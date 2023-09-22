Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии ваш ждет шквал разных эмоций. Гордость за народ, восхищение отвагой горцев, удивление крепости убеждений.



Мы посетим два легендарных памятника, хранящих память о множестве сражений — башню Гимры и крепость Ахульго.



Прокатимся на катере по руслу, где два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу встречаются друг с другом. А в старинном селе Дагестана Унцукуль познакомимся с уникальным ремеслом местных умельцев.

ЭтноМир Ваш гид в Махачкале Задать вопрос Личный мастер-класс 30 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. более 12 часов 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание мастер-класса Гимринские достопримечательности Гимринский тоннель станет отправной точкой нашего исторического путешествия. Мерцание фар и свистящий ветер за окном — это 4303 метра подземного пути, который приведет нас к Гимринской башне. Она была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г. И может ей не так много лет, но смысла в ней на столетия. Унцукульский район Одними только снимками гор, встречающих нас в Унцукульском районе, можно заполнить память фотоаппарата. Здесь два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу сбегаются навстречу друг другу. Вы сможете увидеть это своими глазами, прогулявшись по руслу на катере. Крепость Ахульго Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута. Построенный сравнительно недавно мемориальный комплекс на месте героических сражений притягивает сотни людей. В местах боевой славы времён Кавказской войны молитвы о мире и согласии звучат совсем иначе. Село Унцукуль В дагестанском селе Унцукуль мы прикоснемся на мастер-классе к уникальному промыслу. Этой металлической насечке по дереву нет аналогов в мире. Рисунок, ложбинка, инструмент — так из под руки мастера появляются трости, вазы, кувшины, украшенные причудливыми узорами из металлической проволоки. А об истории ремесла расскажут хозяева гостевого дома, куда мы заглянем на национальный обед!

По субботам в 06:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Место слияния Аварского и Андийского койсу

Гимринский тоннель

Гимринская башня

Крепость Ахульго

Селение Унцукуль

С. Чирката Что включено Услуги гида-проводника

Транспорт

Прогулка на катере

Обед (национальная кухня)

Мастер-класс Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала Когда и сколько длится? Когда: По субботам в 06:30 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.