Высокогорные деревни Дагестана: в гости к Аварцам

Высокогорные деревни Дагестана
Откройте для себя неизведанные уголки Горного Дагестана.

Здесь, на краю величественных пропастей, скрываются заброшенные аулы, которые представляют собой настоящие сокровища истории и культуры горцев.

Отправьтесь с нами в это удивительное путешествие и узнайте Дагестан таким, каким его знают только местные жители!
Высокогорные деревни Дагестана: в гости к Аварцам
Высокогорные деревни Дагестана: в гости к Аварцам
Высокогорные деревни Дагестана: в гости к Аварцам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Погружение в мир древних горных деревень

Откройте для себя волшебный мир древних горных деревень в Шамильском районе, где каждая каменная башня хранит вековые тайны. Здесь вы сможете погрузиться в историю и культуру аварцев, а также сделать уникальные фотографии с панорамами Гоора и захватывающими дух видами с девичьей скалы, известной как «Язык тролля».

Уникальные моменты путешествия

Наша экскурсия проведёт вас через самый длинный тоннель в России, где вы сможете осуществить мечту путешественника, пробираясь сквозь сердце гор. Это удивительное приключение подарит вам незабываемые впечатления.

Природа и водохранилища

Вы увидите величественные водохранилища — Ирганайское и Гоцатлинское, чья первозданная природа поражает воображение. Эти места станут настоящим открытием для любителей природы и фотографии.

Исторические сокровища

Завершит ваше путешествие посещение уникального Датунского храма, сохранившегося с доисламского периода. Это историческое место позволит вам глубже понять культуру и традиции региона.

Присоединяйтесь к нам!

Окунитесь в мир удивительной природы и истории, который ждет вас в Шамильском районе. Ваше приключение начинается здесь!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Датунский храм
  • Старый Гоор и Башни
  • Язык тролля
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Подъем на УАЗике до Башен
  • Входные билеты в Карадахскую теснину
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: После бронирования экскурсии гид свяжется с вами
Завершение: Г. Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Приготовьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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