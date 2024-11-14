Откройте для себя неизведанные уголки Горного Дагестана. Здесь, на краю величественных пропастей, скрываются заброшенные аулы, которые представляют собой настоящие сокровища истории и культуры горцев. Отправьтесь с нами в это удивительное путешествие и узнайте Дагестан таким, каким его знают только местные жители!

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Погружение в мир древних горных деревень

Откройте для себя волшебный мир древних горных деревень в Шамильском районе, где каждая каменная башня хранит вековые тайны. Здесь вы сможете погрузиться в историю и культуру аварцев, а также сделать уникальные фотографии с панорамами Гоора и захватывающими дух видами с девичьей скалы, известной как «Язык тролля».

Уникальные моменты путешествия

Наша экскурсия проведёт вас через самый длинный тоннель в России, где вы сможете осуществить мечту путешественника, пробираясь сквозь сердце гор. Это удивительное приключение подарит вам незабываемые впечатления.

Природа и водохранилища

Вы увидите величественные водохранилища — Ирганайское и Гоцатлинское, чья первозданная природа поражает воображение. Эти места станут настоящим открытием для любителей природы и фотографии.

Исторические сокровища

Завершит ваше путешествие посещение уникального Датунского храма, сохранившегося с доисламского периода. Это историческое место позволит вам глубже понять культуру и традиции региона.

Присоединяйтесь к нам!

Окунитесь в мир удивительной природы и истории, который ждет вас в Шамильском районе. Ваше приключение начинается здесь!