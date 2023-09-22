На экскурсии ваш ждет шквал разных эмоций. Гордость за народ, восхищение отвагой горцев, удивление крепости убеждений.
Мы посетим два легендарных памятника, хранящих память о множестве сражений — башню Гимры и крепость Ахульго.
Прокатимся на катере по руслу, где два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу встречаются друг с другом. А в старинном селе Дагестана Унцукуль познакомимся с уникальным ремеслом местных умельцев.
Мы посетим два легендарных памятника, хранящих память о множестве сражений — башню Гимры и крепость Ахульго.
Прокатимся на катере по руслу, где два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу встречаются друг с другом. А в старинном селе Дагестана Унцукуль познакомимся с уникальным ремеслом местных умельцев.
Описание мастер-классаГимринские достопримечательности Гимринский тоннель станет отправной точкой нашего исторического путешествия. Мерцание фар и свистящий ветер за окном — это 4303 метра подземного пути, который приведет нас к Гимринской башне. Она была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г. И может ей не так много лет, но смысла в ней на столетия. Унцукульский район Одними только снимками гор, встречающих нас в Унцукульском районе, можно заполнить память фотоаппарата. Здесь два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу сбегаются навстречу друг другу. Вы сможете увидеть это своими глазами, прогулявшись по руслу на катере. Крепость Ахульго Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута. Построенный сравнительно недавно мемориальный комплекс на месте героических сражений притягивает сотни людей. В местах боевой славы времён Кавказской войны молитвы о мире и согласии звучат совсем иначе. Село Унцукуль В дагестанском селе Унцукуль мы прикоснемся на мастер-классе к уникальному промыслу. Этой металлической насечке по дереву нет аналогов в мире. Рисунок, ложбинка, инструмент — так из под руки мастера появляются трости, вазы, кувшины, украшенные причудливыми узорами из металлической проволоки. А об истории ремесла расскажут хозяева гостевого дома, куда мы заглянем на национальный обед!
По субботам в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место слияния Аварского и Андийского койсу
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Крепость Ахульго
- Селение Унцукуль
- С. Чирката
Что включено
- Услуги гида-проводника
- Транспорт
- Прогулка на катере
- Обед (национальная кухня)
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 06:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия в целом понравилась- специфичное ощущение оставил после себя гид- все таки я считаю что какие-то моменты стоит держать при себе, а том числе свои жизненные принципы. Немного не понятно- мастер класса как такового нет, это демонстрация- причем беглая, это стоит упомянуть в описании. А сама экскурсия и виды местности- это топ.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль»
Квест
до 6 чел.
Гоор и Карадахская теснина - путешествие сквозь горные легенды Дагестана
Начало: По договоренности
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
Увидеть ключевые достопримечательности Дагестана и познакомиться с его историей и наследием
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Индивидуальная экскурсия по Дагестану: откройте для себя Гимринский тоннель и Ирганайское водохранилище
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 13 чел.
Душевное путешествие в Хунзах
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
4000 ₽ за человека
30 000 ₽ за экскурсию