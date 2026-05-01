Описание тура
Организационные детали
В Дагестане нужно соблюдать дресс-код. Нельзя носить шорты выше колен, обтягивающие вещи как мужчинам, так и женщинам.
Берите с собой солнцезащитный крем и очки (так как в Дагестане очень активное солнце), удобную обувь, а для красивых фотографий можно с собой привезти и платье.
Программа тура по дням
Дагестанская свадьба
Встретимся в Махачкале и сразу поедем на свадьбу. На торжество приглашают от 300 до 1500 человек, свадьба на 100-200 гостей считается маленькой. Вы станете свидетелями разных обычаев — в Дагестане живёт множество народов, и у всех отличаются обряды. Услышите тосты и шутки, станцуете лезгинку и от души повеселитесь.
Дербент: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани и экраноплан «Лунь»
Отправимся в Дербент, старейший город России. Вы пройдёте по колоритным магалам и посетите крепость Нарын-Кала, где сохранились термы и древняя церковь. Осмотрите Джума-мечеть 8 века, узнаете её историю и расшифруете архитектурные особенности. Заглянете в Девичьи бани — традиционное место омовения невест. Услышите, как проходил обряд и как здание используется сегодня. Увидите экраноплан «Лунь» на побережье — корабль с крыльями. Вечером поднимемся в горы.
Родина Р. Гамзатова, Хунзахское плато, водопад Тобот и Каменная чаша
Отправитесь на родину Расула Гамзатова — в село Цада, где увидите мемориальный комплекс «Журавли». В Хунзахе полюбуетесь водопадом Тобот, посетите плато Матлас и прогуляетесь по Каменной чаше. Здесь удивительная акустика, а какие эффектные получаются снимки! Поужинаете в Мочохе.
Свободное время и кулинарный мастер-класс
Сегодня можно никуда не спешить и расслабиться на природе. Желающие отдохнут на берегу горного озера, порыбачат, искупаются или прокатятся на сапах или катамаранах. Любители экстрима промчатся на зиплайне над водой или прогуляются на квадроциклах. А ещё мы покажем вам водяную мельницу, которая принадлежала предкам организатора экскурсии, и проведём мастер-класс по приготовлению чуду.
Селение Гоор, Язык Тролля и Карадахская теснина
Побываете в краю башен — селении Гоор на краю пропасти. Когда-то оно было неприступно для врагов! Но сейчас древние постройки стоят покинутые, продолжая хранить тайны прошлого. Ещё сделаете фотографии на Языке Тролля — советуем взять с собой платья. Затем прогуляетесь по Карадахской теснине и осмотрите Датунскую церковь. К вечеру доставим вас в Махачкалу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Активности по маршруту
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Катание на квадроциклах, зиплайн