Гимринские достопримечательности

Гимринский тоннель станет отправной точкой нашего исторического путешествия. Мерцание фар и свистящий ветер за окном — это 4303 метра подземного пути, который приведет нас к Гимринской башне. Она была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г. И может ей не так много лет, но смысла в ней на столетия.

Унцукульский район

Одними только снимками гор, встречающих нас в Унцукульском районе, можно заполнить память фотоаппарата. Здесь два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу сбегаются навстречу друг другу. Вы сможете увидеть это своими глазами, прогулявшись по руслу на катере.

Крепость Ахульго

Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута. Построенный сравнительно недавно мемориальный комплекс на месте героических сражений притягивает сотни людей. В местах боевой славы времён Кавказской войны молитвы о мире и согласии звучат совсем иначе.

Село Унцукуль

В селе Унцукуль мы прикоснемся на мастер-классе к уникальному промыслу. Этой металлической насечке по дереву нет аналогов в мире. Рисунок, ложбинка, инструмент — так из под руки мастера появляются трости, вазы, кувшины, украшенные причудливыми узорами из металлической проволоки. А об истории ремесла расскажут хозяева гостевого дома, куда мы заглянем на национальный обед!

Организационные детали: