Крепость Ахульго и Унцукуль

На той экскурсии ваш ждет шквал разных эмоций

На той экскурсии ваш ждет шквал разных эмоций.

Гордость за свой народ, восхищение отвагой горцев, удивление крепости убеждений.

Мы посетим две легендарные крепости, хранящие память о множестве сражений.

Прокатимся на катере по руслу, где два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу встречаются друг с другом.

И познакомимся с уникальным ремеслом местных умельцев.
Крепость Ахульго и Унцукуль
Крепость Ахульго и Унцукуль
Крепость Ахульго и Унцукуль
Крепость Ахульго и Унцукуль
Крепость Ахульго и Унцукуль
Крепость Ахульго и Унцукуль

Что вы увидите 🤩

  • Место слияния Аварского и Андийского койсу
  • Гимринский тоннель
  • Гимринскую башня
  • Крепость Ахульго
  • Селение Унцукуль
Гимринские достопримечательности
Гимринский тоннель станет отправной точкой нашего исторического путешествия. Мерцание фар и свистящий ветер за окном — это 4303 метра подземного пути, который приведет нас к Гимринской башне. Она была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г. И может ей не так много лет, но смысла в ней на столетия.
Унцукульский район
Одними только снимками гор, встречающих нас в Унцукульском районе, можно заполнить память фотоаппарата. Здесь два грозных бурлящих потока Аварского и Андийского Койсу сбегаются навстречу друг другу. Вы сможете увидеть это своими глазами, прогулявшись по руслу на катере.
Крепость Ахульго
Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута. Построенный сравнительно недавно мемориальный комплекс на месте героических сражений притягивает сотни людей. В местах боевой славы времён Кавказской войны молитвы о мире и согласии звучат совсем иначе.
Село Унцукуль
В селе Унцукуль мы прикоснемся на мастер-классе к уникальному промыслу. Этой металлической насечке по дереву нет аналогов в мире. Рисунок, ложбинка, инструмент — так из под руки мастера появляются трости, вазы, кувшины, украшенные причудливыми узорами из металлической проволоки. А об истории ремесла расскажут хозяева гостевого дома, куда мы заглянем на национальный обед!

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед — национальная кухня
  • мастер-класс
  • катер
  • транспорт
  • услуги гида - проводника
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 06:30
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По субботам в 06:30

ЭтноМир
ЭтноМир
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