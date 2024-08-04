Мы откроем богатство дагестанской культуры, насладимся местными кулинарными шедеврами, погрузимся в атмосферу востока и накопим впечатления на всю жизнь!
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату). Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Заселение в отель.
Дербент, Нарын-Кала, «Лунь» и Ханагский водопад
Завтрак в отеле.
Второй день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Далее нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Следующая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Следом вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом. И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
Возвращение в отель.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
- Хунзах
- Гамсутль, Чох
- Гуниб, Салта
- Кахиб, Гоор
- Кубачи
- Ахты
Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Экскурсия по Махачкале и отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться секретами и красотой. Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.
Следом мы перейдем к приятной части – традиционному кавказскому гостеприимству. Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры. Проспект – сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-3-местное
|20900
|6000/7000
|1-местное
|26900
|5500
|Детям до 12 лет
|18810
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Релакс
«Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. В этом гостевом доме 5 номеров.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 3 ночи
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Катание на катере по каньону для групп на спринтере - от 500 руб., для джип-тура - от 1000 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 рублей)
- Дополнительные экскурсии
- Питание не указанное в программе тура: завтрак в первый день, обед в 3 день, ужины
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚