивительной природы и истории, который ждет вас в Шамильском районе. Ваше приключение начинается здесь!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Старый Гоор и Башни
- Язык тролля
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Подъем на УАЗике до Башен
- Входные билеты в Карадахскую теснину
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Приготовьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь