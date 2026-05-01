Дагестанская свадьба и главные локации региона в мини-группе: Дербент, Хунзах и Гоор

Погулять на торжестве, приготовить чуду, увидеть крепость Нарын-Кала, пройти по Карадахской теснине
С корабля — на бал.

Точнее, прямиком на дагестанскую свадьбу! Считается, что праздник на 100-200 гостей — совсем маленький, поэтому молодожёны будут рады всем.

Вы послушаете тосты, попробуете станцевать лезгинку и от
читать дальше

души повеселитесь, а ещё познакомитесь с местными обычаями.

Следующие дни проведёте не менее ярко: прогуляетесь по старинным улочкам Дербента, побываете на Хунзахском плато, научитесь готовить традиционное блюдо, исследуете заброшенное селение Гоор и сделаете фото на знаменитом Языке Тролля.

Описание тура

Организационные детали

В Дагестане нужно соблюдать дресс-код. Нельзя носить шорты выше колен, обтягивающие вещи как мужчинам, так и женщинам.

Берите с собой солнцезащитный крем и очки (так как в Дагестане очень активное солнце), удобную обувь, а для красивых фотографий можно с собой привезти и платье.

Программа тура по дням

1 день

Дагестанская свадьба

Встретимся в Махачкале и сразу поедем на свадьбу. На торжество приглашают от 300 до 1500 человек, свадьба на 100-200 гостей считается маленькой. Вы станете свидетелями разных обычаев — в Дагестане живёт множество народов, и у всех отличаются обряды. Услышите тосты и шутки, станцуете лезгинку и от души повеселитесь.

2 день

Дербент: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани и экраноплан «Лунь»

Отправимся в Дербент, старейший город России. Вы пройдёте по колоритным магалам и посетите крепость Нарын-Кала, где сохранились термы и древняя церковь. Осмотрите Джума-мечеть 8 века, узнаете её историю и расшифруете архитектурные особенности. Заглянете в Девичьи бани — традиционное место омовения невест. Услышите, как проходил обряд и как здание используется сегодня. Увидите экраноплан «Лунь» на побережье — корабль с крыльями. Вечером поднимемся в горы.

3 день

Родина Р. Гамзатова, Хунзахское плато, водопад Тобот и Каменная чаша

Отправитесь на родину Расула Гамзатова — в село Цада, где увидите мемориальный комплекс «Журавли». В Хунзахе полюбуетесь водопадом Тобот, посетите плато Матлас и прогуляетесь по Каменной чаше. Здесь удивительная акустика, а какие эффектные получаются снимки! Поужинаете в Мочохе.

4 день

Свободное время и кулинарный мастер-класс

Сегодня можно никуда не спешить и расслабиться на природе. Желающие отдохнут на берегу горного озера, порыбачат, искупаются или прокатятся на сапах или катамаранах. Любители экстрима промчатся на зиплайне над водой или прогуляются на квадроциклах. А ещё мы покажем вам водяную мельницу, которая принадлежала предкам организатора экскурсии, и проведём мастер-класс по приготовлению чуду.

5 день

Селение Гоор, Язык Тролля и Карадахская теснина

Побываете в краю башен — селении Гоор на краю пропасти. Когда-то оно было неприступно для врагов! Но сейчас древние постройки стоят покинутые, продолжая хранить тайны прошлого. Ещё сделаете фотографии на Языке Тролля — советуем взять с собой платья. Затем прогуляетесь по Карадахской теснине и осмотрите Датунскую церковь. К вечеру доставим вас в Махачкалу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Активности по маршруту
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Катание на квадроциклах, зиплайн
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, проспект Али Гаджи Акушинского, 16, 10:30
Завершение: Махачкала, проспект Али Гаджи Акушинского, 391, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат
Узлипат — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2538 туристов
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские экскурсии по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!

